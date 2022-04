Δέκα πράσινες επιχειρήσεις από μαθητές

Εργα τέχνης από πλαστικές σακούλες, κοσμήματα από ανακυκλώσιμα υλικά, χρώματα από άχρηστους μαρκαδόρους, σαπούνι από χρησιμοποιημένο ελαιόλαδο, αλλά και βιολογικά προϊόντα, που προέρχονται από τον λαχανόκηπο του σχολείου και παράγονται στο σχολικό χημείο είναι μερικά από τα είδη, που θα «ταξιδέψουν» από τον Βόλο στην Ισπανία, προκειμένου να εκτεθούν σε επιχειρηματικό φεστιβάλ, στο οποίο συμμετέχει, μέσω μαθητών και καθηγητών του, το 2ο Γενικό Λύκειο Ν. Ιωνίας, στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus.

Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Αποστολή με μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου και καθηγητές θα ταξιδέψει στην Ισπανία μεθαύριο Κυριακή 1η Μαΐου και θα παραμείνει για σχεδόν μία εβδομάδα, προκειμένου να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του προγράμματος και τα προϊόντα των συνολικά δέκα επιχειρήσεων, που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι οι μαθητές στο σχολικό περιβάλλον.

Το 2ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας τα τελευταία δύο χρόνια συμμετέχει σε πρόγραμμα δημιουργίας επιχειρήσεων, κοινοί παρονομαστές των οποίων είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανακύκλωση και η προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, σύμφωνα με τον συντονιστή καθηγητή, Δημήτρη Αποστόλου, έχουν δημιουργηθεί διαφορετικές γωνίες ανακύκλωσης για χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, γυαλί, υφάσματα, παλιούς δίσκους βινυλίου. Μέχρι και λαχανόκηπο έχει το σχολείο, στον οποίο γίνεται ακόμη και κομποστοποίηση. Πρόκειται για σταθμούς ανακύκλωσης, όπου εναποτίθενται άχρηστα υλικά από τους ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι στη συνέχεια τα συλλέγουν και τα επεξεργάζονται στο πλαίσιο της λειτουργίας των επιχειρήσεων, που έχουν δημιουργήσει για την παραγωγή των τελικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τον κ. Αποστόλου, στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου και των τριών τάξεων, ακόμη και μαθητές της γ’ λυκείου, οι οποίοι παρ’ όλο που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις, βρίσκουν στη συγκεκριμένη δραστηριότητα μία διέξοδο δημιουργικής εκτόνωσης.

Το πρόγραμμα άρχισε πιλοτικά πριν από τέσσερα χρόνια σε σχολείο της Ισπανίας, αναπτύχθηκε και προσεγγίστηκε το 2ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας για να συμμετέχει μαζί με έναν φορέα της περιοχής, την ΕΚΠΟΛ, και αντίστοιχα σχολεία και φορείς τόσο από την Ισπανία, όσο και από την Πορτογαλία.

Το 2ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας δημιούργησε συνολικά δέκα αειφόρες επιχειρήσεις, τις οποίες θα παρουσιάσει μαζί με τα προϊόντα, που παράγονται, στο φεστιβάλ της Ισπανίας. Για κάθε μία επιχείρηση οι ίδιοι οι μαθητές έχουν δημιουργήσει πόστερς και παρουσιάσεις, έχουν κάνει το σπικάζ και θα εκθέσουν και προϊόντα.

Οι δέκα επιχειρήσεις είναι οι εξής:

-Bag up - art from the bag: Εργα τέχνης από πλαστικές σακούλες. Επιβλέπουσες καθηγήτριες: Ευτυχία Δαμάσκου, Σοφία Μεντσιβίρη.

-Dreamakers: επιχείρηση διοργάνωσης εκδηλώσεων μικρής κλίμακας. Επιβλέπουσες καθηγήτριες: Ευτυχία Δαμάσκου, Σοφία Μεντσιβίρη.

-Eco - colours: Παραγωγή χρωμάτων ζωγραφικής από ξεραμένους, άχρηστους μαρκαδόρους. Επιβλέπουσες καθηγήτριες: Μαρία Τρουμπουτζά, Δέσποινα Τσιαχρή.

-Happy Children: Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 0-12 χρόνων. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Σοφία Μεντσιβίρη.

-Hollywood Jewellery: Δημιουργία κοσμημάτων από παλιά, χαλασμένα κοσμήματα και υλικά, όπως γυαλί, πλαστικό, ξύλο, σύρμα, σπάγκο, φελλό. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Γιούλη Λουκίδου.

-Little Flower Soap Co.: Δημιουργία σαπουνιού από χρησιμοποιημένο ελαιόλαδο και φυσικές αρωματικές ύλες και χρώματα. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δέσποινα Τσιαχρή.

-Lyrical Vinyl Recording Studio: Παροχή υπηρεσιών sound mixing and mastering. Εχει δημιουργηθεί χώρος για πρόβες μουσικών συγκροτημάτων, ηχογράφησης podcasts, ενώ παραδίδονται και μαθήματα μουσικών οργάνων. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Σοφία Μεντσιβίρη.

-Second Garden: Παραγωγή compost για τα φυτά με απόλυτα φυσικό τρόπο. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Θεοδώρα Ευσταθίου.

-Sweet Charms: Παραγωγή οργανικής μαρμελάδας σε διάφορες γεύσεις, γλυκών του κουταλιού, αρωματικού ελαιόλαδου χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες από το περιβόλι του γειτονικού σχολείου ΕΝΕΕΓΥΛ (Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο) Βόλου. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Φωτεινή Τσιροπούλου.

-Upcycled Fashion: Κατασκευή ειδών ρουχισμού και ειδών σπιτιού από άχρηστα νήματα, κατεστραμμένα ρούχα, νάιλον κάλτσες και κλωστές. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Αριστέα Τζιώρτζιου.

«Αξίζει να σημειώσουμε ότι πέρα από τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών, στην επιτυχία του προγράμματος συμβάλλει τα μέγιστα ο διευθυντής του 2ου ΓΕΛ Ν. Ιωνίας, Δημήτρης Μπαζιάνας, ο οποίος μας στηρίζει», ανέφερε ο κ. Αποστόλου.