«Γίνε κι εσύ μέρος του θαύματος σώζοντας έως 8 ανθρώπινες ζωές»

Κάλεσμα προς τους πολίτες να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Δωρεάς Οργάνων και Ιστών απευθύνουν δύο νεαρές γυναίκες από τα Κανάλια και την Αθήνα με αφορμή την καμπάνια ενημέρωσης για την κυστική ίνωση.

Η τρίτη εβδομάδα του Νοέμβρη είναι αφιερωμένη σε ολόκληρη την Ευρώπη στην ενημέρωση για τη σοβαρή νόσο, που είναι κληρονομική και οδηγεί του πάσχοντες σε πολυοργανική ανεπάρκεια.

Η δωρεά πνευμόνων μπορεί να σώσει έως και οχτώ ασθενείς.

Η Λένα Πολυχρόνη από τα Κανάλια και η Αναστασία Τασούλα από την Αθήνα βρίσκονται στη ζωή επειδή ακριβώς υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σπάνε τον πάγο, μιλούν για τις προσωπικές τους εμπειρίες και προτρέπουν: «Μπορείτε να γίνετε μέρος του θαύματος κι εσείς».

«Χάρη στην εξέλιξη της επιστήμης που κάνει εφικτή τη δημιουργία της ζωής μέσα από τον θάνατο, κάποια κομμάτια μας συνεχίζουν να υπάρχουν - να λειτουργούν και να μπορούν να σώσουν άλλους. Κάποιες φορές το τέλος μας δεν μπορεί να αποφευχθεί, απλά συμβαίνει. Οπότε δεν είναι τέλειο που από ένα δυσάρεστο μη αναστρέψιμο γεγονός μπορούν να σωθούν ως και 8 ανθρώπινες ζωές; Οι πνεύμονες ενός άλλου ανθρώπου μας δίνουν την ανάσα και τη ζωή που στερηθήκαμε σχεδόν από τη μέρα που ήρθαμε στη γη. Και σε αυτόν τον άγνωστο, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο ευγνώμονες», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η κυστική ίνωση (αγγλ. cystic fibrosis) ή αλλιώς ινοκυστική νόσος αποτελεί το πιο διαδεδομένο κληρονομικό νόσημα στη λευκή φυλή. Περίπου 1 στα 2000-2500 παιδιά εκτιμάται ότι γεννιούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα με κυστική ίνωση, ενώ το 4-5% του πληθυσμού θεωρείται ότι είναι φορείς.

Προκαλείται από μία ποικιλία μεταλλάξεων στο γονίδιο του ρυθμιστή της διαμεμβρανικής αγωγιμότητας της κυστικής ίνωσης (CFTR). Μεταλλάξεις στο γονίδιο προκαλούν προοδευτική καταστροφή του ιστού των οργάνων (ίνωση) και την τελική ανεπάρκεια τους.

Οταν οι πνεύμονες των πασχόντων δεν αντέχουν άλλο τότε προτείνεται μεταμόσχευση πνευμόνων.

Ηταν από μικρή με πολυήμερες νοσηλείες

H Λένα Πολυχρόνη είναι 24 ετών και είναι εκπαιδευτικός. Εκανε μεταμόσχευση πνευμόνων πριν από έξι χρόνια. Διαγνώστηκε με κυστική ίνωση όταν ήταν μωρό και είχε ανέκαθεν πολυήμερες νοσηλείες.

Ανοίγοντας την καρδιά της λέει ότι στην εφηβεία η κατάσταση της υγείας της χειροτέρεψε πολύ. Νοσηλεύτηκε σε κλινική ενηλίκων, χρειάστηκε μόνιμη υποστήριξη οξυγόνου και ξεκίνησε τα διαδικαστικά για μεταμόσχευση. Η ίδια εξομολογείται: «Η ζωή με τη πλαστική θηλιά γύρω απ’ το λαιμό δεν είναι εύκολη γιατί υπάρχουν πολλές μέρες που η ανάσα δεν αρκεί ούτε για τα βασικά. Να αλλάξεις μια μπλούζα, να ανέβεις πέντε σκαλιά, να πας από το ένα δωμάτιο στο άλλο, να επιβιώσεις. Τουλάχιστον όχι χωρίς να γίνεις μπλε από την έλλειψη οξυγόνου». Κάποια στιγμή, λίγο μετά την πολυπόθητη ενηλικίωση, βρέθηκαν οι πνεύμονες που αναζητούσε. Υπήρξαν απρόοπτα, αλλά πήγαν όλα καλά.

Η ίδια σημειώνει ότι είναι πολύ δύσκολο να μη ξέρεις αν η επόμενη ημέρα θα σε βρει ζωντανό και να γελάς παρόλα αυτά!

Επέστρεψε στη ζωή ενώ ήταν σε κώμα

Από την πλευρά της η Αναστασία Τασούλα είναι ηλικίας 24 ετών και κάνει δημιουργική διαχείριση στην AMKE Be Visible Be YOU.

Αντιμετωπίζει και αυτή το ίδιο πρόβλημα υγείας. Στη δική της περίπτωση αναπνέει από μικρή με το 30-40% (στην καλύτερη) των πνευμόνων της.

Χρειαζόταν πάντοτε μεταμόσχευση, αλλά δεν ήθελε να το αποδεχτεί.

Εντούτοις πριν από 9 μήνες, οι πνεύμονές της την εγκατέλειψαν και έπεσε σε κώμα. Οπως περιγράφει, ξύπνησε έναν μήνα μετά, συνδεδεμένη με άπειρα καλώδια και σωλήνες για να παραμείνει ζωντανή, παράλυτη, χωρίς φωνή και χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα στην ουσία - και η μόνη λύση ήταν η μεταμόσχευση.

Στις 24 Ιουλίου βρέθηκε το μόσχευμα πνευμόνων που περίμενε και υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση.

Σήμερα, όπως λέει, μετά από τροφικές δηλητηριάσεις, ένα ραγισμένο πόδι και ένα χειρουργείο στα πόδια της είναι ζωντανή, ευγνώμων και ευτυχισμένη.

Η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Δωρεάς Οργάνων και Ιστών γίνεται στη διεύθυνση: https://www.eom.gr/ethniko-mitroo-doreas-organon-kai-iston/