Το 4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας στη 2η κινητικότητα για το Erasmus

Το 4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας Βόλου, με τις Αποστολία Μπέκα και Βιβή Φακυρούδη, με την αγγλικών Μαρία Μαχίκα, με την εκπρόσωπο της σχολικής επιτροπής δήμου Βόλου και με την Συντονίστρια Εκπαίδευσης κα Άρτεμις Παπαδημητρίου συμμετείχαν στη 2η κινητικότητα για το Erasmus+ KA210 project "Little Einsteins" στην Bitola.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν νηπιαγωγεία από την Ελλάδα, την Τουρκία και την Ρουμανία. Θέμα της κινητικότητας "Το παιδί και η τέχνη".

Η κινητικότητα ξεκίνησε με συμμετοχή σε ημερίδα με θέμα "Παιδαγωγική και ψυχολογική εκπαίδευση νηπιαγωγών" και έπειτα, ξεναγήθηκαν στους χώρους του σχολείου τους, τους χάρισαν δώρα με τοπικό χαρακτήρα και τους πρόσφεραν γεύμα με παραδοσιακά εδέσματα. Επίσης, παιδιά πολιτιστικού συλλόγου χόρεψαν τοπικούς χορούς. Στη συνέχεια, ξεναγήθηκαν στα αξιοθέατα της πόλης.

Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο μοναστήρι του Αγίου Ναούμ, ένα πανέμορφο μέρος μέσα σε λίμνη και την Οχρίδα γνωστή για τις πέρλες της. Είδαν τα πιο γνωστά αξιοθέατα και περιηγηθήκαμε στα στενά της πόλης.

Την επόμενη ημέρα το νηπιαγωγείο συμμετείχε σε εργαστήριο με θέμα "Empathy is part of the art" όπου τα παιδιά συμμετείχαν σε δραστηριότητες συμπερίληψης παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες και σε εργαστήριο με θέμα "Artist in nature" όπου τα παιδιά ως μικροί καλλιτέχνες ζωγράφισαν πρόσωπο γυναίκας και το συμπλήρωσαν με στοιχεία της φύσης. Στη συνέχεια επισκέφτηκαν το μουσείο της πόλης.

Την επόμενη ημέρα ακολούθησε εκδρομή στο Φαράγγι Matka όπου έκαναν βόλτα με βάρκα και πήγαν σε σπηλιά με σταλακτίτες και μετά στα Σκόπια όπου επισκέφθηκαν το ποτάμι στο κέντρο της πόλης, πάρκα, μνημεία και χριστιανικές εκκλησίες.

Την τελευταία ημέρα στο σχολείο των συνεργατών συμμετείχαν σε εργαστήριο "Food art festival" όπου τα παιδιά με διάφορα προϊόντα έφτιαξαν τις σημαίες των συνεργατών χωρών. Στη συνέχεια συζητήσαμε για το έργο, τις επόμενες κινητικότητες και τις υποχρεώσεις μας και η διευθύντρια του σχολείου όπου μας φιλοξενούσε μας έδωσε τις βεβαιώσεις συμμετοχής μας και το βράδυ είχαμε το αποχαιρετιστήριο δείπνο όπου μας πρόσφεραν τοπικά εδέσματα και χορέψαμε παραδοσιακούς χορούς.