Θερμοκρασίες…ψυγείου στον Βόλο

Θερμοκρασίες… ψυγείου αναμένεται να επικρατήσουν το ερχόμενο τριήμερο στον Βόλο. Ο υδράργυρος θα κατρακυλήσει ακόμη και κάτω από τους 0ο C, ωστόσο δεν αναμένεται να χιονίσει. Ο χιονιάς φαίνεται ότι έκανε… ντρίπλα και δεν θα περάσει από την πόλη.

Οι αρχικές προγνώσεις για χιόνια ακόμη και μέσα στην πόλη, κάποια διαγνωστικά μοντέλα μιλούσαν για περίπου δέκα πόντους, αναθεωρήθηκαν χθες. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε χθες το πρωί το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Βόλου, δεν αναμένεται χιονόπτωση μέσα στον Βόλο, με τα καιρικά φαινόμενα να περιορίζονται στα ορεινά του Δήμου.

Ωστόσο, η πρόγνωση για χιονόπτωση ακόμη και στο κέντρο του Βόλου έθεσε σε αυξημένη ετοιμότητα τον μηχανισμό του Δήμου. Το σύνολο των μηχανημάτων του Δήμου Βόλου ετοιμάστηκε για να παρέμβει για τον αποχιονισμό και τη ρίψη αλατιού, σακούλες με αλάτι συσκευάστηκαν και στάλθηκαν στις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων, ενώ stand by ήταν και εργολάβοι μηχανημάτων έργου από τους οποίους ζητήθηκε ακριβής αριθμός διάθεσης μηχανημάτων και είχαν πάρει πρόγραμμα για τα σημεία παρέμβασης, αλλά και το μνημόνιο ενεργειών.

Φαίνεται όμως ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν θα χρειαστεί, αφού ο χιονιάς δείχνει να… προσπερνά τον Βόλο και να περιορίζεται στα ορεινά της περιοχής. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόλου, υπάρχει μόνο ενδεχόμενο να σημειωθεί χιονόνερο από σήμερα το βράδυ έως τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ωστόσο από αύριο Σάββατο ο υδράργυρος αναμένεται να κάνει… βουτιά, βάζοντας στο «ψυγείο» την πόλη. Θα επικρατούν θερμοκρασίες από -2ο C έως και 3ο C, ενώ την Κυριακή θα μειωθεί κατά μία μονάδα η ελάχιστη (-3ο C) και η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 5ο C. Τη Δευτέρα προβλέπεται πτώση κατά επιπλέον έναν βαθμό της ελάχιστης θερμοκρασίας, ενώ η αίσθηση του ψύχους θα είναι ακόμη πιο έντονη από την πραγματική θερμοκρασία.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ