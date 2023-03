Διαγράψτε αμέσως αυτές τις 35 εφαρμογές από το κινητό σας -Δείτε τη λίστα με τα κακόβουλα apps

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Bitdefender δημοσίευσε μια νέα λίστα με 35 κακόβουλες εφαρμογές για το κινητό.

Μπορεί τα επίσημα ψηφιακά καταστήματα εφαρμογών να είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να βρει και να κατεβάσει κάποιος το app που χρειάζεται στο κινητό του, όμως κάποιες φορές κάνουν και λάθη.

Το Play Store της Google, το επίσημο ψηφιακό κατάστημα για τους χρήστες Android, έχει ειδικά μέτρα προστασίας για την εύρεση και τη διαγραφή τέτοιων εφαρμογών, όμως κάποιες φορές μερικές από αυτές περνούν απαρατήρητες.

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Bitdefender δημοσίευσε την περασμένη Τετάρτη μια λίστα με 35 κακόβουλες εφαρμογές που βρέθηκαν στο Play Store.

Πολλές από αυτές τις εφαρμογές ξεγελούν τους χρήστες, καθώς φαίνονται χρήσιμες ή μοιάζουν με άλλες -γνωστές-, που πιθανώς να επιθυμεί ο μέσος χρήστης.

Αφού κατεβάσει μια τέτοια εφαρμογή κάποιος, τότε αλλάζει το όνομα και το εικονίδιό της αυτόματα, ώστε να παραμείνει κρυφή.

Στόχος αυτών των εφαρμογών πολλές φορές είναι να δείξουν πακέτα με διαφημίσεις στους χρήστες, μοιράζοντας ταυτόχρονα χρήματα στους προγραμματιστές τους, χωρίς όμως τη συγκατάθεση του χρήστη.

Πολλές φορές επίσης διαμοιράζεται κακόβουλο λογισμικό μέσω συνδέσμων από αυτές τις διαφημίσεις.

Δείτε παρακάτω τη λίστα με τις 35 εφαρμογές που πρέπει να σβήσετε:

Σε περίπτωση που έχετε κατεβάσει κάποια από αυτές τις εφαρμογές, θα πρέπει να τη σβήσετε αμέσως.

Walls light – Wallpapers Pack: 100K+

Big Emoji – Keyboard: 100K+

Grad Wallpapers – 3D Backdrops: 100K+

Engine Wallpapers – Live & 3D: 100K+

Stock Wallpapers – 4K & HD: 100K+

EffectMania – Photo Editor: 100K+

Art Filter – Deep Photoeffect: 100K+

Fast Emoji Keyboard: 100K+

Create Sticker for Whatsapp: 100K+

Math Solver – Camera Helper: 100K+

Photopix Effects – Art Filter: 100K+

Led Theme – Colorful Keyboard: 100K+

Keyboard – Fun Emoji, Sticker: 50K+

Smart Wifi: 10K+

My GPS Location: 10K+

Image Warp Camera: 100K

Art Girls Wallpaper HD: 100K+

Cat Simulator: 50K+

Smart QR Creator: 10K+

Colorize Old Photo: 500+

GPS Location Finder: 100K

Girls Art Wallpaper: 10K+

Smart QR Scanner: 50K+

GPS Location Maps: 100K

Volume Control: 50K+

Secret Horoscope: 10K+

Smart GPS Location: 10K+

Animated Sticker Master: 100K

Personality Charging Show: 100K

Sleep Sounds: 100K

QR Creator: 10K+

Media Volume Slider: 10K+

Secret Astrology: 10K+

Colorize Photos: 10K+

Phi 4K Wallpaper – Anime HD: 50K+

Πηγή:iefimerida.gr