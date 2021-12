Μy market: Στηρίζει τους Έλληνες παραγωγούς και αναδεικνύεται η πιο συνεπής επιχείρηση στις πληρωμές της

Η συνεργασία των My market με εκατοντάδες Έλληνες παραγωγούς δεν αποτελεί είδηση. Σήμερα, η αλυσίδα στηρίζει 914 παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα και φιλοξενεί στα ράφια της 9.854 κωδικούς προϊόντων. Αυτό που μάθαμε πρόσφατα ήταν ότι η γνωστή αλυσίδα είναι η πλέον συνεπής του κλάδου στις πληρωμές της.

Σύμφωνα με τα Στοιχεία του Πανοράματος Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ για το έτος 2020, τα My market εξοφλούν τους προμηθευτές τους μέσα σε 85 ημέρες από την τιμολόγηση. Σύμφωνα με τη σχετική λίστα, ο Σκλαβενίτης εξοφλούσε στις 149 ημέρες, το Market In σε 142 ημέρες, ο Κρητικός σε 125 ημέρες, ο Μασούτης και ο SYNKA σε 120 ημέρες, ο ΑΒ Βασιλόπουλος σε 105 ημέρες, ο Γαλαξίας σε 101 ημέρες, το Bazaar σε 100 και το The Mart σε 88.

Σε μία περίοδο που η αγορά δοκιμάστηκε από τα πρώτα κύματα της πανδημίας, τα My market φρόντισαν να στηρίξουν στην πράξη τους συνεργάτες τους, κυρίως μάλιστα αυτούς που δέχθηκαν σημαντική πίεση και αντιμετώπισαν πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτική αποπληρωμών των My market παρέμεινε το ίδιο ενισχυτική προς τους προμηθευτές της και τη φετινή χρονιά.