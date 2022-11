Ημέρα Καριέρας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει «Ημέρα Καριέρας».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου 2022, στο Domotel Xenia Volos, από τις 10:00 μέχρι και τις 18:00 και θα είναι ανοιχτή για το κοινό.

Εκπρόσωποι 30 εταιριών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έρχονται για να γνωρίσουν τους φοιτητές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προσφέροντας ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και απασχόλησης.

Προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία για ατομικές συνεντεύξεις και chat one to one με τους recruiters μεγάλων εταιριών της χώρας.

Ωστόσο, η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή για το κοινό και θα μπορούν να συμμετάσχουν και απόφοιτοι άλλων πανεπιστημίων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με τα καταξιωμένα στελέχη των εταιριών που θα δώσουν το παρών στην «Ημέρα Καριέρας».

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μελετώντας τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας, ειδικότερα μετά την πανδημία, στοχεύει στη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον επιχειρηματικό κόσμο, εδραιώνοντας ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργασιών με εταιρίες και θεσμικούς φορείς, προς όφελος πάντα των φοιτητών και των αποφοίτων.

Η «Ημέρα Καριέρας» σηματοδοτεί το θετικό επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας και έρχεται για να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες σε νέους πτυχιούχους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα του Γραφείου Διασύνδεσης του Π.Θ.: 2421006347 (Βούλγαρη Χρύσα), 2421006357 (Νίτα Έφη) και 2421006379 (Παπαντώνη Εύη).

Οι εταιρίες που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση του Γραφείου Διασύνδεσης του Π.Θ. είναι οι εξής: