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Οι αριστούχοι ανά Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο
Τελευταία ενημέρωση: 2022-06-29, 12:29:05
Τι κι αν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων φέτος μπήκαν απευθείας στα βαθιά, δίνοντας για πρώτη φορά στη διάρκεια της λυκειακής τους ζωής εξετάσεις; Πέρασαν τρία δύσκολα χρόνια εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, βίωσαν την καραντίνα, την τηλεκπαίδευση, αλλά τελικώς τα κατάφεραν και συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες, που τους εξασφαλίζουν το πολυπόθητο εισιτήριο για την εισαγωγή τους στις σχολές της προτίμησής τους.
Οι φετινοί αριστούχοι δικαιώθηκαν για τον αγώνα τους σε δύσκολες συνθήκες και έκαναν υπερήφανες τις οικογένειές τους. Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ συγκέντρωσε και δημοσιεύει ανά λύκειο τα ονόματα των υψηλόβαθμων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.
Ζητούμε εκ των προτέρων την κατανόηση όσων υψηλόβαθμων υποψηφίων δεν κατέστη δυνατό χθες, παρά την επίπονη έρευνά μας, να εντοπίσουμε. Ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων, που δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων χωρίς συναίνεση, είναι μία επιπλέον δυσκολία για τον εντοπισμό του συνόλου των αριστούχων.
Παρακάτω παραθέτουμε τις επιτυχίες του νομού με όσους συναίνεσαν είτε μέσω των σχολείων τους, είτε μιλώντας με τους συντάκτες μας, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους.
Σημειώνεται ότι άλλα σχολεία ανακοίνωσαν μέσο όρο βαθμολογίας, άλλα τον υψηλότερο αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν οι απόφοιτοί τους. Σημειώνεται ότι φέτος για πρώτη φορά κάθε τμήμα έχει ορίσει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας κι έτσι ο ίδιος υποψήφιος με τις ίδιες βαθμολογίες μπορεί να συγκεντρώνει διαφορετικό αριθμό μορίων ανά τμήμα. Ορισμένα σχολεία επέλεξαν την «ασφάλεια» του μέσου όρου των βαθμολογιών κι άλλα ανακοίνωσαν τα υψηλότερα μόρια ανά υποψήφιο, γι’ αυτό και παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις στην ανακοίνωση των επιδόσεων των υποψηφίων.
Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ, ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
1ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 19,3
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 18,9
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18,6
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18,2
ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18
ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ 17,9
ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,8
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17,6
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17,5
ΜΠΕΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,4
ΒΑΣΙΛΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,2
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17
ΣΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17
ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17
ΜΕΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16,8
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΟΛΓΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16,7
ΨΑΡΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16,6
1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,3
ΧΑΡΑΤΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,23
ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18,15
ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18,1
ΜΑΝΤΕΒΑ ΣΟΥΛΑΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,Ο8
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,88
ΧΑΤΖΗΛΙΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17,78
ΛΑΣΚΟΥ ΓΚΙΛΜΠΕΡΤΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,33
ΧΑΤΖΗΡΟΥΦΑ ΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17,28
ΣΤΑΘΗ ΧΑΡΙΤΩ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17,13
ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16,88
ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 16,83
ΤΣΙΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 16,63
ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16,58
ΦΛΩΡΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16,23
ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16
2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 19.510
ΤΟΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 19.265
ΤΣΑΤΙΡΗ ΣΟΦΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 18.440
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΤΙΚΩΝ 18.260
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18,23
ΝΤΙΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΤΙΚΩΝ 18.111
ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,1
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.430
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 17.400
ΛΕΦΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ 17.310
ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 17.100
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 17.080
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ - ΕΥΡΙΚΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 17.060
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ 17.000
ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16.990
ΜΠΟΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 16.940
ΜΑΡΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 16.650
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16.585
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΚΕΡΑΣΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ 16.280
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 16.070
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ 15.870
2ο ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΠΛΑΓΕΡΑ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,725
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17,525
ΤΣΑΒΑΚΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,375
ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17,125
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16,825
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΘΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 16,575
ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16,175
ΑΡΑΜΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 16,15
ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ ΗΛΙΑΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 15,9
ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 15,625
ΓΡΑΝΤΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15,575
ΣΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15,45
ΖΑΝΙ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 15,425
ΠΡΙΦΤΙ ΕΛΕΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 15,225
ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΡΗΓΑΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15,2
ΦΑΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15,2
ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15,1
3ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18,55
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18,3
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΕΑΓΓΕΛΙΑ- ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,8
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,8
ΛΙΟΥΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,75
ΣΟΥΛΙΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,7
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17,53
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΩΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,43
ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,38
ΒΟΥΤΣΗ - ΜΙΧΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,28
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16,8
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 16,65
ΠΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 16,63
ΤΣΙΟΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16,13
ΜΑΛΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16,1
ΣΤΑΤΗΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15,9
ΣΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ 15,85
4ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΑΡΑΩΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.640
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.180
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.030
ΤΣΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.000
ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.000
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.880
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.740
ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.720
ΠΕΡΑ ΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.530
ΝΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.870
ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.580
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.240
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.210
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.050
ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.810
ΠΟΛΥΖΩΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 15.800
ΧΑΜΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 15.770
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.610
ΤΣΟΥΛΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.500
ΣΤΑΘΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 15.400
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΜΕΤΑΞΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.270
ΧΑΤΖΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.200
ΚΟΛΙΑΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.200
5ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΑΛΕΞΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,65
ΤΣΙΜΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,5
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,325
ΛΙΑΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,175
ΒΑΛΑΣΣΑ ΘΕΜΙΣΤΩ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,125
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΔΑΦΝΗ ΖΩΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18
ΜΠΑΛΛΟΥΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,875
ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17,817
ΤΣΙΜΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΙΟΥΛΙΑ - ΡΑΦΑΕΛΛΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,275
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17,151
6ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18,7
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΘΕΤΙΚΗ, 18,4
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΘΕΤΙΚΗ, 18,28
ΔΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,2
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΗ, 18,08
ΜΑΡΣΟΥΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΗ, 18
ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17,88
ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,8
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΗ, 17,73
ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17,65
ΖΗΡΓΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΘΕΤΙΚΗ, 17,58
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17,53
ΧΡΟΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,53
ΓΙΟΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17,48
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΘΕΤΙΚΗ, 17,35
ΡΗΓΑΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,33
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΘΕΤΙΚΗ, 17,18
ΤΑΛΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,03
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17
ΔΡΑΠΑΝΑΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΗ, 16,93
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, ΘΕΤΙΚΗ, 16,9
ΦΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 16,78
ΜΙΝΓΚΟΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16,63
ΝΕΧΑΛΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16,45
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΗ, 16,45
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16,28
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16,13
7ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ - ΖΩΗ, 18.950
ΚΙΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ, 18.725
ΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 18.520
ΤΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, 17.760
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 17.605
ΝΑΣΙΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 17.570
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΖΩΗ, 17.361
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 17.330
ΤΣΙΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 17.275
ΠΡΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, 16.900
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 16.555
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 16.520
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΣΟΦΙΑ, 15.885
ΚΡΙΤΣΑΚΗ ΑΛΚΗΣΤΗ, 15.765
ΤΖΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 15.580
ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΑΫΦΑΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, 15.540
8ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.110
ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.920
ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.173
ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.940
ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.679
ΣΑΡΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ 16.580
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.320
ΓΟΥΔΙΝΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.170
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 15.935
ΓΚΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 15.760
ΣΦΑΤΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 15.740
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 15.200
ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 15.010
ΣΑΒΒΕΛΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 14.880
ΣΙΡΙΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 14.845
ΤΣΙΒΡΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 14.720
ΣΦΥΡΗ ΖΩΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 14.340
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 14.260
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,10
ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΙΝΩ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18,08
ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18,05
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,85
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,85
ΚΑΖΑΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΥΓΕΙΑΣ 17,78
ΓΡΑΤΣΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,58
ΝΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,58
ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,43
ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,38
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΚΥΒΕΛΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,35
ΚΑΝΑΝΑ ΑΝΘΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,25
ΚΑΤΣΑΔΩΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,20
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,15
ΑΠΛΑΝΤΗ ΧΑΡΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,08
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 17,45
ΤΣΙΟΥΚΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17,25
ΓΕΛ ΑΓΡΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18,03
ΠΑΠΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,08
ΠΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ 17,55
ΣΟΥΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16,8
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16,6
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16,6
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ 16,3
ΓΕΛ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΤΣΑΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18,83
ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18,63
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18,38
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 18,50
ΚΕΦΑΛΙΓΙΑ ΓΙΟΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16,20
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17,38
ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17,90
ΜΟΚΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 17, 76
ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑ ΜΑΡΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.685
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.415
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.720
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.660
ΑΝΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ - ΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.275
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.862
ΚΟΛΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.240
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.180
ΜΕΤΟΧΑΡΑΚΗ ΑΝΑΡΓΥΡΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ, 14.880
ΤΖΑΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 14.780
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 14.760
ΓΕΛ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ Ελένη 17,45
ΚΑΤΣΙΝΤΕΛΙΑ Ελεονώρα 17,20
ΖΗΡΓΑΝΟΥ Αριστέα 16,83
ΤΣΟΥΡΕΛΗ Κρυσταλλία 16,6
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Κωνσταντίνα 14,78
ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ
ΥΖΑΪ ΣΙΜΟΝΑ, 17,88
ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 16,43
ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, 15,78
ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 14,35
«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΓΕΛ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
ΓΛΟΥΜΗ ΚΕΡΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16.300
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
1ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ, ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ, 18,40
ΜΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡ, 18,40
ΝΤΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ, ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,18,30
ΚΑΡΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΕΜΠΟΡ.ΔΙΑΦΗΜ,17,98
ΠΟΥΛΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡ. 17,73
ΜΟΥΝΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡ,16,90
ΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΝΟΣ, ΕΜΠΟΡ.ΔΙΑΦΗΜ0 16,43
ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΤΕΧΝ.ΔΙΚΤΥΩΝ., 16,25
ΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡ, 16,20
1Ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΝΤΑΦΟΥ ΒΑΪΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 18,3
ΠΛΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 17,9
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, 17,9
ΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ,17,6
ΤΥΛΙΓΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 17,3
ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 17,2
ΔΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 16,8
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ,16,8
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ,16,8
ΚΑΪΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,16,8
ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ,16,6
ΒΕΔΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ,16,2
ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, 16,2
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 15,4
ΜΩΡΑΪΤΗ ΔΑΝΑΗ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ,15,3
ΒΟΥΚΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 15,2
2Ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 17,60
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ, ΟΙΚΟΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 16,33
ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 13,60
ΒΑΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 11,68
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 11,13
ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 11,13
ΣΑΡΑΝΤΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 15,03
ΤΣΑΡΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 14,90
ΤΖΗΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, 15,35
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, 11,88
2Ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, 15000
ΔΕΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, 15500
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ, 16.700
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 16700
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ, 15400
ΝΤΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, 16900
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 15900
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, 14200
3Ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
ΒΟΥΡΟΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 19,875
ΜΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 19,8
ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 19,275
ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 19,25
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 19,2
ΣΚΟΤΙΔΗ ΚΕΡΑΣΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ,19,05
ΓΚΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 18,8
ΠΡΕΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 18,775
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ,18,45
ΠΑΣΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 18,1
ΚΑΡΑΚΟΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 18,05
ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ,18,025
ΜΠΑΡΚΑΣ ΜΕΜΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 17,825
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ,17,725
ΝΙΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 17,275
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ,17,225
ΜΠΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 17,15
ΠΑΝΟΥΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 16,9
ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ,16,875
ΖΟΤΚΑΙ ΝΕΣΙΑΝΤΑ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ,16,55
ΚΥΡΤΣΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 18,85
ΚΥΡΓΙΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 18
ΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 16,075
ΧΡΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 15,95
ΖΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 15,475
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ , ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 14,65
ΓΚΟΤΙΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 13,5
ΣΙΑΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 13,275
ΑΚΡΙΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 12,925
ΞΥΦΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 12,725
ΤΖΙΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 11,85
ΛΑΓΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 11,65
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 10,8
ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΝΙΑΣ, 10,025
4Ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 18,35
ΚΑΠΟΥΣΙΖΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, 17,83
ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ, 17,73
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΊΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, 17,13
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, 16,22
ΛΕΜΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ, 15,35
ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 17680
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 17572
ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 17220,
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,16920
ΔΑΔΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 16880
ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 16240
ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17080
ΔΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,16560
ΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 16440
ΖΕΡΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,16040
ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, Ευξεινούπολη, 19800
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, 19265
ΛΕΛΟΥ ΑΝΝΑ, ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ, Αλμυρός,19085
ΣΧΟΙΝΑ ΡΟΔΑΝΘΗ, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, 19000
ΣΚΟΡΡΑ ΜΑΡΙΑ- ΝΕΦΕΛΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 18750
ΚΟΛΩΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, 18690
ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, 18540
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,18470
ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΑΓΡΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 17,25
ΜΑΚΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 16,925
ΚΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 16,7
ΑΓΡΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16,375
ΓΟΥΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16,15
ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 15,55
ΓΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 14,45.
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