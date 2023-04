eBay: Πάνω από 16 εκατ. ξόδεψαν οι fans του Game of Thrones για προϊόντα

Είστε φανατικοί του Game of Thrones και ανάμεσα σε αυτούς που μετρούσαν αντίστροφα για τη μεγάλη πρεμιέρα της πιο δημοφιλούς και πολυσυζητημένης σειράς παγκοσμίως; Ναι, η προβολή του 1ου επεισοδίου του 8ου κύκλου πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες και έγινε αμέσως ‘’talk of the town’’ όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο!

Με αφορμή λοιπόν την έναρξη του 8ου και τελευταίου κύκλου της πιο συναρπαστικής σειράς, το eΒay, ανέλυσε τα δεδομένα του, προκειμένου να αποκαλύψει ποια είναι τα προϊόντα του GoT (Game of Thrones) που αγοράζονται πιο συχνά σε όλο τον κόσμο:

Το προηγούμενο έτος οι fans της σειράς ξόδεψαν πάνω από 16.000.000 δολάρια σε προϊόντα σχετικά με τη σειρά GoT.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 εβδομάδων οι χρήστες ανά τον κόσμο αναζήτησαν το ‘’Game of Thrones’’ πάνω από 15.000 φορές.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του κόσμου δαπανήθηκε για την αγορά της DVD συλλογής των 7 σεζόν: Συνολικά αγοράστηκαν 870 κομμάτια, αξίας άνω των 110.700 δολαρίων.

Το πιο ακριβό αντικείμενο στο eΒay, σχετικό με τη σειρά, ήταν ένα σετ σπάνιων καρτών που απεικονίζουν τους ήρωες της σειράς, το οποίο αγοράστηκε στα 9.995 δολάρια.

Το πιο δημοφιλές προϊόν ανάμεσα στους καταναλωτές ήταν ξύλινα μουσικά κουτιά , χαραγμένα με την επωνυμία του Game of Thrones. Τους τελευταίους 12 μήνες αγοράστηκαν 1.900 κομμάτια.

Σύμφωνα με τους χρήστες του eΒay, ο οίκος των Stark κέρδισε τη μάχη για την κυριαρχία του Westeros, καθώς αγοράστηκαν τον τελευταίο χρόνο πάνω από 60.000 προϊόντα με το έμβλημα των Stark. Η δεύτερη θέση ανήκει στον οίκο των Targaryen με πάνω από 47.000 παραγγελίες και η τρίτη στον οίκο των Lannister (με πάνω από 20.000).

Οι fans του Game of Thrones επέλεξαν ως τον πιο αγαπημένο χαρακτήρα της σειράς την Daenerys Targaryen. Οι αγορές των χρηστών ανά τον κόσμο με προϊόντα σχετικά με την «μητέρα των δράκων» ξεπέρασαν τα 800.000 δολάρια.

[zougla.gr]