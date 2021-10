Σχολείο υποδοχής Ευρωπαίων εταίρων το 4ο ΓΕΛ Βόλου

Στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος Erasmus + με τον τίτλο “ Let me show you around “ το 4ο ΓΕΛ Βόλου υποδέχθηκε στην πόλη μας μαθητές και καθηγητές Ευρωπαικών σχολείων με τους οποίους συνεργάζεται για την εκπόνηση του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, μαθητές και καθηγητές από σχολεία της Λετονίας, που είναι και το συντονιστικό σχολείο, της Εσθονίας, της Πορτογαλίας και της Ιταλίας επισκέφθηκαν την πόλη μας από 6 ως 11 Oκτωβρίου, προσκεκλημένοι του 4ου ΓΕΛ. Όλοι οι επισκέπτες, μαθητές και καθηγητές, διέμειναν σε ξενοδοχείο και δεν φιλοξενήθηκαν σε σπίτια, όπως συνηθιζόταν, για την αποφυγή συγχρωτισμού.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος, όπως υποδεικνύεται από τον τίτλο είναι η προβολή του τόπου μας, η προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, η προστασία του περιβάλλοντος και η κοινωνική ένταξη. Κύριος θεματικός άξονας της συγκεκριμένης συνάντησης των εταίρων ήταν η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης μαθητών και ατόμων από ευπαθείς ομάδες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι μαθητές του 4ου ΓΕΛ και οι εταίροι τους, πρόβαλλαν και παρακολούθησαν παρουσιάσεις για τη χώρα τους και τα σχολεία τους, που οι ίδιοι ετοίμασαν. Στη συνέχεια, οι μαθητές συνεργάστηκαν και αντάλλαξαν εμπειρίες για τον τρόπο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης στις χώρες τους και στα σχολεία τους.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Βόλο και στα πλαίσια δραστηριοτήτων του προγράμματος , οι επισκέπτες μαθητές και καθηγητές μαζί με ομάδα μαθητών του 4ου ΓΕΛ επισκέφτηκαν την Κιβωτό του Κόσμου στο Διμήνι, όπου πρόσφεραν τρόφιμα, και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ως αντιπροσωπευτικούς φορείς της κοινωνικής ένταξης στην περιοχή.