ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ WhatsApp: Πρόστιμο ρεκόρ 225 εκατ. ευρώ από την ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων

FILE PHOTO: The WhatsApp messaging application is seen on a phone screen August 3, 2017. REUTERS/Thomas White//File Photo