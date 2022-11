«Ψηφιακή Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για μαθητές και οικογένειες με λιγότερες ευκαιρίες»

Σε εξέλιξη βρίσκεται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ (ΔράσηΚΑ226) «Inclusive digital Education for Students and Families with fewer opportunities» «Ψηφιακή Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για μαθητές και οικογένειες με λιγότερες ευκαιρίες» που υλοποιεί το 27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου σε συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής Παρέμβασης (ΕΚΠΟΛ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2022-23.

Το πρόγραμμα αποτελεί σύμπραξη ευρωπαϊκών χωρών με συντονίστρια χώρα την Ισπανία (Conselleria De Cultura, Education E Universidade Xunta De Galicia, CPR Feijoo-Zorelle))και εταίρους την Πορτογαλία (Agrupamento De Escolas De Barcelos, Associação Terras Lucas Movimentos Europeus ) το Ηνωμένο Βασίλειο (Shacklewell Primary School) και την Ελλάδα (27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, ΕΚΠΟΛ Περιφέρεια Θεσσαλίας).

Τα προγράμματα ERASMUS+ στοχεύουν στη δραστηριοποίηση και ευαισθητοποίηση των μαθητών επιδιώκοντας την συμπερίληψή τους ανεξάρτητα από το περιβάλλον προέλευσής τους. Είναι προγράμματα κινητικότητας, συνεργασίας στην καινοτομία και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.

Δίνεται η ευκαιρία μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές διαδικασίες να γίνει ανταλλαγή απόψεων μετατρέποντας τις ιδέες σε δραστηριότητες μάθησης.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι μαθητές του 27 ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου προσέγγισαν νέα ψηφιακά εργαλεία κατακτώντας έτσι με τη βοήθεια της τεχνολογίας τη νέα γνώση. Ενδεικτικά ασχολήθηκαν με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τους κινδύνους και τους τρόπους ασφαλούς πλοήγησης, τα συναισθήματα, τη δύναμη της ενσυναίσθησης καθώς και το μείζον πρόβλημα του σεβασμού στο περιβάλλον σε συνδυασμό με τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Τα προγράμματα σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τους μαθητές της Β1 και Ε1 τάξης. Την παιδαγωγική ομάδα του σχολείου απαρτίζουν οι εκπαιδευτικοί Σοφία Βαμβακά και Ιωάννα Τσαπαδά με την υποστήριξη και έμπρακτη συμπαράσταση της διευθύντριας του σχολείου Ιωάννας Λέμα.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί την τρέχουσα σχολική χρονιά (2022-2023) από τους μαθητές της Γ1 και ΣΤ1 τάξης και το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό θα είναι προσβάσιμο για κάθε εκπαιδευτική χρήση.