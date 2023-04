Χριστουγεννιάτικα δώρα και προσφορές για όλους από COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟ

Δωρεάν απεριόριστα data για το κινητό και απεριόριστο χρόνο ομιλίας από το σταθερό, προσφέρει η COSMOTE, για δεκαπέντε ημέρες, σε όλους τους συνδρομητές της, οικιακούς και εταιρικούς (συμβόλαιο κινητής και σταθερής, COSMOTE Neo, καρτοσυμβόλαιο, καρτοκινητή COSMOΚΑΡΤΑ και WHAT’S UP). Οι προσφορές μπορούν να ενεργοποιηθούν μέχρι και τις 2 Ιανουαρίου 2022. Από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για τις επόμενες δεκαπέντε ημέρες, οι συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση σε απεριόριστο Internet στο κινητό, χωρίς κανέναν περιορισμό στην ταχύτητα του δικτύου, αλλά και απεριόριστο χρόνο ομιλίας από το σταθερό του σπιτιού ή της επιχείρησής τους. Η ενεργοποίηση πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα μέσω του My COSMOTE App και του WHAT’S UP App.

Όλοι οι συνδρομητές COSMOTE μπορούν, επίσης, να λάβουν 30% επιστροφή σε BOX πόντους για τρεις παραγγελίες και να κερδίσουν στις επόμενες παραγγελίες τους μέσω BOX , έως και 7€ έκπτωση ανά παραγγελία, έως και τις 2 Ιανουαρίου. Οι καταναλωτές μπορούν να απολαύσουν το αγαπημένο τους φαγητό ή ρόφημα σε περισσότερα από 9.000 καταστήματα σε 60 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους απλά καταχωρούν τον κωδικό XMAS30 στο BOX App και αυτομάτως γίνεται η απόδοση των πόντων για τις τρεις επόμενες παραγγελίες.

Στον ρυθμό των Χριστουγέννων κινούνται και τα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ με μοναδικές προσφορές. Οι καταναλωτές θα βρουν φθηνότερα και με έως 48 άτοκες δόσεις τα αγαπημένα τους προϊόντα τεχνολογίας όπως Smartphones, tablets, laptops, smartwatches, τηλεοράσεις, gadgets και αξεσουάρ τόσο στα φυσικά καταστήματα, όσο και online στα www.cosmote.gr και www.germanos.gr έως και τις 31 Δεκεμβρίου. Για ακόμα μεγαλύτερο όφελος, κάνοντας αγορές με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, οι καταναλωτές κερδίζουν 10% €πιστροφή αν έχουν το €πιστροφή App ή 20% €πιστροφή για όσες αγορές γίνουν μέσω των digital Wallet. Επιπλέον, με κάθε αγορά Smartphone ή tablet αξίας 300€ και άνω, παίρνουν δώρο ασφάλεια συσκευής για 1 χρόνο.

Ενδεικτικά, οι καταναλωτές θα βρουν το iPhone XR 64GB & το iPhone 11 256GB με 389€ και 689€ αντίστοιχα και δώρο 12μηνη κάρτα συνδρομής The Coach, το 5G Smartphone XIAOMI 11T από 549,90€ και μαζί δώρο η σκούπα “Mi Robot Vacuum-Mop Essential” (αξίας 199€), το Tablet LENOVO Tab M10 HD WiFi 2/32GB από 169,99€ στα 119,90€, το Laptop HUAWEI MATEBOOK D15 από 599€ στα 499€, το HUAWEI Watch GT 2 46mm από 199€ στα 149€ και μαζί δώρο 12μηνη κάρτα συνδρομής The Coach, τα AirPods 2nd generation από 149€ στα 129€, αλλά και τα ασύρματα ακουστικά HUAWEI FreeBuds Pro από 199€ στα 89€.