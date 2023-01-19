|
Οι 253 υποψήφιοι διευθυντές σχολείων
Τελευταία ενημέρωση: 2023-01-19, 09:29:47
Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους 122 υποψηφίους στην Πρωτοβάθμια και τους 131 στη Δευτεροβάθμια
Συνολικά 253 εκπαιδευτικοί διεκδικούν θέσεις διευθυντών σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, όπως προκύπτει μέσα από τους πίνακες με τους δεκτούς υποψηφίους που ανάρτησαν οι διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.
Από το σύνολο των υποψηφίων οι 122 είναι στην Πρωτοβάθμια, εκ των οποίων τέσσερις διεκδικούν θέσεις διευθυντών σε πολυδύναμα νηπιαγωγεία και επιπλέον 131 είναι οι υποψήφιοι της Δευτεροβάθμιας. Σημειώνεται ότι όλες οι αιτήσεις των υποψηφίων στην Πρωτοβάθμια έγιναν δεκτές και μόλις τρεις υποψηφιότητες απορρίφθηκαν από τη Δευτεροβάθμια, επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις βάσει Νόμου.
Οπως είναι γνωστό, στη Μαγνησία, στον χώρο της πρωτοβάθμιας, έχουν προκηρυχθεί συνολικά 86 θέσεις διευθυντών, εκ των οποίων οι 78 αφορούν σε δημοτικά σχολεία, τέσσερις σε νηπιαγωγεία και ισάριθμες σε ειδικά δημοτικά σχολεία. Σε επίπεδο δευτεροβάθμιας έχουν προκηρυχθεί 72 θέσεις γυμνασίων και λυκείων και πέντε επιπλέον για πρότυπα και πειραματικά.
Σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, μετά την ανακοίνωση των πινάκων, θα ακολουθήσουν ενστάσεις και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου θα εκδοθούν οι οριστικοί πίνακες. Θα ακολουθήσει η εξέταση -καταμέτρηση των μονάδων στα κριτήρια που έχουν συμπληρώσει οι υποψήφιοι διευθυντές σχολείων. Η μοριοδότηση πρέπει να έχει τελειώσει μέχρι και τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου.
Από την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου θα γίνουν οι ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων μοριοδότησης.
Τη Δευτέρα 6 Μαρτίου έως την Τετάρτη 8 Μαρτίου (ανάλογα με το πλήθος των ενστάσεων) θα γίνει η έκδοση των τελικών πινάκων μοριοδότησης.
Από την Πέμπτη 9 ή την Παρασκευή 10 Μαρτίου αναμένεται να αρχίσουν οι συνεντεύξεις των υποψήφιων διευθυντών σχολείων.
Τα ονόματα των υποψηφίων είναι τα εξής:
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΛΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΣΔΕΡΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΓΕΡΑΜΠΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ ΖΩΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΓΙΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΓΚΡΑΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΑΛΒΙΝΑ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΙΟΜΗΤΣΑ ΕΥΛΑΛΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΟΥΜΠΡΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΩΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΩΣΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΖΑΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΖΗΓΡΑ ΑΝΝΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΖΥΓΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΘΑΝΟΥ ΕΡΙΦΥΛΛΗ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΙΕΣΣΑΙΠΑΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΜΟΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΦΩΚΙΩΝ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΑΡΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΦΟΡΙΤΣΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΟΪΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΟΛΛΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΡΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ79.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΥΡΙΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΛΕΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΛΕΠΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΑΣΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΤΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΗΛΙΩΚΑ ΜΙΧΑΗΛΑ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΙΓΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΟΥΖΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΠΑΡΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΠΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΠΟΥΡΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΑΣΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ79.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΙΣΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΠΑΤΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΠΑΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΒΑΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΠΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΡΙΖΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΣΤΑΘΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΑΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΣΥΚΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΤΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΤΑΜΠΟΥΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΤΑΤΑΡΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΤΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΣΙΜΠΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΤΣΙΜΠΛΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΤΣΙΟΥΜΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΦΑΡΔΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΦΑΣΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΦΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΧΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΧΟΥΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΨΑΡΡΙΑΝΟΥ ΙΑΚΩΒΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ82 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ88.01 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ
ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΑΛΕΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ
ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ84 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ
ΑΥΦΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΒΕΤΣΙΚΑ ΑΛΕΞΙΑ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΟΙΒΟΝΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ01 - ΘΕΟΛΟΓΟΙ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ04.04 - ΒΙΟΛΟΓΟΙ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ04.05 - ΓΕΩΛΟΓΟΙ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΚΑΛΑΦΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ82 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΥΡΑΓΩ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΖΑΝΤΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ82 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΖΑΧΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ01 - ΘΕΟΛΟΓΟΙ
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΖΜΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.05 - ΓΕΩΛΟΓΟΙ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ78 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ82 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ83 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.05 - ΓΕΩΛΟΓΟΙ
ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ78 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΨΙΜΑΛΛΗΣ ΦΑΙΔΩΝ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΚΕΛΕΠΕΣΗ ΑΚΡΙΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΚΟΛΙΑΜΗΤΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΟΤΖΑΓΙΩΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΚΟΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ07 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΑΓΑΠΟΥΛΑ ΠΕ87.02 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΛΕΜΟΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ ΠΕ82 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΠΕ78 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΑΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ
ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΜΗΛΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ88.05 - ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΗΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΜΠΑΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΠΕΡΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ83 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΠΟΥΓΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΠΟΥΚΟΡΟΥ ANNA ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΟΡΩ ΠΕ87.02 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ
ΠΑΛΗΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 - ΘΕΟΛΟΓΟΙ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΒΑΣΣΑ ΠΕ01 - ΘΕΟΛΟΓΟΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ82 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ
ΠΑΣΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΠΕΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ83 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΡΙΓΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΡΕΠΟΥΛΗ ΦΙΛΙΤΣΑ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ83 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΡΗΓΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ78 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΡΟΥΣΣΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΣΑΛΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 - ΘΕΟΛΟΓΟΙ
ΣΑΛΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ01 - ΘΕΟΛΟΓΟΙ
ΣΑΛΑΤΑ ΜΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ83 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΣΑΝΑΓΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΟΥΡΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΑΧΤΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΤΖΑΒΑΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΤΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΣΙΑΝΤΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΣΟΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ82 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ82 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕ88.01 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ.
ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ
Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Διαβάστε σήμερα
1
Ο Αντιναύαρχος Δημήτριος- Ελευθέριος Κατάρας είναι αυτός που αντικαθιστά τον Αντιναύαρχο Παναγιώτη...»
Τοπικά: 10:35:22
2
Ανέλαβε και επίσημα καθήκοντα η Μαγδαληνή Ορφανού ...»
Τοπικά: 10:21:52
3
Αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ στη χθεσινή συνεδρίασή του - Από...»
Τοπικά: 08:15:15
4
Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση της Τρίτης είναι οι ...»
Ελλάδα: 22:05:44
5
Ανέβηκε και πάλι πέμπτος με το διπλό επί του Ιωνικού ...»
Τοπικά: 10:31:04