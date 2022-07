Στη Σκιάθο για μία μοναδική παράσταση το New York City Balle

Τη Σκιάθο θα επισκεφτεί για πρώτη φορά ένα από τα πιο διάσημα και σημαντικά μπαλέτα στον κόσμο με 100 εξαιρετικούς χορευτές στο δυναμικό του και ένα απαράμιλλο ρεπερτόριο, το New York City Ballet.

Πρόκειται για μία μοναδική παράσταση στο Ανοιχτό Θέατρο Μπούρτζι στις 4 Ιουλίου 2022 στις 21:30-22:30.

Μετά από 3 χρόνια συζητήσεων η διεθνούς φήμης χορευτική ομάδα με 9 χορευτές από το New York Ballet και από το Royal Ballet, Βασιλικό Μπαλέτο, του Λονδίνου και 10 ακόμη συντελεστές θα παρουσιάσει μία εξαιρετική παράσταση με τίτλο "The Festival Ballet Ensemble featuring dancers from the Royal Ballet of London". Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αποσπάσματα από τα πιο αγαπημένα κλασικά μπαλέτα όπως η Λίμνη των Κύκνων, η Ωραία Κοιμωμένη και ο Κουρσάρος καθώς και από μοντέρνα έργα κορυφαίων χορογράφων, όπως ο Wayne McGregor, ο Christopher Wheeldon και ο Matthew Ball.

Το New York Ballet και από το Royal Ballet, κατατάσσονται ανάμεσα στις λαμπρότερες εταιρείες μπαλέτου του 20ου αιώνα και εξακολουθούν να είναι μέχρι και σήμερα από τις διασημότερες του κόσμου με αριστουργηματικές παραγωγές κλασσικού ρεπερτορίου.

Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ (τα έσοδα θα διατεθούν στο Μπαλέτο της Νέας Υόρκης).