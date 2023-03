ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Βαδίζουμε προς την καταστροφή» – Εν αναμονή της έκθεσης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή

FILE PHOTO: A boy, 5, stands on the cracked ground of the Boqueirao reservoir in the Metropolitan Region of Campina Grande, Paraiba state, Brazil, February 13, 2017. REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo