Βρετανία: 25 εκατομμύρια πολίτες ζητούν αποζημίωση από την Apple για την… μπαταρία των κινητών τους

Εκατομμύρια χρήστες iPhone θα μπορούσαν να λάβουν αποζημίωση, μετά την έναρξη μιας νομικής αγωγής που κατηγορεί την Apple ότι επιβράδυνε κρυφά την απόδοση παλαιότερων τηλεφώνων.

Ειδικότερα ο Justin Gutmann ισχυρίζεται ότι η εταιρεία παραπλάνησε τους χρήστες σχετικά με μια αναβάθμιση που, όπως είπε, θα βελτίωνε τις επιδόσεις, αλλά στην πραγματικότητα επιβράδυνε τα τηλέφωνα.

Ζητά αποζημίωση ύψους περίπου 768 εκατ. λιρών για έως και 25 εκατομμύρια χρήστες iPhone στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από την πλευρά της η Apple λέει ότι «ποτέ» δεν μείωσε σκόπιμα τη διάρκεια ζωής των προϊόντων της.

Η Apple έκανε αναβάθμιση στα κινητά μας, αλλά έσβησαν από μπαταρία

Ο ενάγων υποστηρίζει ότι κατά την αναβάθμιση που έκανε στα κινητά της τηλέφωνα τον Ιανουάριο του 2017, η Apple εισήγαγε ένα εργαλείο διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων απόδοσης σε παλιά μοντέλα iPhone, τα οποία έσβηναν αιφνίδια λόγω εξάντλησης της μπαταρίας.

Ουσιαστικά αναφέρει πως η Apple διέθεσε το εργαλείο σε μια προσπάθεια να αποκρύψει το γεγονός ότι οι μπαταρίες των παλαιότερων iPhone αδυνατούσαν να τρέξουν το τελευταίο iOS. Το εργαλείο, όμως, αυτό έκανε τα παλιά iPhone πολύ πιο αργά, αναγκάζοντας τους χρήστες τους να τα αντικαταστήσουν και να αγοράσουν καινούργια.

«Αντί να πράξει το έντιμο και το νόμιμο προς τους πελάτες της και να προσφέρει δωρεάν αντικατάσταση, υπηρεσία επισκευής ή αποζημίωση, η Apple παραπλάνησε τους καταναλωτές αποκρύπτοντας ένα εργαλείο στις ενημερώσεις λογισμικού που επιβράδυνε τις συσκευές τους έως και 58%», ανέφερε ο Gutmann.

Apple: Δεν έχουμε καμία σχέση με την υπόθεση

Τα μοντέλα που αναφέρονται στην αγωγή είναι τα μοντέλα iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus και iPhone X.

Σε δήλωσή της, η Apple ανέφερε: «Η Apple δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. «Ποτέ δεν κάναμε, και ποτέ δεν θα κάναμε, τίποτα για να μειώσουμε σκόπιμα τη διάρκεια ζωής οποιουδήποτε προϊόντος της Apple ή να υποβαθμίσουμε την εμπειρία του χρήστη για να προωθήσουμε αναβαθμίσεις πελατών.Ο στόχος μας ήταν πάντα να δημιουργούμε προϊόντα που αγαπούν οι πελάτες μας, και το να διαρκούν τα iPhone όσο το δυνατόν περισσότερο είναι ένα σημαντικό μέρος αυτού».

Πηγή: in.gr