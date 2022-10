Στον Βόλο ο τελικός της F1 in schools - Πίστα φόρμουλα στο Τσαλαπάτα

Σε πίστα για φόρμουλα μετατρέπεται ο Πολυχώρος Τσαλαπάτα, όπου θα φιλοξενηθεί, για πρώτη φορά στα χρονικά της πόλης, ο τελικός της Formula 1 in Schools. Τη διοργάνωση του τελικού διεκδίκησε και ανέλαβε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διά της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας και της ομάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής TALOS, με επικεφαλής τον εκπαιδευτή της, Γιώργο Πρώια.

Ειδική πίστα θα μεταφερθεί τις επόμενες ημέρες στον Βόλο, προκειμένου να στηθεί στον Πολυχώρο Τσαλαπάτα, όπου θα διεξαχθούν αγώνες ταχύτητας πίστας της τελικής φάσης του 11ου πανελλήνιου διαγωνισμού F1 in Schools 2022, για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια.

Προηγήθηκε αντίστοιχος διαγωνισμός το περασμένο Σάββατο στις εγκαταστάσεις της Ελληνογερμανικής Αγωγής στην Παλλήνη Αττικής για τις ομάδες από σχολεία Αττικής και Νοτίου Ελλάδας και θα ακολουθήσει ο διαγωνισμός των Σερρών το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, στο Κλειστό Γυμναστήριο του Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας για τις ομάδες από σχολεία Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδας.

Η προκριματική φάση στον Βόλο θα διεξαχθεί στον Πολυχώρο Τσαλαπάτα (Ergon Showground Event Hall) για τις υπόλοιπες ομάδες της ευρύτερης περιοχής το Σάββατο 15 Οκτωβρίου, από τις 11:00 έως τις 15:00. Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους.

«Προσκαλούμε δασκάλους, γονείς, παιδιά και όποιον επιθυμεί να παρακολουθήσουν τον διαγωνισμό, καθώς θα υπάρχουν προεκτυπωμένα χάρτινα F1 μοντέλα με όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά (τροχοί, άξονες κλπ), κατάλληλα για τη δημιουργία χάρτινων F1 αυτοκινήτων, τα οποία μπορούν να τρέξουν πάνω στην ίδια πίστα χρησιμοποιώντας τις ίδιες αμπούλες που τρέχουν τα κανονικά F1 μοντέλα. Θα δοθεί η δυνατότητα να δημιουργήσουν εκείνη την ώρα ομάδες (2-4 μελών) για να τους δώσουμε τα παραπάνω αναλώσιμα υλικά δωρεάν και τον απαραίτητο χρόνο για να φτιάξουν τα χάρτινα F1 μοντέλα και να τα βάλουν να τρέξουν μετά πάνω στη πίστα», αναφέρεται στην πρόσκληση του TALOS.

Τον περασμένο Ιούνιο διοργανώθηκε η α’ φάση του 11ου πανελλήνιου διαγωνισμού F1 in Schools 2022 και οι ομάδες διαγωνίστηκαν και αξιολογήθηκαν στους υπόλοιπους βασικούς τομείς του προγράμματος, όπως είναι επιχειρηματικότητα, δημιουργικότητα, ομαδικότητα και συνεργασία, ψηφιακό μάρκετινγκ, έρευνα και ανάπτυξη, καινοτόμος σκέψη, διαχείριση βιώσιμων έργων και βέβαια σε μηχανική, σχεδιασμό και κατασκευή 3D μοντέλων Formula1.

Συνολικά, στους αγώνες αναμένεται να συμμετάσχουν 24 ομάδες από όλη την Ελλάδα, διεκδικώντας ένα εισιτήριο για τους επόμενους παγκόσμιους τελικούς του F1 in Schools, που κατά πάσα πιθανότητα θα διοργανωθούν την άνοιξη του 2023 στο περιθώριο του Grand Prix της Formula 1 στην Αυστραλία.

Σημαντικές διακρίσεις

Το F1 in Schools είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Formula 1 και ένας από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς STEM στον κόσμο, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια καθώς και φοιτητές που δεν έχουν κλείσει το 19ο έτος της ηλικίας. Το F1 in Schools οδηγεί τους μαθητές στην απόκτηση εμπειρικής γνώσης και στην ανάπτυξη πολύτιμων ικανοτήτων (προσωπικών και επαγγελματικών) για να κάνουν επαγγελματική καριέρα σε τομείς σχετικούς με STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ή ακόμη και στην Formula 1. Επιπλέον, οι μαθητές προσεγγίζουν έννοιες και διαδικασίες Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας, μαθαίνουν να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν μια μικρογραφία αγωνιστικού αυτοκινήτου F1 (με χρήση CAD εργαλείων σχεδίασης σε Η/Υ, CAM εργαλείων κατασκευής σε τρεις διαστάσεις και προγράμματα αεροδυναμικής ανάλυσης σε Η/Υ). Το 80% των μαθητών που συμμετέχουν στο F1 in Schools πιστεύει ότι τους βοηθά να αναπτύσσουν ικανότητες επικοινωνίας, να συνεργάζονται και να λειτουργούν ως ομάδα, ενώ το 66% σκέφτεται να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα στον χώρο των τεχνολογιών, των επιστημών ή να γίνουν μηχανικοί. Επίσης, το 35% των συμμετεχόντων είναι μαθήτριες.

Το F1 in Schools υλοποιείται στην Ελλάδα από το 2012, με μεγάλες διακρίσεις των ομάδων της όταν διαγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως:

-1η θέση στον κόσμο στους 12ους Παγκόσμιους Τελικούς του 2016 στις ΗΠΑ.

-4η θέση στον κόσμο στους 14ους Παγκόσμιους Τελικούς του 2018 στη Σιγκαπούρη.

-6η θέση στον κόσμο στους 13ους Παγκόσμιους Τελικούς του 2017 στη Μαλαισία.

-7η θέση στον κόσμο στους 16ους Παγκόσμιους Τελικούς του 2020 στην Αγγλία.

-5η και 7η θέση στον κόσμο στους 17ους Παγκόσμιους Τελικούς του 2021 στην Αγγλία.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποστηρίζει με δωρεά του τη συμμετοχή δημόσιων σχολείων στον πανελλήνιο διαγωνισμό F1 in Schools της τρέχουσας σχολικής περιόδου, με σκοπό να ενθαρρύνει τη συμμετοχή περισσότερων μαθητών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την εκπαίδευσή τους πάνω σε καινοτόμες εφαρμογές STEM. Επίσης, το ΙΣΝ θα υποστηρίξει τη συμμετοχή των ελληνικών ομάδων που θα λάβουν μέρος στους επόμενους Παγκόσμιους Τελικούς του F1 in Schools.