Παγκόσμια αναγνώριση για την Holcim για την ηγετική της δράση για το κλίμα και το νερό με διπλό «Α» από το CDP

Το CDP αναγνωρίζει την ηγετική θέση της Holcim, μητρικής εταιρίας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, σε θέματα βιωσιμότητας βαθμολογώντας την με διπλό «Α» για τη διαχείριση του κλίματος και του νερού. Η Holcim είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο των δομικών υλικών και μία από τις 15 εταιρίες στην Ευρώπη που έλαβαν διπλό «Α» στη βαθμολογία CDP, από τις 15.000 εταιρίες που βαθμολογήθηκαν παγκοσμίως. Αυτή η κατάταξη της Holcim στη «λίστα Α» της CDP για τρίτη συνεχή χρονιά αποτελεί αναγνώριση του αντίκτυπου της εταιρίας στην απανθρακοποίηση του κατασκευαστικού κλάδου.

Ο Maxfield Weiss, Εκτελεστικός Διευθυντής του CDP Europe ανέφερε «Το CDP είδε σχεδόν 20.000 εταιρίες να δημοσιοποιούν περιβαλλοντικά δεδομένα φέτος, συμπεριλαμβανομένου του 70% των ευρωπαϊκών εταιριών ανά αγοραία αξία. Η COP27 κατέδειξε ότι η ανάγκη για μετασχηματιστικές αλλαγές είναι πιο κρίσιμη από ποτέ εάν θέλουμε να περιορίσουμε τη θέρμανση του πλανήτη στον 1,5 °C. Ως εκ τούτου, χαίρομαι που οι ευρωπαϊκές εταιρίες αποτελούν σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των εταιριών της «λίστας Α» σε όλο τον κόσμο, 15 εκ των οποίων έλαβαν διπλό Α και 8 τριπλό Α για την ηγετική στάση τους σε θέματα κλιματικής αλλαγής, προστασίας των δασών και ασφάλειας του νερού».

Ο Jan Jenisch, Διευθύνων Σύμβουλος της Holcim δήλωσε σχετικά «Αυτή η βαθμολογία διπλού A από το CDP είναι πολύ ενθαρρυντική για όλες τις ομάδες μας που θέτουν τη βιωσιμότητα καθημερινά στο επίκεντρο της στρατηγικής μας για την απανθρακοποίηση του κατασκευαστικού κλάδου. Η κατάταξη στη «λίστα Α» του CDP για τρίτη συνεχή χρονιά καταδεικνύει τη δυναμική της πορείας μας προς καθαρό μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα, καθώς και την προσήλωσή μας στην προστασία της φύσης και των υδατικών πόρων σε όλες τις δραστηριότητές μας».

Στην πορεία της προς καθαρό μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα, η Holcim οδηγεί την μετάβαση προς ένα κλιματικά ουδέτερο και αειφόρο κατασκευαστικό κλάδο με ενδελεχή και επιστημονικό τρόπο. Φέτος, η Holcim αναβάθμισε τους κλιματικούς στόχους για το 2030, ώστε να είναι ευθυγραμμισμένοι με τον 1,5°C που επικυρώθηκε από την πρωτοβουλία Science Based Target (SBTi). Προωθώντας τη στρατηγική της για τη φύση, η Holcim δεσμεύεται να αναπληρώσει το πόσιμο νερό σε περιοχές υψηλού κινδύνου λειψυδρίας έως το 2030, με μετρήσιμους στόχους όπως, μεταξύ άλλων, 75% των εγκαταστάσεών της να έχουν θετικό ισοζύγιο νερού και 100% των εγκαταστάσεών της να είναι εξοπλισμένες με συστήματα ανακύκλωσης νερού.

Η ετήσια διαδικασία περιβαλλοντικών γνωστοποιήσεων και βαθμολόγησης του CDP αναγνωρίζεται ευρέως ως ο χρυσός κανόνας της εταιρικής περιβαλλοντικής διαφάνειας. Φέτος, το CDP χρησιμοποίησε τη λεπτομερή και ανεξάρτητη μεθοδολογία του για να αξιολογήσει σχεδόν 15.000 επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν θετικά. Το CDP βαθμολογεί από Α έως D- βάσει της πληρότητας των γνωστοποιήσεων, της ευαισθητοποίησης και της διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων και της επίδειξης βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ηγεσία, όπως η φιλόδοξη και ουσιαστική στοχοθεσία.

Η πλήρης μεθοδολογία και τα κριτήρια για τη λίστα Α διατίθενται στη σελίδα του CPD: https://www.cdp.net/en/companies/companies-score

Σχετικά με το CDP

Το CDP είναι μια παγκόσμια μη κερδοσκοπική οργάνωση που διαχειρίζεται το σύστημα περιβαλλοντικών γνωστοποιήσεων για εταιρίες, δήμους, κράτη και περιφέρειες σε όλο τον κόσμο. Ιδρύθηκε το 2000 και συνεργάζεται με περισσότερα από 680 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με συνολικά περιουσιακά στοιχεία άνω των 130 τρις δολαρίων. Το CDP υπήρξε πρωτοπόρος αξιοποιώντας τις κεφαλαιαγορές και τις εταιρικές προμήθειες, για να παρακινήσει τις εταιρίες να γνωστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους και να μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, να διαφυλάσσουν τους υδατικούς πόρους και να προστατεύουν τα δάση. Σχεδόν 20.000 οργανισμοί σε όλο τον κόσμο γνωστοποίησαν δεδομένα μέσω του CDP το 2022, μεταξύ των οποίων πάνω από 18.700 εταιρίες, που αντιπροσωπεύουν το ήμισυ της παγκόσμιας χρηματιστηριακής αξίας, και πάνω από 1.100 δήμοι, κράτη και περιφέρειες. Σε πλήρη ευθυγράμμιση με την Ομάδα Εργασίας για τις Χρηματοοικονομικές Γνωστοποιήσεις (TCFD), το CDP διαθέτει τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική βάση δεδομένων στον κόσμο, ενώ οι βαθμολογίες CDP χρησιμοποιούνται ευρέως για την προώθηση των αποφάσεων για επενδύσεις και προμήθειες προς μια βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Το CDP είναι ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας Science Based Targets, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda και της πρωτοβουλίας Net Zero Asset Managers.

Σχετικά με τη Holcim

Η Holcim χτίζει την πρόοδο για τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Ως παγκόσμιος ηγέτης στις καινοτόμες και βιώσιμες κατασκευαστικές λύσεις, η Holcim κάνει πραγματικότητα την ανάπτυξη πιο πράσινων πόλεων και πιο έξυπνων υποδομών αλλά και την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής της, η Holcim εξελίσσεται σε μια εταιρία καθαρού μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα, έχοντας πάντα τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες στην καρδιά της επιτυχίας της. Η εταιρία προωθεί την κυκλική οικονομία και ως πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση φροντίζει να χτίζει περισσότερα με λιγότερα. Η Holcim περιλαμβάνει στο χαρτοφυλάκιό της μερικές από τις πιο αξιόπιστες εμπορικές επωνυμίες στον κλάδο των δομικών υλικών παγκοσμίως. Η Holcim αποτελείται από 70.000 ανθρώπους παθιασμένους με τη δημιουργία προόδου για τον άνθρωπο και τον πλανήτη σε 70 αγορές και 4 δραστηριότητες: Τσιμέντο, Έτοιμο Σκυρόδεμα, Αδρανή Υλικά και Λύσεις & Προϊόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.holcim.com.

Σημαντική αποποίηση ευθύνης - δηλώσεις πρόβλεψης:

Το παρόν έγγραφο περιέχει δηλώσεις πρόβλεψης για το μέλλον. Αυτές οι δηλώσεις δεν αποτελούν προβλέψεις σχετικά με τα αποτελέσματα ή οποιονδήποτε άλλο δείκτη επιδόσεων, αλλά πρόκειται για τάσεις ή στόχους, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων σχετικά με σχέδια, πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις, προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες, την ανάπτυξη και τις δυνατότητές τους. Μολονότι η Holcim πιστεύει ότι οι προσδοκίες που αντανακλώνται σε αυτές τις δηλώσεις πρόβλεψης βασίζονται σε εύλογες παραδοχές κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος εγγράφου, οι επενδυτές προειδοποιούνται ότι αυτές οι δηλώσεις δεν αποτελούν εγγυήσεις μελλοντικής απόδοσης. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τις δηλώσεις πρόβλεψης ως αποτέλεσμα μιας σειράς κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ως επί το πλείστον είναι δύσκολο να προβλεφθούν και γενικά δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Holcim, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κινδύνων που περιγράφονται στον ετήσιο απολογισμό της Holcim, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της (www.holcim.com), αλλά και αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με τις συνθήκες της αγοράς και την εφαρμογή των σχεδίων της. Αντίστοιχα, συνίσταται να μην βασίζεστε σε δηλώσεις πρόβλεψης. Η Holcim δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να επικαιροποιεί αυτές τις δηλώσεις πρόβλεψης.