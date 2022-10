Ημέρα Διατροφής και Σπονδυλικής Στήλης

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την ημέρα Διατροφής και Σπονδυλικής στήλης, η ομάδα του Gym Way αφιερώνει το συγκεκριμένο άρθρο προς ενημέρωση των κατοίκων του Βόλου.

Η σπονδυλική στήλη αποτελείτε το βασικό άξονα στήριξης του σώματος μας πάνω στην οποία εφάπτονται ο κορμός το κεφάλι και τα άκρα. Με την αυστηρή (ανατομική) έννοια του όρου, η σπονδυλική στήλη (spine ή vertebral column) είναι ένα σύνολο από οστά (κόκκαλα), κάθε ένα από τα οποία ονομάζεται σπόνδυλος (vertebra). Στην πράξη όμως, με τον όρο αυτό, εννοούμε και το εσωτερικό της σπονδυλικής στήλης (δηλ. το νωτιαίο μυελό με την αρχή των νεύρων) αλλά και το εξωτερικό της μέρος (δηλ. τους μύες και συνδέσμους). Ο κάθε σπόνδυλος όπως είναι τοποθετημένος ο ένας πάνω στον άλλο σχηματίζει ορισμένα φυσικά τόξα.

Φυσικά τόξα της σπονδυλικής στήλης

Τα φυσικά τόξα είναι σημαντικά για να εξισορροπούν το σώμα και μας βοηθούν να στεκόμαστε ίσια.

Αυχενική μοίρα : 7 αυχενική σπόνδυλοι

Θωρακική μοίρα : 12 θωρακικοί σπόνδυλοι

Οσφυϊκή μοίρα : 5 οσφυϊκή σπόνδυλοι

Ιερή μοίρα : 5 ιεροί σπόνδυλοι

Κόκκυγας : 4-5 κοκκυγικοί σπόνδυλοι

Σπονδυλικές παραμορφώσεις

Αν κάποιο από τα φυσικά τόξα αυξηθεί ή μειωθεί έχουμε μια ανισορροπία και αυτό το ονομάζουμε σπονδυλική παραμόρφωση:

Σκολίωση

Κύφωση

Λόρδωση

Ευθειασμός

Αίτια κακής στάσης σώματος στο γενικό πληθυσμό

Ο σημερινός τρόπος ζωής και εργασίας είναι από τις βασικότερες αιτίες της κακής στάσης σώματος. Η έλλειψη γυμναστικής, Οι έντονες συνθήκες της καθημερινότητας. Η καθιστική ζωή. Η εργασία μπροστά σε υπολογιστή ή εργασία γραφείου. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου Ο γενικότερος τρόπος ζωής ειδικά τα τελευταία χρόνια μετά τον covid επιβαρύνουν την σπονδυλική στήλη σε σημείο πρόκλησης ισχυρού πόνου, δυσκαμψίας ή και ακινησίας και κατά συνέπεια δημιουργία χρόνιου πόνου, χρονιάς κόπωσης, πονοκεφάλων, κακής κυκλοφορίας του αίματος ακόμη και πρόκληση τραυματισμών.

Αίτια κακής στάσης σώματος στα παιδιά

Η έλλειψη εργονομικής θέσης. Η μελέτη ή η ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια στον καναπέ ή στο κρεβάτι. Η βαριά σχολική τσάντα, ειδικά όταν κρέμεται μόνο από τον ένα ώμο. Τα ακατάλληλα παπούτσια, που μπορεί να οδηγήσουν σε αφύσικο βάδισμα Η παχυσαρκία η οποία είναι μια κοινή αιτία της κακής στάσης του σώματος λόγω του πρόσθετου βάρους, που καλείται να σηκώσει ο παιδικός σκελετός.

Το καλό μυϊκό σύστημα και η καλή φυσική κατάσταση αποτελούν την καλύτερη ασπίδα για οποιοδήποτε μυοσκελετικό πρόβλημα.

Τα γυμναστήρια Gym Way προτείνουν την άσκηση με τη μέθοδο Pilates, ως εργαλείο αποκατάστασης των θεμάτων σπονδυλικής στήλης και μυοσκελετικών τραυματισμών.

Είναι αποδεδειγμένο ότι η καλύτερη μέθοδος για αποκατάσταση των μυοσκελετικών προβλημάτων είναι η μέθοδος Pilates. Το Pilates είναι μια απαλή μέθοδος άσκησης, που βοηθάει το νου και το σώμα να δουλεύουν αρμονικά μαζί για να παράγουν ένα δυνατό, εύκαμπτο και γραμμωμένο σώμα και ένα ήρεμο και χαλαρό μυαλό. Συνδυάζοντας τη σωστή στάση του σώματος και την αναπνοή ως στοιχεία κλειδιά, το Pilates είναι μια αναερόβια μέθοδος που προάγει την ενδυνάμωση και επιμήκυνση των μυών του σώματος, προβλέποντας στην ευλυγισία και ευκαμψία των μυών και της περιτονίας του σώματος. Οι βασικές αρχές λοιπόν της μεθόδου είναι: Η αναπνοή, η συγκέντρωση του νου στην άσκηση, το κέντρο, η ροη της κίνησης, ο έλεγχος και η απομόνωση των μυών, η εξατομίκευση της άσκησης, η χαλάρωση και η ακρίβεια. Όλα αυτά συντελούν στην καλύτερη διαχείριση της κίνησης του σώματος μας, στο συντονισμό των κινήσεων μας, στην ενδυνάμωση και τέλος στη βελτίωση της στάσης του σώματος καθώς επίσης και των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης.

Οι ασκήσεις που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο Pilates για τη διαχείριση παθήσεων της σπονδυλικής στήλης εκτελούνται στο έδαφος ή/και σε κρεβάτι (Reformer/Cadillac) και στοχεύουν στην κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης και στην ενδυνάμωση όλου το σώματος κυρίως του κορμού που στο Pilates αποτελεί τον πυρήνα. Μερικές ενδεικτικές ασκήσεις εδάφους που χρησιμοποιούνται σε πρωτόκολλα άσκησης Pilates για τη διαχείριση των παθήσεων αυτών είναι i. οπίσθια κλίση της λεκάνης (pelvic tilt), ii. γέφυρα (shoulder bridge), iii. arm openings, iv. roll up και v. Swimming.

Τροφές απαραίτητες για τη Σπονδυλική Στήλη

Το ασβέστιο και η βιταμίνη D συνεργάζονται για την προστασία των οστών, το ασβέστιο βοηθά στην οικοδόμηση και διατήρηση των οστών, ενώ η βιταμίνη D βοηθά το σώμα σας να απορροφήσει αποτελεσματικά το ασβέστιο.



Τα οστά σας περιέχουν το 99,5% του συνολικού ασβεστίου στο σώμα σας. Πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν αρκετό ασβέστιο από τα τρόφιμα που τρώνε.

Καλές πηγές ασβεστίου περιλαμβάνουν:

-Γάλα με μειωμένα λιπαρά ή άπαχο

-Γιαούρτι απλό ή φρούτο με χαμηλά λιπαρά

-Ταχίνι, σουσάμι

-Χυμός ενισχυμένος με ασβέστιο

-Δημητριακά εμπλουτισμένα με ασβέστιο

-Τόφου



Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε 3 μερίδες γαλακτοκομικών προϊόντων την ημέρα στη διατροφή σας. Μια μερίδα ισοδυναμεί με ένα ποτήρι γάλα (250ml), ένα κύπελλο γιαουρτιού (200 g) ή μια φέτα τυρί (40 g).



Βιταμίνη D



Η βιταμίνη D ρυθμίζει την απορρόφηση του ασβεστίου από το έντερο, προωθεί την αποδόμηση του οστού από οστεοκλάστες, διατηρεί την ομοιοστασία ασβεστίου και φωσφόρου για τη δημιουργία των οστών. Σύμφωνα με μελέτη, μειωμένη ημερήσια λήψη βιταμίνης D αύξανει τον κίνδυνο κατάγματος ισχίου.. Η καλύτερη και πιο ποιοτική πηγή βιταμίνης D είναι η έκθεση στον ήλιο 3 φορες την εβδομάδα για 15-20 λεπτά. Ωστόσο, η παραμονή για πολλή ώρα στον ήλιο χωρίς την κατάλληλη προστασία του δέρματος σας θέτει σε κίνδυνο, για αυτό και προτείνονται τα 15 με 20 λεπτά. Τέλος η βιταμίνη D κατά κύριο λόγο βρίσκεται σε λιπαρές τροφές.

Καλές πηγές βιταμίνης D περιλαμβάνουν:

-Γάλα εμπλουτισμένο με βιταμίνη D

-Κρόκοι αυγών

-Λιπαρά ψάρια

Ολοκληρώνοντας το άρθρο αυτό, η ομάδα του Gym Way προτείνει στους αγαπημένους αναγνώστες της εφημερίδας Ταχυδρόμος να επισκεφθούν τα γυμναστήρια Gym Way και κάνουν μία προσωπική αξιολόγηση από την εξειδικευμένη φυσικοθεραπευτρια μας, να δοκιμάσουν από κοντά την εξαιρετική μέθοδο Pilates είτε σε ένα ομαδικό μάθημα εδάφους, είτε ατομικά στα κρεβάτια Pilates, καθώς επίσης και το σωστά δομημένο διατροφολόγιο που προτείνει ο διατροφολόγος μας.

Όλγα Μούστα

Φυσικοθεραπεύτρια PT,NDT

Ελίνα Τουλούδη

Κ. Φ.Α

Συνταγογραφιση ασκήσεων για άτομα

Με μη μεταδιδόμενα νοσήματα

Γεράσιμος Πίννας

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Msc

Βιβλιογραφικές πηγές

Eliks M., Zgorzalewicz-Stachowiak M., Zenczak-Praga (2019) Application of pilates-based exercises in the treatment of chronic non-specific low back pain: state of the art. Postgrad Med J. 95:41–45. doi:10.1136/postgradmedj-2018-135920

Ulug N., Yilmaz O.T., Kara M., Ozcakar L. (2018) Effects of pilates and yoga in patients with chronic neck pain: a sonographic study. J Rehabil Med 50: 80-85 doi: 10.2340/16501977-2288

Alves de Araujo M.E., Bezerra da Silva E., Mello B.D., Ali Cader S., Inoue Salgado A.S., Martin Dantas E.H. (2012) The effectiveness of the Pilates method: Reducing the degree of non-structural scoliosis, and improving flexibility and pain in female college students. Journal of Bodywork & Movement Therapies 16: 191-198

Dos Santos Lopes Niaradi F., Dos Santos Lopes Niaradi M.F., Rodrigues Freire Gasparetto M.E. (2022) Effect of Eutonia, Holistic Gymnastics and Pilates on body posture for pre-adolescent girls: Randomized clinical trial. Prevention and Rehabilitation 30:226-236 https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2022.02.021