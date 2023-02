Tinder: Έχει τη λύση για να μην πηγαίνετε ασυνόδευτοι σε γάμους

Το πιθανότερο είναι πως δεν περιμένατε εμάς για να σας πούμε πως εκεί έξω, υπάρχει απέραντη μοναξιά. Σε κάποιες χώρες του πλανήτη -όπου ζουν και δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή στην Ασία-, υπάρχουν υπηρεσίες που προσφέρουν “εμπειρία συντρόφου”.

Οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν -ανάλογα με τις ώρες της ’χρήσης’- έναν άνθρωπο να κάνει μαζί τους, ό,τι θα έκανε ο/η σύντροφος που δεν έχουν. Για την ιστορία, την έμπνευση την έδωσε ένα anime. Υπάρχουν και υπηρεσίες που προσλαμβάνεις κάποιον για να σε συνοδεύσει σε επίσημες υποχρεώσεις, στις οποίες δεν θες να εμφανιστείς μόνος -για να μην τεθείς στο επίκεντρο του “ακόμα μόνος/μόνη;”. Αυτή η δυνατότητα θα προσφέρεται στο εξής και από το Tinder.

Το, πρώτο σε προτιμήσεις, dating app της αγοράς ανακοίνωσε πως είναι έτοιμο να λανσάρει το Plus One, που επιτρέπει στους χρήστες να δηλώσουν πως ψάχνουν παρτενέρ για έναν γάμο, για βαφτίσια ή όποια άλλη τελετή ή πάρτι ή συγκέντρωση. Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν και αν διατίθενται να γίνουν το plus one. Προηγήθηκε η σημείωση του 45% των χρηστών στα βιογραφικά που έχουν στους λογαριασμούς τους στο Tinder, που ενημέρωναν πως ψάχνουν έναν άγνωστο για plus one.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία ανήκει στο πλαίσιο του Explore που έφτιαξε η συγκεκριμένη εφαρμογή και παρουσίασε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να πάρουν μέρος σε διάφορες κοινωνικές εμπειρίες, όπως και να συναντήσουν πιθανά matches “ανάλογα με τη διάθεση και τη δραστηριότητα σας”.

Το Tinder ανακοίνωσε πως έκρινε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, για να παρουσιαστεί το Plus One, καθώς “είμαστε πάνω στην έκρηξη των γάμων, που δεν μπορούσαν να γίνουν στην πανδημία. Το Tinder είναι η πλατφόρμα που μόνο πέρυσι έγινε ο τρόπος γνωριμίας του 25% όλων των νεόνυμφων που συναντήθηκαν online”.

news247.gr