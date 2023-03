ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Κόκκινος συναγερμός για την ανθρωπότητα» από την κλιματική κρίση – Έκθεση κόλαφος του ΟΗΕ

FILE PHOTO: An art installation is seen on the beach at Salton Sea, California's largest inland lake, where the state's worst drought since 1977 has exacerbated an area already in decline, in Bombay Beach, California, U.S., July 4, 2021. REUTERS/Aude Guerrucci/File Photo