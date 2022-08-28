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Μαζικές προσλήψεις αναπληρωτών ~ Ανακοινώθηκαν τα ονόματα 31.846 εκπαιδευτικών
Τελευταία ενημέρωση: 2022-08-28, 12:11:56
Ολα τα ονόματα των αναπληρωτών, που προσλαμβάνονται στη Μαγνησία
Ποιοι προσλαμβάνονται στη Μαγνησία σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Ειδική Αγωγή και Μουσικό Σχολείο
Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα ονόματα 31.846 εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές.
Οι αναπληρωτές μπορούν να κάνουν δηλώσεις προτίμησης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου, ενώ θα κληθούν να αναλάβουν υπηρεσία τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου.
Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS τη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους.
Οι εκπαιδευτικοί, που προσλαμβάνονται στη Μαγνησία, είναι οι εξής (επίθετο, όνομα, κλάδος):
Γενική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Στην Α’ Μαγνησίας
ΓΩΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06
ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ06
ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΠΕ06
ΚΟΛΟΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ06
ΣΠΗΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ06
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06
ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ06
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΕ06
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΙΣΜΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ06
ΤΖΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06
ΠΑΠΑΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06
ΝΤΑΤΣΙΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ08
ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ08
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ08
ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ08
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ08
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ08
ΚΟΤΖΑΟΓΛΑΝΙΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΕ08
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ08
ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ11
ΑΓΡΙΟΓΗΔΟΥ ΦΑΝΗ ΠΕ11
ΜΑΓΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ11
ΒΡΑΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕ11
ΜΕΡΤΣΙΩΤΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΠΕ11
ΨΑΡΟΒΑΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11
ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11
ΓΚΑΓΚΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΕ60
ΚΟΥΤΣΑΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ60
ΚΑΠΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ60
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ60
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ60
ΤΣΑΝΑΚΑ ΤΑΝΙΑ ΠΕ60
ΣΙΝΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ60
ΜΑΝΙΩΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ60
ΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ60
ΤΣΑΝΑΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ-ΣΟΦΙΑ ΠΕ60
ΡΗΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ60
ΠΝΙΓΟΥΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕ60
ΧΑΧΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΕ60
ΣΑΡΑΓΙΩΤΗ ΔΑΦΝΗ ΠΕ60
ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΛΗΔΑ - ΝΙΚΗ ΠΕ60
ΑΓΕΛΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ60
ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ60
ΠΑΡΔΑΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ60
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ60
ΜΑΡΑΜΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60
ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΠΕ60
ΔΑΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60
ΖΟΡΜΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ60
ΚΩΣΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ60
ΝΤΑΛΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ60
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60
ΑΔΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ60
ΤΣΙΟΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ60
ΒΕΛΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60
ΦΟΥΣΤΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ60
ΖΩΠΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ60
ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60
ΙΣΜΑΙΛΙ ΙΛΝΤΑ ΠΕ60
ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ60
ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ60
ΚΟΛΟΦΩΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ60
ΤΣΙΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60
ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60
ΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60
ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ70
ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ70
ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΕ70
ΔΟΥΡΤΜΕ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΠΕ70
ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ70
ΛΑΣΧΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ70
ΦΩΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕ70
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70
ΦΩΛΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ70
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70
ΤΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΡΓΥΡΗ ΠΕ70
ΜΠΟΥΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ70
ΣΙΒΑΚ ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕ70
ΡΙΖΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70
ΜΥΣΙΡΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ70
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ70
ΚΑΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ70
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70
ΤΖΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70
ΚΟΥΤΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70
ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ ΠΕ70
ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ70
ΒΛΕΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70
ΛΙΝΑΡΙΤΑΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΕ79.01/ΤΕ16
ΓΚΟΛΕΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ79.01/ΤΕ16
ΔΙΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ86
ΣΕΡΛΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ86
ΡΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ86
ΑΔΡΑΧΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΕ86
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ86
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86
ΚΑΡΤΣΙΑΦΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86
ΖΙΩΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ86
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ86
ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ86
ΔΟΥΜΟΥΣΙΑΡΗ ΦΑΝΗ ΠΕ86
ΤΣΙΑΓΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86
ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ86
ΣΑΜΨΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ86
ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86
ΚΙΑΣΟΛΛΙ ΓΙΟΡΓΚΕΝ ΠΕ86
ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ91.01
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ91.01
ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ91.01
ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ91.01
ΧΡΟΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ06
ΝΤΑΤΖΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ06
ΒΑΛΤΣΑΝΗ ΣΥΡΑΓΩ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ06
ΤΩΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ06
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ06
ΒΑΪΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ06
ΚΟΚΚΑΛΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ ΠΕ06
ΜΠΟΖΕΛΙΔΟΥ ΡΟΥΣΑ ΠΕ06
ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ07
Στη Β’ Μαγνησίας
ΛΙΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΦΑΛΕΚΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΟΛΩΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΛΓΑ
ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΠΟΥΜΠΛΕΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΜΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΣΙΦΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΑΝΩ
ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΤΑΠΑ ΑΛΙΚΗ
ΣΑΝΤΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΘΕΜΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΒΟΥΛΑΓΚΑ ΦΡΑΓΚΙΤΣΑ
ΜΑΝΤΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Στην Α’ Μαγνησίας
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01
ΤΖΙΚΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΠΕ01
ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02
ΚΑΠΝΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02
ΚΟΝΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02
ΚΟΝΔΡΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ02
ΒΕΡΓΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΕ02
ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΕ02
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ02
ΤΡΙΒΥΖΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ02
ΛΟΑΡΗ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΠΕ02
ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ ΠΕ02
ΠΛΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02
ΝΤΕΜΚΑ ΘΩΜΑΪΣ ΠΕ02
ΣΟΥΦΛΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02
ΤΣΙΝΟΥΔΗ ΑΝΝΑ ΠΕ02
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ ΠΕ02
ΚΑΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02
ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02
ΣΤΟΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02
ΚΟΥΡΔΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΕ02
ΒΑΜΒΑΚΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΑΛΚΜΗΝ ΠΕ02
ΚΟΥΤΖΕΚΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02
ΚΡΑΛΛΗ ΙΡΙΣ ΠΕ02
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕ03
ΚΑΠΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ03
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ03
ΚΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ03
ΚΟΣΚΟΒΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ03
ΓΑΝΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ03
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ03
ΝΤΑΡΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03
ΚΕΝΤΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ03
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ03
ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ03
ΝΤΟΜΠΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ03
ΚΑΤΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ03
ΤΖΕΛΕΤΑ ΟΛΓΑ ΠΕ03
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ03
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ03
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ03
ΔΕΡΜΕΝΗ ΕΛΕΝΑ ΠΕ03
ΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕ03
ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01
ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ04.01
ΘΩΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01
ΜΠΕΝΤΕΒΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΛΑΙΑ ΠΕ04.01
ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ04.01
ΚΡΑΒΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ04.01
ΤΣΙΑΜΙΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.01
ΓΚΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΕ04.01
ΧΑΛΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.02
ΤΑΤΑΚΟΥ ΖΩΗ ΠΕ04.02
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ ΠΕ04.02
ΣΕΞΑΜΠΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ04.02
ΛΑΓΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΠΕ04.02
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.04
ΔΑΛΕΖΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ04.04
ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ04.04
ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.04
ΚΟΝΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ04.04
ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΕ04.04
ΤΟΠΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ05
ΦΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ05
ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ05
ΚΟΛΟΝΙΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06
ΔΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ06
ΝΤΟΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06
ΜΠΛΑΝΤΖΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ06
ΣΠΑΧΟ ΑΡΙΑΝΙΤ ΠΕ08
ΣΙΩΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΕ11
ΘΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ11
ΤΖΟΥΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ11
ΓΚΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11
ΠΑΠΑΣΤΟΓΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ11
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ ΠΕ33
ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ ΞΕΝΙΑ ΠΕ80
ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ80
ΦΙΛΩΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕ82
ΓΑΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΕ82
ΜΑΛΑΜΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ82
ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ82
ΚΑΡΑΖΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ83
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ83
ΜΠΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ84
ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ86
ΨΑΘΑ ΑΝΝΑ ΠΕ86
ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86
ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ86
ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86
ΚΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ86
ΛΥΓΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ86
ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ86
ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ86
ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ86
ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΤΟΝΙΕΛΛΑ ΠΕ87.09
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΦΘΟΝΙΑ ΠΕ88.02
Στη Β’ Μαγνησίας
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02
ΠΑΣΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ02
ΚΟΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02
ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΑΡΙΕΤΤΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ02
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02
ΚΑΤΣΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02
ΧΟΣΤΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02
ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02
ΤΣΑΤΗΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ03
ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ04.01
ΠΑΤΗΡΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕ04.02
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΥ ΠΕ04.04
ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΕΣΗ ΑΝΝΑ ΠΕ04.05
ΣΑΜΑΡΑ ΦΑΝΟΥΛΑ ΠΕ05
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ06
ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ11
ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΕ78
ΜΠΙΡΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ80
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΑ ΠΕ80
ΔΟΥΡΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ80
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ81
ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ86
ΜΑΝΤΕΛΑ ΒΑΓΙΑ ΠΕ86
ΤΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΠΕ86
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμια
Στην Α’ Μαγνησίας
ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΕ06
ΤΖΑΦΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ08
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ11
ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ61
ΣΟΥΣΟΥΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ60
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΠΕ60
ΔΙΑΛΛΑ ΦΛΩΡΑ ΠΕ60
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΝΑ ΠΕ60
ΤΣΟΥΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ61
ΤΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ60
ΧΑΛΚΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ60
ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ60
ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ60
ΣΚΑΦΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ60
ΦΟΥΣΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ60
ΒΟΓΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ60
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ71
ΚΟΥΖΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ71
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ71
ΜΑΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΠΕ71
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71
ΜΠΛΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ71
ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ71
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΕ71
ΣΕΧΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ71
ΜΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ71
ΣΥΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ71
ΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ71
ΓΙΑΛΕΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ71
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΕ71
ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΠΕ71
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ71
ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ71
ΠΟΥΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71
ΦΑΝΤΣΙΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ71
ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ71
ΚΟΝΤΟΡΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ71
ΠΕΤΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΠΕ71
ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ71
LICE DORISA ΠΕ71
ΚΟΤΣΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ71
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΔΑΝΑΗ ΠΕ70
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ71
ΝΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ71
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ71
ΜΑΛΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ71
ΓΚΛΑΡΑ ΜΕΛΙΝΑ ΠΕ71
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ71
ΠΑΠΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ ΠΕ71
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71
ΠΑΠΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ71
ΖΗΓΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ71
ΖΑΠΡΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ71
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ71
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ70
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70
ΚΟΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ70
ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ70
ΜΑΜΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ71
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70
ΤΣΑΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70
ΖΑΧΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ70
ΑΓΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ71
ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ71
ΘΩΜΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ71
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ70
ΝΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ71
ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ70
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ70
ΜΑΝΤΑΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΕ70
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ70
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ71
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ70
ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΠΕ70
ΛΟΥΠΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ70
ΜΑΣΤΟΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ71
ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70
ΚΑΛΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΠΕ71
ΕΓΚΟΛΦΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70
ΜΠΟΥΛΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΕ16.00
ΜΠΑΪΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ86
ΚΑΡΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ91.01
Στη Β’ Μαγνησίας
ΓΚΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΕ60
ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΕ60
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ71
ΤΣΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71
ΚΑΦΑΛΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ71
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70
ΖΤΟΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΠΕ70
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΕ71
ΠΟΛΥΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70
ΤΟΥΡΓΑΪΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ ΠΕ70
ΦΕΝΕΡΙΔΗ ΕΛΛΗ ΠΕ70
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμια
Στην Α’ Μαγνησίας
ΣΕΓΚΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02
ΝΙΚΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02
ΡΑΠΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ02
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ02
ΜΠΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02
ΤΣΑΚΩΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ02
ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ03
ΚΟΥΒΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03
ΤΖΙΟΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ03
ΛΙΑΠΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΕ03
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ04.01
ΛΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.01
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ04.02
ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.04
ΛΑΣΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕ08
ΡΑΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ08
ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ88.03
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ88.04
ΦΥΡΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ88.05
ΠΛΑΚΙΑ ΝΙΚΗ ΠΕ89.02
Στη Β’ Μαγνησίας
ΜΙΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ02
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02
ΒΟΛΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02
ΖΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΕ88.04
Ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό
Στην Α’ Μαγνησίας
NAZAJ ENIDA
ΧΑΛΙΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΖΑΡΚΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΣΟΠΕΛΑ ΤΣΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΚΑΓΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΟΥΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΡΟΣΙΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΤΣΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΡΟΥΜΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΡΑΠΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΣΑΠΟΥΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
ΤΕΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΚΑΡΑΒΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΟΥΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΚΑΡΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΣΙΜΙΤΑΚΗ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΚΟΛΥΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΥΤΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗ ΑΝΝΑ
ΤΣΙΩΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΝΤΟΥΚΛΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΙΟΥΡΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΓΔΕΛΕΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΜΑΜΟΥΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
ΤΣΑΛΟΥΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΦΑΚΙΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΖΩΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΚΡΥΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΚΚΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΒΑΙΑ
ΣΜΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΞΥΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗ ΣΥΡΑΓΩ
ΛΩΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΑΨΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΠΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΥΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΒΑΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΤΑΜΠΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΕΤΣΟΥ ΚΑΡΜΕΝ ΜΑΡΙΑΝΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΜΙΧΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΧΑΙΔΩ
ΜΠΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΙΑΡΑΜΠΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΙΑΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Στη Β’ Μαγνησίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΟΥΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΗΛΙΑΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΠΕΟΛΔΑΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΜΠΑΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΛΑΖΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μουσικό Σχολείο Βόλου
ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Βιολοντσέλο
ΚΑΠΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κιθάρα ηλεκτρική
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