ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Space X: Εκτοξεύτηκε το σκάφος με τους… τουρίστες του Διαστήματος

A SpaceX Falcon 9 rocket, with the Crew Dragon capsule, is launched carrying four astronauts on a NASA commercial crew mission at Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S. September 15, 2021. REUTERS/Thom Baur