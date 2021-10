Πρωτοσέλιδο στη βρετανική «The Times» βραβευμένος Βολιώτης χορευτής

Πρωτοσέλιδο στην κορυφαία βρετανική εφημερίδα «The Times» ο βραβευμένος Βολιώτης χορευτής Τηλέμαχος Φάτσης, ποζάρει με τη διάσημη συγγραφέα Βικτώρια Χίσλοπ, παρτενέρ του στο «Dancing with the stars», το διάσημο χορευτικό σόου, που πλαισιώνεται με φαντασμαγορικά κοστούμια και γραφικά, για φιλανθρωπικό σκοπό.

Μια από τις πιο αναπάντεχες συμμετοχές στο φετινό «Dancing With The Stars», που κάνει πρεμιέρα μεθαύριο Κυριακή 17 Οκτωβρίου, στις 21:00 από τη συχνότητα του Star, είναι εκείνη της συγγραφέως Βικτόρια Χίσλοπ, η οποία κέντρισε το ενδιαφέρον των βρετανικών ΜΜΕ.

Η συγγραφέας του best seller «Το Νησί» φιγουράρει με το φόρεμα χορού στο πρωτοσέλιδο της κορυφαίας βρετανικής εφημερίδας «The Times», που φιλοξενεί δηλώσεις της Βρετανίδας πριν από την πρεμιέρα του «Dancing With The Stars» την ερχόμενη Κυριακή.

«Γεια μας! Γνωρίστε τη Βρετανίδα στο ελληνικό Dancing With Th Stars» γράφει το πρωτοσέλιδο, στο οποίο η Βικτόρια Χίσλοπ ποζάρει στην αγκαλιά του γοητευτικού χορευτή παρτενέρ της στο σόου χορού του Star.

«Είμαι μεγαλύτερη από τη μητέρα του», αστειεύεται η Βικτόρια Χίσλοπ στη συνέντευξή της στους βρετανικούς «The Times». «Πολλές φορές πρέπει να κοιτώ μακριά του και ο χορογράφος λέει «σταμάτα να τον κοιτάς! Δεν πρέπει να τον κοιτάς!». Τι περιμένουν να κάνω; Επρεπε να μου δώσουν κάποιον άσχημο», αστειεύεται η συγγραφέας για τον παρτενέρ της στο «Dancing With The Stars».

Παρτενέρ της Βικτόρια Χίσλοπ είναι ο ταλαντούχος Βολιώτης χορευτής Τηλέμαχος Φάτσης με πολλές διακρίσεις στο ενεργητικό του. O Τηλέμαχος Φάτσης, γέννημα – θρέμμα Βολιώτης, ασχολείται με τον χορό από την ηλικία των 15 ετών, όπως επίσης και η αρραβωνιαστικιά του Ελισσάβετ Μαντάνη, η οποία συμμετέχει στο «Dancing with the stars».

Ο Τηλέμαχος Φάτσης έχει συμμετάσχει και έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς και πρωταθλήματα χορού τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Αμερική, ενώ θεωρεί την πιο σημαντική στιγμή της καριέρας του τη συμμετοχή του στον παγκόσμιο διαγωνισμό χορού στο Blackpool.

Ο χορός τον έχει βοηθήσει να βελτιώσει την εξωτερική του εμφάνιση, αλλά και τον τρόπο που σκέφτεται, ενώ με τη συμμετοχή του στο «Dancing With The Stars» θέλει να κάνει τους ανθρώπους να αγαπήσουν τον χορό, αφού, όπως λέει, «όλοι μπορούν να χορέψουν».