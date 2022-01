Πάρκινγκ φορτηγών με μπαρ και κάρτα εισόδου στο Αερινό

Ένα πάγιο αίτημα των επαγγελματιών οδηγών και των εταιρειών οδικών εμπορευματικών μεταφορών γίνεται πραγματικότητα από την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.

Πρόκειται για τη δημιουργία ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων στο Αερινό Μαγνησίας, οι οποίοι θα λειτουργήσουν το καλοκαίρι του 2022.

Οι οδηγοί, οι μεταφορικές εταιρείες, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εφοδιαστική αλυσίδα θα επωφεληθούν από μια τέτοιου τύπου εγκατάσταση, που θα προσφέρει προστασία στον οδηγό, στο φορτίο, αλλά και σε όλον τον εξοπλισμό μεταφοράς, καθώς και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Επιπλέον, βελτιώνεται σημαντικά το επίπεδο οδικής ασφάλειας εξασφαλίζοντας μείωση της κόπωσης και δυνατότητα ανάπαυσης σε ασφαλές περιβάλλον.

Σύμφωνα και με τα συμπεράσματα επιστημονικής έρευνας που διενεργήθηκε στα όρια του αυτοκινητόδρομου, η κόπωση και η υπνηλία αποτελούν σημαντικότατους παράγοντες για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών ατυχήματος.

Συνήθως, οι επαγγελματίες οδηγοί με τις περισσότερες ώρες εργασίας την εβδομάδα έχουν υψηλά επίπεδα κόπωσης, κακή ποιότητα ύπνου, υψηλότερα επίπεδα ημερήσιας υπνηλίας και επομένως και μεγαλύτερες πιθανότητες πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Τα χαρακτηριστικά του έργου

-Αξία έργου: 3,7 εκατ. ευρώ,

-Χρηματοδότηση από την ΕΕ: 2,6 εκατ. ευρώ (77,5%),

-Χρηματοδότηση από την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου: 1,1 εκατ. ευρώ.

-Οι δύο σταθμοί στο Αερινό θα αναπτυχθούν και στις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητόδρομου και θα περιλαμβάνουν (στην κάθε κατεύθυνση):

-Συνολική έκταση περίπου 18.000 m²,

-36 θέσεις ασφαλούς στάθμευσης φορτηγών εντός του περιφραγμένου χώρου, καθώς και 14 θέσεις στάθμευσης ΙΧ και 2 λεωφορείων,

-Σνακ μπαρ,

-Τουαλέτες και μπάνια,

-Εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων και βιολογικού καθαρισμού,

-Εγκαταστάσεις ασφαλείας επιπέδου Silver (σύστημα 24-ωρης παρακολούθησης, ελεγχόμενη είσοδος/έξοδος, περίφραξη, φωτισμός και σήμανση),

-Πεζοδρόμια / προσβάσεις με ράμπες,

-Ηλεκτρονική Εφαρμογή κρατήσεων σε πραγματικό χρόνο.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα διαθέτουν μπάρες εισόδου – εξόδου με σύστημα πληρωμής

-Κτίριο WC των ΙΧ – 70μ2,

-Κτίριο WC/shower των φορτηγών – 95μ2,

-Κτίριο Εξυπηρέτησης & Εστίασης Ταξιδιωτών (ΚΕΤ) – 150μ2 & υπαίθριο 80μ2,

-Κτίριο Η/Μ και Βιολογικού,

-Μπάρες εισόδου-εξόδου με σύστημα πληρωμής,

-Πόσιμο νερό στο ΚΕΤ / Ζεστό νερό στα μπάνια,

-Σύστημα Βιολογικού Καθαρισμού,

-Ρευματοδότες απλού και τριφασικού ρεύματος για φορτηγά.

Δυνατότητα κράτησης θέσης μέσω διαδικτύου

-e-booking στο τέλος του 2022,

-Στοιχεία ελεύθερων θέσεων,

-Δυνατότητα κράτησης,

-Πληρωμές, τιμολογήσεις,

-Δεσμευμένες θέσεις για φορτηγά ψυγεία.

Οι δυο «Σταθμοί Ασφαλούς Στάθμευσης Φορτηγών» θα κατασκευαστούν στη χιλιομετρική θέση 306,5 στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, 1,7 χλμ. βόρεια του ΑΚ Αερινού, 35,5 χλμ. βόρεια του ΣΕΑ Αλμυρού και 38 χλμ. νότια του ΣΕΑ Νίκαιας.

Έλλειψη ασφαλών χώρων στάθμευσης παρατηρείται στην Ευρώπη

Δυστυχώς, ο αριθμός των επιθέσεων κατά φορτηγών αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Αυτό το πρόβλημα επιδεινώνεται από την έλλειψη ασφαλών χώρων στάθμευσης φορτηγών.

Επί του παρόντος, διαπιστώνεται έλλειψη εγκαταστάσεων που να επιτρέπουν την ασφαλή στάθμευση των φορτηγών και να παρέχουν ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών που θα εξασφαλίζουν την ευεξία των επαγγελματιών οδηγών.

Επομένως, η δημιουργία ενός δικτύου ασφαλούς στάθμευσης φορτηγών θα αντιμετωπίσει καθοριστικά αυτό το πρόβλημα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για συμμετοχή σε ένα κοινό πρόγραμμα, συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., για την ανάπτυξη «Σταθμών Ασφαλούς Στάθμευσης Φορτηγών» κατά μήκος του δικτύου των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, προτείνοντας την κατασκευή δύο τέτοιων χώρων στο Αερινό (ένας ανά κατεύθυνση).

Τον Ιούλιο του 2020 δρομολογήθηκε η υλοποίηση της δράσης «Development of nine Safe and Secure Truck Parking Areas in Greece», Action Νο. 2019-EL-TMC-0264-W της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη 9 «Περιοχών Ασφαλούς Στάθμευσης Βαρέων Οχημάτων» κατά μήκος του Διευρωπαϊκού Δικτύου εντός της Ελλάδος (INEA/CEF/TRAN/M2019/2099687).

Η χρηματοδότηση της παραπάνω δράσης εντάχθηκε στο Connecting Europe Facility (CEF).

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανέλαβε το γενικότερο συντονισμό της δράσης, μέσω των Γενικών Διευθύνσεων Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών και Συγκοινωνιακών Υποδομών.

Οι κλοπές / δολιοφθορές φορτηγών και φορτίων κοστίζουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 3,19 δις ευρώ ετησίως

Η έλλειψη ασφαλών περιοχών ολονύκτιας στάθμευσης φορτηγών οδηγεί, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις της έρευνας Study on Safe and Secure Parking Places for Trucks, σε κλοπές / δολιοφθορές φορτηγών και φορτίων που κοστίζουν 3,19 δις ευρώ ετησίως.

Στην ΕΕ υπάρχουν περίπου 1,3 εκατ. βαρέα οχήματα, με χωρητικότητα άνω των 10 τόνων. Σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, 395.000 βαρέα οχήματα απαιτούν στάθμευση κατά τη διάρκεια της νύχτας για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης αφορά το κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔ-Μ, ωστόσο, εάν και έχουν εντοπιστεί συνολικά 5.000 χώροι στάθμευσης, μόνο 57 είναι, προς το παρόν, πιστοποιημένοι ως «ασφαλείς».

Όπως υπογραμμίζεται στη μελέτη, καθώς η οδική εμπορευματική κυκλοφορία στην ΕΕ των 28 προβλέπεται να αυξάνεται περίπου 1,5% ετησίως, υπάρχει συνεχής ανάγκη για νέες, ασφαλείς θέσεις στάθμευσης και διεύρυνση – αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων.

Παράλληλα, η τεχνική ασφάλεια πρέπει να υποστηρίζεται από την κατάλληλη υποδομή πληροφοριών.

Πληροφορίες / δεδομένα σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα ασφαλούς στάθμευσης οφείλουν να είναι διαθέσιμα από κεντρικές αξιόπιστες πηγές.

Συμπερασματικά, αυξάνοντας τα επίπεδα ασφάλειας στους υπάρχοντες χώρους στάθμευσης και αυξάνοντας τον αριθμό των ασφαλών χώρων στάθμευσης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα ποσοστά εγκληματικότητας κατά φορτηγών και φορτίων να μειωθούν σημαντικά.

Ο χώρος ασφαλούς στάθμευσης φορτηγών στο Αερινό Μαγνησίας θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει το καλοκαίρι του 2022.

Ο φορέας που χρηματοδοτεί το έργο είναι το Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από metaforeprss.gr)