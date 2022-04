Για 8η χρονιά ο εκπαιδευτικός θεσμός των βασικών χειρουργικών δεξιοτήτων (BSS) στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε από τον Καθηγητή Χειρουργικής κ. Δημήτρη Ζαχαρούλη και το Royal College of Surgeons of England (RCS), το Course των βασικών χειρουργικών δεξιοτήτων (BSS) που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, για 8η συνεχή χρονιά 8 και 9 Απριλίου και πλέον αποτελεί εκπαιδευτικό θεσμό για την περιοχή.

Είναι ένα εντατικό σεμινάριο, το οποίο διοργανώνεται 2 φορές το χρόνο πάνω στις βασικές χειρουργικές τεχνικές, από άριστους εκπαιδευτές. Δίνει την ευκαιρία σε νέους γιατρούς, εν αναμονή ειδικότητας ή στα πρώτα χρόνια αυτής ή σε φοιτητές Ιατρικής, να εκπαιδεύονται σε πρακτικό επίπεδο σε εργαστήριο, ώστε να αναπτύξουν εκτεταμένες χειρουργικές ικανότητες χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένο για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς του μαθήματος. Στόχος του είναι να διδάξει, να αξιολογήσει και να πιστοποιήσει την ικανότητα των εκπαιδευομένων να χρησιμοποιήσουν ασφαλείς χειρουργικές τεχνικές, κοινές σε όλων των ειδών τις χειρουργικές επεμβάσεις σε όλο τον κόσμο.

Με την ολοκλήρωση, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πιστοποιητικό από το Royal College of Surgeons of England (RCS), προαπαιτούμενο για να πραγματοποιήσουν χειρουργικές πράξεις στη Μεγάλη Βρετανία, χωρίς ημερομηνία λήξης.

Το επόμενο σεμινάριο έχει προγραμματιστεί για τις 14 και 15 Οκτωβρίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το course, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το επίσημο site: www.bss-greece.gr.

Ακολούθησε το SSSHP Course (Surgical Skills for Students and Health Professionals), ένα πρακτικό μονοήμερο σεμινάριο που έχει σχεδιαστεί για φοιτητές Ιατρικής και επαγγελματίες υγείας, στο οποίο εκπαιδεύονται και επαγγελματίες της νοσηλευτικής διεύθυνσης του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Στόχος του είναι να διδάξει βασικές χειρουργικές διαδικασίες και δεξιότητες σε ασφαλές περιβάλλον αλλά και να τις πιστοποιήσει με πιστοποιητικό από το Royal College of Surgeons of England.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, με τη διοργάνωση και τη φιλοξενία τόσο σπουδαίων επιστημονικών εκδηλώσεων, έχει εξασφαλίσει πλέον τη θέση του στο επίκεντρο των επιστημονικών εξελίξεων, τόσο ως η μεγαλύτερη Ιδιωτική Κλινική της Κεντρικής Ελλάδας, όσο και ως ένα εκπαιδευτικό κέντρο που προωθεί το έργο των ιατρών συνεργατών του, φροντίζει για τις δεξιότητες των μελλοντικών επαγγελματιών της υγείας και εκπαιδεύει άριστα και με συνέπεια το προσωπικό του.