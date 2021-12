Την άμεση επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά ζητάει η Κατερίνα Παπανάτσιου

Με κοινή ανακοίνωση τους, η αναπληρωτής Τομεάρχης οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κατερίνα Παπανάτσιου, οι τομεάρχες Οικονομικών, Ναυτιλίας & Νησιωτικής πολιτικής και οι βουλευτές Αιγαίου του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρώπης για τη διαμόρφωση των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, ζητάνε την άμεση επαναφορά των μειωμένων συντελεστών στα νησιά.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο που υπογράφουν αναφέρουν τα εξής:

«Πρώτον, η πρόσφατη απόφασή του Ecofin δεν επηρεάζει σε τίποτα τη δυνατότητα που έχει σήμερα η Κυβέρνηση για την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών. Αντίθετα, το άρθρο 120 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ επιτρέπει ήδη στην Ελλάδα την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών. Ας σταματήσει λοιπόν η Κυβέρνηση να κρύβεται πίσω από τον χρονικό ορίζοντα του 2025.

Περιμένουμε λοιπόν από το Υπουργείο Οικονομικών και τους Βουλευτές της ΝΔ του Αιγαίου, να κάνουν πράξη την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΤΩΡΑ. Σε αντίθετη περίπτωση οι πανηγυρισμοί είναι στάχτη στα μάτια των νησιωτών και αποδεικνύουν ότι περισσεύει ο πολιτικός αριβισμός και υπολείπεται σημαντικά η πολιτική βούληση.

Δεύτερον, το Υπουργείο συνεχίζει την τακτική των ασύστολων ψεμάτων και της άγονης επικοινωνίας. Η πρόταση της οδηγίας του Ecofin δεν ήρθε ξαφνικά και χωρίς παρελθόν, ούτε βασίζεται στις εργώδεις προσπάθειες της παρούσας Κυβέρνησης. Δεν θα θέλαμε να τους θυμίσουμε πώς η σειρά των αποτυχημένων διαπραγματεύσεων και άστοχων εφαρμογών, επί των δικών τους ημερών, διαμόρφωσαν τις προηγούμενες Οδηγίες. Θα αρκεστούμε μόνο να πούμε, ότι η προσπάθεια κατοχύρωσης για τους μειωμένους συντελεστές στην παρούσα Οδηγία, εκκίνησε το 2018, η δε οδηγία συζητείται περισσότερο χρονικό διάστημα. Άλλωστε δυστυχώς για εκείνους υπάρχουν και τα κείμενα που καταμαρτυρούν τις προτάσεις της τότε ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών οι οποίες και έβαζαν τις βάσεις για μια συνολική διαπραγμάτευση, σε επίπεδο ΕΕ, των ειδικών συντελεστών ΦΠΑ (The Directive proposal COM (2018)20 final for modification of the VAT Directive 2006/112/EC and the Council’s working document nr. 5335/19.01.18, concerning VAT rates).

Ειδικά τώρα, που οι επιχειρήσεις και οι πολίτες των νησιών πλήττονται από το κύμα ακρίβειας και τις επιπτώσεις της πανδημίας στον Τουρισμό, η επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά μπορεί να δώσει σημαντική ανάσα.

Οποιαδήποτε κωλυσιεργία ή δικαιολογία θα επιβεβαιώσει ότι η ΝΔ το 2019 «έπαιξε» με τις ανάγκες των νησιωτών και υφάρπαξε τη ψήφο τους».