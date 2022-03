Δεύτερη «ζωή» πριν καταλήξουν στον κάδο απορριμμάτων

Εχετε ένα αντικείμενο στο σπίτι που χάλασε και ετοιμάζεστε να το πετάξετε; Πάλιωσε ένα έπιπλο και δεν το χρειάζεστε πια; Πριν το οποιοδήποτε έπιπλο ή αντικείμενο καταλήξει στον κάδο απορριμμάτων, υπάρχει η δυνατότητα να του δώσουμε μια δεύτερη «ζωή». Πώς;

Μέσω του εργαστηρίου για τον σχεδιασμό και την κατασκευή επίπλων καθημερινής χρήσης, που διοργανώνεται από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του πολιτιστικού ευρωπαϊκού προγράμματος Open Up.

Σύμφωνα με τον καθηγητή του τμήματος, κ. Ζήση Κοτιώνη, στο εργαστήριο μπορεί ο καθένας να λάβει βασικές γνώσεις σχεδιασμού, χρήσης εργαλείων και υλικών και να δώσει μία «επόμενη ζωή» στο αντικείμενο ή το έπιπλο που σήμερα θεωρεί άχρηστο και ετοιμάζεται να πετάξει. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να φέρνουν δικά τους αντικείμενα ή έπιπλα τα οποία δεν τους είναι χρήσιμα πλέον, προκειμένου είτε να μάθουν πώς τα επισκευάζουν είτε να τους δώσουν μία εντελώς νέα μορφή και χρήση. Δεν αποκλείεται μάλιστα, στο πλαίσιο του εργαστηρίου, να αναζητηθούν ακόμη και αντικείμενα που απορρίπτονται πάνω σε πεζοδρόμια, πίσω από κάδους, προκειμένου να πάρουν νέα «ζωή».

«Το εργαστήριο θα έχει τη λογική του σχεδιασμού και της μαστορικής με στόχο την επανάχρηση για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος», αναφέρει ο κ. Κοτιώνης. «Στόχος μας είναι να δώσουμε τεχνογνωσία σε όποιον το επιθυμεί, στη λογική του do it yourself (κάντο μόνος σου) και μέσα από αυτό το εργαστήριο να αποκτήσει δεξιότητες», προσθέτει.

Το εργαστήριο θα είναι δωρεάν και ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, ωστόσο επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες, 20 στον αριθμό, θα δοθεί προτεραιότητα σε ανέργους, φοιτητές που αναζητούν εργασία και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, προκειμένου να αποκτήσουν μία νέα δεξιότητα. Μάλιστα οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής από το πρόγραμμα Open Up.

Το εργαστήριο, θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 15 Απριλίου, στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με δωρεάν συμμετοχή.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 3 Απριλίου, στον σύνδεσμο: https://drive.google.com/file/d/1os5DmIzg2bGbevS0MjiaUk_wXNCGIt1e/view.

Το OpenUpUth είναι μια ομάδα που αποτελείται από αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, δημιουργικούς επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς, ερευνητές , οι οποίοι εκπροσωπούν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο ευρωπαϊκό έργο Open Up.

Το Open Up είναι ένα τετραετές πολιτιστικό πρόγραμμα (2020-2023), συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Creative Europe που στοχεύει να αναδείξει και να προωθήσει καλλιτέχνες, σχεδιαστές, τεχνίτες και δημιουργικούς ανθρώπους που βρίσκονται στις επτά πόλεις των συνεργαζόμενων φορέων. Επιπλέον, στοχεύει στην καθιέρωση βιώσιμων πρακτικών τέχνης μεταξύ τους, παρέχοντας στους συμμετέχοντες εκπαίδευση και γνώση μέσω των διαφόρων δράσεων του έργου, που περιλαμβάνουν εργαστήρια, φεστιβάλ και εκθέσεις.