Δεν πάει άλλο, λένε οι πράκτορες ΟΠΑΠ

Στάση εργασίας πραγματοποίησαν χθες από τις 09:00 έως τις 15:00 οι ιδιοκτήτες πρακτορείων ΟΠΑΠ στη Μαγνησία, διαμαρτυρόμενοι για τα νέα μέτρα της κυβέρνησης που επιτρέπουν μόνο εμβολιασμένους πολίτες στα καταστήματα.

Οι επαγγελματίες συγκεντρώθηκαν στις 12:00 στην πρώην Νομαρχία και επέδωσαν ψήφισμα στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας με τα αιτήματά τους. Ο πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ Μαγνησίας Στέφανος Τύμπας, ζήτησε να σταματήσει η στοχοποίηση των πρακτορείων ΟΠΑΠ και να παρθούν άμεσα μέτρα.

Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποίησε ότι οι επαγγελματίες θα αναγκαστούν να παραδώσουν τα κλειδιά τους στον υπουργό Ανάπτυξης Αδωνι Γεωργιάδη.

«Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Γενικότερα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είναι δύσκολα για τον κλάδο. Εχουμε περάσει 6 μηνών με lockdown για τα καταστήματα, μία περίοδο χωρίς επιστρεπτέες προκαταβολές για αρκετούς από τους επαγγελματίες του κλάδου. Στη συνέχεια περάσαμε σε μέτρα να δουλεύουμε χωρίς καρέκλες και τραπέζια και τις τελευταίες 2 εβδομάδες με τον απαραίτητο έλεγχο», εξήγησε.

Ο κ. Τύμπας χαρακτήρισε ανεπίτρεπτο να ζητηθεί να επιστραφούν τώρα οι επιστρεπτέες προκαταβολές. Μάλιστα, επισήμανε ότι οι επαγγελματίες χρειάζονται ρύθμιση για τα πάγια έξοδα τους.

«Τον επόμενο μήνα έχουμε να δώσουμε δώρα στους υπαλλήλους μας με τζίρους που δεν μπορούν να συντηρήσουν τα καταστήματά μας. Η κυβέρνηση πρέπει να μας ακούσει, να σταματήσει την στοχοποίηση που δέχεται ο κλάδος. Είμαστε ξεχωριστά από το εμπόριο και την εστίαση και έχουμε όλα τα κακά πάνω από το κεφάλι μας», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο ταμίας του Σωματείου Γεώργιος Παγάνης είπε: «Πάντοτε από την έναρξη της πανδημίας ήμασταν σε δυσχερέστερη θέση. Η αγορά άνοιξε με click away και click inside . Αυτή τη στιγμή λειτουργεί take away στην εστίαση. Σε εμάς δεν λειτουργεί, αντιθέτως πρέπει το σύνολο των πελατών μας να είναι εμβολιασμένοι».

Ο ίδιος τόνισε: «Επιβάλλεται να αρθούν κάποια από τα μέτρα. Κατανοούμε την ανάγκη που υπάρχει. Εχουμε αποδείξει ότι τηρούμε όλοι τα μέτρα. Δεν έχει αποδειχτεί ότι τα πρακτορεία είναι χώροι μετάδοσης του ιού, ούτε υπάλληλοι μας έχουν νοσήσει και πράκτορες ούτε έχουμε λάβει μηνύματα από τους πελάτες ότι λόγω της παρουσίας τους εκεί έχουν νοσήσει».

Επισημαίνεται ότι το 30% των κερδών των πρακτορείων ΟΠΑΠ επιστρέφεται στο κράτος, ενώ αυτή τη στιγμή λειτουργούν πανελλαδικά 3.500 πρακτορεία τα οποία απασχολούν κατά μέσο όρο 3 άτομα προσωπικό.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ