ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νέο ρεκόρ το 2018 στις πωλήσεις βιομηχανικών ρομπότ παγκοσμίως

A robot named EDGAR, short for Expressions Display and Gesturing Avatar Robot, waves at the camera at a laboratory in Singapore August 14, 2019. Picture taken August 14, 2019. REUTERS/Joseph Campbell