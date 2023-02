ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πολωνία: Περιβαλλοντική καταστροφή στον ποταμό Όντερ – Γέμισε με νεκρά ψάρια

Dead fish float on the surface of the Oder river, as water has been contaminated and is causing the mass extinction of fish in the river, in Kostrzyn upon Oder, Poland, August, 11, 2022. Cezary Aszkielowicz/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND. REFILE - CORRECTING CITY