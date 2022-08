Αύριο η αναγόρευση του Η. Μόσιαλου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Π.Θ.

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει τελετή Αναγόρευσης του Καθηγητή Ηλία Μόσιαλου σε Επίτιμο Διδάκτορα την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 και ώρα 19.30, στο Αμφιθέατρο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του Τμήματος Ιατρικής στη ΒΙΟΠΟΛΗ Λάρισας.

Ο Καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος θα τιμηθεί για την προσφορά του στην επιστήμη της Διοίκησης και Πολιτικής της Υγείας, τη συνεισφορά του στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 η οποία έχει αναγνωριστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως καθώς επίσης και στην εξαίρετη ακαδημαϊκή διδασκαλία και έρευνα, λαμβάνοντας τον τιμητικό ακαδημαϊκό τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα.

Το πρόγραμμα της τελετής περιλαμβάνει:

Προσφώνηση του Καθηγητή Ηλία Μόσιαλου από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή Ζήση Δ. ΜΑΜΟΥΡΗ.

Χαιρετισμό του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή Ιωάννη Λ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ.

«Έπαινο» προς τον Καθηγητή Ηλία Μόσιαλο

από τoν Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Αθανάσιο Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ

Ανάγνωση της Εισήγησης, του Ψηφίσματος και της Αναγόρευσης και επίδοση των τίτλων και του Επιτηβεννίου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή Αθανάσιο Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ προς τον Καθηγητή Ηλία Μόσιαλο

Ομιλία του τιμώμενου με θέμα:

«Το σύστημα υγείας μετά την πανδημία: προκλήσεις και προοπτικές»

Μουσικό πρόγραμμα με τους Καθηγητές κιθάρας, Κουτσιούλη Νίκο (Σύγχρονο Ωδείο Λάρισας) και Τσιμπώνη Δημήτρη (Σύγχρονο Ωδείο Λάρισας-Ωδείο Κολοβά Τρίκαλα).



Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή

Ο Καθηγητής κ. Ηλίας Μόσιαλος, είναι Έλληνας Καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας, κάτοχος της έδρας Brian-Abel Smith, στη Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου (LSE). Επιπρόσθετα, είναι Καθηγητής Πολιτικής και Διοίκησης της Υγείας στην Ιατρική Σχολή (Department of Cancer and Surgery) του Imperial College London και συν-διευθυντής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τον Μάρτιο του 2020 ανέλαβε θέση ως κεντρικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη σε διεθνείς οργανισμούς για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο Καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος σπούδασε Ιατρική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εν συνεχεία πραγματοποίησε διδακτορικές σπουδές πάνω σε Πολιτικές Υγείας στο LSE. Από το 1995 εργάζεται στο LSE, όπου έχει αναγορευτεί καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας. Ταυτόχρονα είναι διευθυντής και ιδρυτής του LSE Health στο Λονδίνο, ενώ ως ακαδημαϊκός έχει σημαντικό ερευνητικό έργο.

Το 2017, ο Ηλίας Μόσιαλος ίδρυσε στο LSE το πρώτο Τμήμα Πολιτικής Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η έρευνα και η διδασκαλία του Τμήματος στοχεύει στη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζεται, υλοποιείται και αξιολογείται η πολιτική υγείας, απαντώντας στις μεγάλες διεθνείς προκλήσεις στον τομέα της υγείας.

Eίναι Fellow του Faculty of Public Health (Member of the Faculty of Public Health - Ειδικότητα στη Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Ιατρική, 2000), Fellow των Royal Colleges of Physicians του Λονδίνου και του Εδιμβούργου, καθώς και Honorary Consultant της Δημόσιας Υγείας στο NHS στην Αγγλία. Επίσης, έχει συστηματική συνεργασία ετών με διάφορα πανεπιστήμια: είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Harris School of Public Policy του University of Chicago (USA) και στο Imperial College Business School, Επίτιμος Καθηγητής στο University of Copenhagen στη Δανία, στο London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM- UK), και στην l’Ecole des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) στη Γαλλία.

Διετέλεσε συν-Πρόεδρος της Επιτροπής για την παγκόσμια στρατηγική στη δημόσια υγεία, την καινοτομία και την πνευματική ιδιοκτησία (WHO Review Panel on the Overall Programme Review of the Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property 2017-2018) καθώς και πρώτος διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου στο London School of Economics (LSE), ως τμήμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της ίδιας Σχολής.

Επιπροσθέτως, είναι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του Global Antimicrobial Resistance Innovation Fund (GAMRIF) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (Department of Health and Social Care) του Ηνωμένου Βασιλείου και ιδρυτής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας (European Observatory on Health Systems and Policy).

Κατά το παρελθόν έχει επιμεληθεί εκδόσεων του Cambridge University Press για τα Οικονομικά, τις Πολιτικές και τη Διοίκηση της Υγείας, και έχει διατελέσει αρχισυντάκτης του επιστημονικού περιοδικού Health Economics. Υπήρξε σύμβουλος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Παγκόσμια Τράπεζα. Το 2000 και το 2007 βραβεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διοίκησης Υγείας για την καλύτερη δημοσίευση για τις πολιτικές και τη διοίκηση υγείας στην Ευρώπη. Επίσης, έχει συνεργαστεί με κυβερνήσεις άλλων χωρών, με επίκεντρο την οργάνωση και τη διαχείριση συστημάτων υγείας.

Το 2017, το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό British Medical Journal (BMJ) έκανε αφιέρωμα στο ακαδημαϊκό προφίλ και το επιστημονικό έργο του. Αντίστοιχο δημοσίευμα πραγματοποίησε και το περιοδικό Lancet το 2018, αναφέροντας ότι το έργο του Ηλία Μόσιαλου “σπάει τα σύνορα μεταξύ πολιτικής και επιστημών υγείας”.

Ο Ηλίας Μόσιαλος είναι από τον Αύγουστο του 2020 αναπληρωτής διευθυντής στο περιοδικό European Heart Journal για τον τομέα που σχετίζεται με τη δημόσια υγεία και την πολιτική της υγείας και Associate Editor στα επιστημονικά περιοδικά Health Systems and Reform και στο European Heart Journal – Quality of Care & Clinical Outcomes.

Έχει 250 δημοσιεύσεις με περισσότερες από 5.000 αναφορές στο έργο του. Με βάση το Google scholar έχει 20128 ετεροαναφορές και h-index 72.

Είναι αξιοσημείωτη η γενικότερη προσφορά του στην πατρίδα του, την Ελλάδα, από διάφορες θέσεις και με ποικίλες δράσεις. Η πλέον πρόσφατη και εξόχως σημαντική η συμβολή του στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Πανδημία COVID -19

Το Μάρτιο του 2020 αποδέχθηκε την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να εργαστεί ως εκπρόσωπος και σύμβουλος της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού, θέση που κατείχε αμισθί. Πρότεινε επίσης την άμεση σύγκλιση διυπουργικής επιτροπής, που έγινε τον Φεβρουάριο του 2020, και στην οποία και συμμετείχε μετά από πρόσκληση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας στην ερώτηση για την αποτίμηση της αρχικής επιτυχούς αντιμετώπισης της κρίσης είχε δηλώσει πως «οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, ένας από αυτούς είναι ότι σχετικά έγκαιρα πήραμε μέτρα» και απέδωσε τα εύσημα στον Ηλία Μόσιαλο που εγκαίρως προειδοποίησε και τον Πρωθυπουργό. Σε διεθνές επίπεδο συνέγραψε άρθρα και έδωσε συνεντεύξεις αναφορικά με την πρόταση να γίνουν οι πατέντες των φαρμάκων και των εμβολίων δημόσια αγαθά. Επίσης, τον Αύγουστο του 2020 το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη, συγκάλεσε μια πανευρωπαϊκή επιτροπή για την υγεία για να επανεξετάσει τις πολιτικές προτεραιότητες και την αναδιάταξη των συστημάτων υγείας υπό το πρίσμα των πανδημιών με Πρόεδρο της Επιτροπής τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας, καθηγητή Mario Monti, και Επιστημονικό Συντονιστή τον Ηλία Μόσιαλο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι Θεσσαλός (καταγωγή από τα Τρίκαλα), έχει βοηθήσει πολλούς Έλληνες ιατρούς και επιστήμονες, διαφημίζει με το έργο του την Ελλάδα διεθνώς και αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για τους νέους της χώρας μας. Διετέλεσε δε και μέλος της πρώτης Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 1984 ως εκπρόσωπος της ΕΦΦΕΕ.