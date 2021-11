SYMMETRIA και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΑΚΜΗ: Μία συνεργασία με όραμα στην εκπαίδευση

Μία νέα συνεργασία έρχεται να προστεθεί στη μακροχρόνια και επιτυχημένη πορεία της SYMMETRIA και του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ – ΑΚΜΗ. Η ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων στους τομείς της επιμόρφωσης και της συμβουλευτικής, αποτέλεσε τη βάση για τη συνεργασία της SYMMETRIA και του ομίλου ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΑΚΜΗ, με στόχο να αξιοποιήσουν την εμπειρία και τις δυνατότητές τους, προκειμένου να υλοποιήσουν πρωτοβουλίες και δράσεις προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της νέας αυτής συνεργασίας, πρόκειται να επιτευχθούν:

Η έρευνα στο χώρο της υγείας, της αισθητικής ιατρικής, της γενετικής, της διατροφής, της ιατρικής ευεξίας και φυσικής κατάστασης.

Η εκπαίδευση επαγγελματιών στο χώρο της υγείας.

Η βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους και των συνεργατών τους.

Η απόκτηση εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο Νίκος Μεταξωτός, MD, PhD, Πλαστικός Χειρουργός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής

Πανεπιστημίου Αθηνών και ιδρυτής της SYMMETRIA, δήλωσε σχετικά: «H SYMMETRIA διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στην παροχή επιμόρφωσης, συμβουλευτικής και υποστήριξης προς φορείς πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, εταιρείες στο χώρο της υγείας, της ομορφιάς, της ιατρικής ευεξίας, καθώς και γνώση εξειδικευμένων μεθόδων για την δημιουργία, τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και λειτουργίας ανάλογων χώρων. Η στρατηγική προσήλωση της εταιρείας στην εξωστρέφεια, την καινοτομία, την αξιοπιστία και την ποιότητα, αποτέλεσε το έναυσμα για τη συνεργασία μας με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΑΚΜΗ, ως ένα επιπλέον βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξή στο χώρο της υγείας και της ομορφιάς».

Η Καλλιόπη Ροδοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ – ΑΚΜΗ, πρόσθεσε: «Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ – ΑΚΜΗ, προσφέροντας σπουδές αριστείας σε συνεργασία με διακεκριμένα διεθνή Πανεπιστήμια και πρωτοπορώντας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση τα τελευταία 50 χρόνια, συνεργάζεται πλέον με τη SYMMETRIA, που ξεχωρίζει για την παροχή



υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και ομορφιάς. Η συνεργασία αυτή δίνει στον Εκπαιδευτικό μας Όμιλο ένα επιπλέον πλεονέκτημα στην προαγωγή και μετάδοση της γνώσης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας με καινοτόμες μεθόδους, ενώ παράλληλα ενισχύει τη διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας και συμβάλλει στην επιμόρφωση και ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού».

Σχετικά με τη SYMMETRIA

H SYMMETRIA παρέχει υπηρεσίες υγείας και ομορφιάς υψηλού επιπέδου, από το 2005, υιοθετώντας την πρωτοποριακή φιλοσοφία: “Minimum Intervention, Maximum EffectTM”. Με δυναμική παρουσία στην Μέση Ανατολή από το 201, με ομώνυμες κλινικές στο Bahrain και τη Σαουδική Αραβία και συνεργασίες με κλινικές στην Ευρώπη, στο Λονδίνο (Ion Kavouni), στη Ζυρίχη (Praxisklinik Urania), στη Βαρκελώνη (Instituto Javier de Benito) και στη Γαλλία (Clinique Del Mar). Με το ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso συνεργάζεται από το 2013 στο χώρο του ιατρικού τουρισμού.

Η πρωτοποριακή προσέγγιση στο χώρο της αισθητικής ιατρικής και πλαστικής χειρουργικής, το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχει και η επιτυχημένη της παρουσία σε διεθνές επίπεδο την κατατάσσουν στις κορυφαίες κλινικές ομορφιάς στον κόσμο. Έχει λάβει πληθώρα διεθνών διακρίσεων όπως Best Clinic Award, European Quality Award, Best Medical Practice Award, Patient Service Award και Best Clinic with International Expansion, ενώ το μοντέλο λειτουργίας της έχει γίνει σημείο αναφοράς στην διεθνή επιστημονική κοινότητα (www.symmetria.com).



Σχετικά με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ – ΑΚΜΗ



Έχοντας προβεί στη μεγαλύτερη επένδυση εκπαιδευτικού ομίλου στην Ελλάδα σε προγράμματα σπουδών, ακαδημαϊκό προσωπικό και κτιριακές υποδομές, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, αποτελούν τους κορυφαίους οργανισμούς στις διεθνείς πανεπιστημιακές σπουδές και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα και αποτελεί την πρώτη επιλογή στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαθέτει 10 Ακαδημαϊκές Σχολές, 8 υπερσύγχρονα campuses, 30 πιστοποιήσεις από διεθνείς φορείς και οργανισμούς και προσφέρει περισσότερα από 70 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά, σε συνεργασία με 7 κορυφαία Διεθνή Πανεπιστήμια. Επιπλέον, πρόκειται για το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα, που είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων Compostela Group of Universities. Η ιδιότητα μέλους στο εν λόγω δίκτυο προσφέρει διεθνή ακαδημαϊκή αναγνώριση και δικτύωση με κορυφαία Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, που προσφέρονται στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και Επιστήμες Υγείας, όπως η Βιοϊατρική, η Ιατρική Γενετική, η Διαιτολογία και η Νοσηλευτική (www.mitropolitiko.edu.gr).

Με διεθνή διαπιστευτήρια έχοντας ανακηρυχθεί 1 από τα 7 καλύτερα Εκπαιδευτήρια της Ευρώπη, 10 διεθνείς διακρίσεις ποιότητας και υπεροχής, πανελλαδική παρουσία σε 7 πόλεις, στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Λάρισα, τη Ρόδο και τη Χαλκίδα, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, το μεγαλύτερο ΙΕΚ στην Ελλάδα, προσφέρει περισσότερες από 100 δυναμικές ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα της αγορά εργασίας. Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ διαθέτει το πρώτο Interactive Career Office, ένα ισχυρό πανελλαδικά δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που αποτελεί τη γέφυρα των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας. Διαθέτοντας πολυδύναμους χώρους αισθητικής και ιδιόκτητα studios SPA, με υπερσύγχρονα διαγνωστικά μηχανήματα με δυνατότητα παράλληλης απόκτησης διεθνών πιστοποιήσεων σε εξειδικευμένες θεραπείες, οι σπουδές Αισθητικής στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ αποτελούν σταθερά την πληρέστερη εκπαιδευτική επιλογή (www.iek-akmi.edu.gr).