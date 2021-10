Βήματα καρδιάς, ανάσες ζωής

Μπορεί η πανδημία να άνοιξε μεγάλες πληγές στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας, την ίδια όμως στιγμή μάς οδήγησε να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Η ανάγκη εξόδου από το σπίτι, έστω για περπάτημα, μας έκανε να αγαπήσουμε την άθληση. Είναι θετικό, διότι σε μεγάλο βαθμό συνέβαλε στη βελτίωση της ποιότητα ζωής αφενός, αφετέρου δημιούργησε προϋποθέσεις για να βελτιωθούν οι δείκτες νοσηρότητας στα καρδιαγγειακά νοσήματα και στον καρκίνο του πνεύμονα.

Ρεπορτάζ: ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ

Τα παραπάνω επισημαίνει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ο Χριστόφορος Ν. Φορούλης, καταξιωμένος Βολιώτης θωρακοχειρουργός, αναπληρωτής καθηγητής Θωρακοχειρουργικής, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος – Καρδιάς – Αγγείων, με αφορμή τη διήμερη επιστημονική εκδήλωση, που άρχισε χθες στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου «Valis» στην Αγριά, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων (Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α), σε συνεργασία με την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και με την υποστήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Fair Life Lung Cancer Care, με τίτλο «Βήματα καρδιάς, ανάσες ζωής».

Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να αναδείξει την αξία της σωματικής άσκησης στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων και του καρκίνου του πνεύμονα, με ομιλητές καταξιωμένους επιστήμονες τόσο από τη Θεσσαλία, όσο και από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή το μεσημέρι, με περίπατο στην παραλία του Βόλου, ώστε να προβληθεί στο ευρύ κοινό η μεγάλη αξία της καθημερινής άσκησης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου και στην πρόληψη διαφόρων νοσημάτων, σύμφωνα με τον κ. Φορούλη.

Το «κλειδί» της άθλησης

και τα πολλαπλά οφέλη

Ο Βολιώτης επιστήμονας είναι ένας από τους πλέον καταξιωμένους θωρακοχειρουργούς στη χώρα. Για αρκετά χρόνια παρείχε τις ιατρικές του υπηρεσίες στο Νοσοκομείο Βόλου, στη Χειρουργική Κλινική.

Από το 2000 ο κ. Φορούλης άρχισε τις πρώτες χειρουργικές επεμβάσεις στο Αχιλλοπούλειο για την αφαίρεση καρκίνου στον πνεύμονα. Την περίοδο εκείνη πρόεδρος στη διοίκηση του Νοσοκομείου ήταν ο αείμνηστος Γιάννης Βαρδούλης, που υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του.

Καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνος του πνεύμονα είχαν μπει από τότε στο μικροσκόπιό του και όχι τυχαία.

Τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας τα καρδιακά νοσήματα δυστυχώς ταλαιπωρούν σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού, ενώ ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί τη σύγχρονη μάστιγα των νεοπλασιών, όπως λέει ο καθηγητής.

Για τον ίδιο η αξία της σωματικής άσκησης στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων και του καρκίνου του πνεύμονα είναι αδιαμφισβήτητη.

Συμβάλλει στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής. «Δεν πρέπει να ζούμε ως ασθενείς, αλλά πολλά χρόνια ως υγιείς» είναι το μότο που εμπνέει τον Χριστόφορο Φορούλη. Μιλώντας στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ συστήνει στους πολίτες να βάλουν απαραιτήτως την άσκηση στην καθημερινότητά τους.

Σε συνδυασμό με την καλή διατροφή είναι το καλύτερο αντίδοτο, ώστε καρδιαγγειακές παθήσεις και νοσήματα, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, να αντιμετωπίζονται. «Τέσσερα χιλιόμετρα περπάτημα την ημέρα είναι ιδανική μορφή άθλησης για τον καθένα. Κάνει τον γιατρό πέρα… θα λέγαμε», επισημαίνει.

«Μερικοί άνθρωποι κατορθώνουν να κάνουν γενική επισκευή στον τομέα της άσκησης και της διατροφής ελέγχοντας τις ανθυγιεινές τους συνήθειες με ευκολία. Οι υπόλοιποι προσπαθούν να κάνουν τις αλλαγές με περισσότερο κόπο, αλλά πιστέψτε με πρέπει να τολμήσουν για να βελτιώσουν την καρδιακή τους υγεία και όχι μόνο» προτρέπει ο κ. Φορούλης.

«Η άθληση και η σωματική άσκηση γενικότερα ωφελούν τον οργανισμό με πολλούς τρόπους, αφού δυναμώνουν την καρδιά, μειώνουν τη χοληστερίνη, την αρτηριακή πίεση, βελτιώνουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, μειώνουν το σωματικό βάρος, δυναμώνουν τους μύες, τα οστά και τις αρθρώσεις, βελτιώνουν την αντοχή, μειώνουν το άγχος και βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου», συνεχίζει ο ίδιος, επικαλούμενος μελέτες που έδειξαν πως υψηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και καλής φυσικής κατάστασης σχετίζονται με χαμηλή συνολική θνητότητα, χαμηλά ποσοστά καρδιαγγειακής νόσου και χαμηλότερα επίπεδα κακοήθειας.

Η προσυμπτωματική

διάγνωση σώζει ζωές

Ο κ. Φορούλης μέσω του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ τονίζει επίσης τη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα.

«Ο προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Η σωστή ενημέρωση των πολιτών, αλλά και η συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου», σημειώνει.

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια στην Ελλάδα, παραμένοντας ο πιο θανατηφόρος καρκίνος.

Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στη χώρα μας εμφανίζουν καρκίνο του πνεύμονα, από τους οποίους υπολογίζεται ότι το 71% περίπου των νοσούντων δεν θα τα καταφέρει να ζήσει περισσότερο από πέντε χρόνια, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα, αιμόπτυση, δύσπνοια, θωρακικό άλγος, αλλά και με άλλα συμπτώματα εκτός αναπνευστικού συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης, όπως για παράδειγμα επίμονο πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης, ανορεξία και άλλα.

Συνήθως, τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Ακόμα και όταν ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί συμπτώματα (όπως είναι ο βήχας), πολλοί άνθρωποι τα αποδίδουν λανθασμένα σε άλλα προβλήματα, όπως σε λοίμωξη του αναπνευστικού ή στις μακροχρόνιες επιπτώσεις από το κάπνισμα, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση.

Εάν όμως ο καρκίνος του πνεύμονα διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπιστεί επιτυχώς και να ιαθεί, όπως παρατηρεί ο κ. Φορούλης.

Το who is who

Ο Χριστόφορος Ν. Φορούλης είναι αναπληρωτής καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ στο Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εργάζεται στην Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

Συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα με μεγάλη συμβολή στην εξέλιξη του τομέα της θωρακοχειρουργικής που τα τελευταία χρόνια έχει να επιδείξει σημαντικά βήματα ανέλιξης, ενσωματώνοντας τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις νεότερες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και συνολικά όλες τις εξελίξεις.

Είναι εκλεγμένο τακτικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ (2014-σήμερα), καθώς και του επιστημονικού συμβουλίου του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ (2014-2017).

Στο ενεργητικό του καταγράφονται περισσότερες από 3.000 θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις μεγάλης και μέτριας βαρύτητας.

Το ερευνητικό και κατ’ επέκταση το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις που εμφανίζονται στη διεθνή βάση δεδομένων Scopus , περισσότερες από 40 δημοσιεύσεις σε ελληνικά ιατρικά περιοδικά, τη συγγραφή περισσότερων από 15 κεφαλαίων σε διεθνή και ελληνικά ιατρικά βιβλία, καθώς και τη συγγραφή και επιμέλεια έκδοσης του μοναδικού διδακτικού βιβλίου θωρακοχειρουργικής στην ελληνική γλώσσα («Θωρακοχειρουργική»). Αναφέρονται ακόμη περισσότερες από 300 ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.

Τέλος, το εκπαιδευτικό του έργο περιλαμβάνει μαθήματα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, επίβλεψη και εξέταση διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, μαθήματα σε μετεκπαιδευτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα πανεπιστημίων, χειρουργικών κλινικών, ιατρικών εταιρειών και ακαδημιών ογκολογίας, εκπαίδευση σε workshops και τέλος μαθήματα σε νοσηλευτικές ειδικότητες και νοσηλευτικά εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ά.

Χριστόφορος Φορούλης

"Τέσσερα χιλιόμετρα περπάτημα την ημέρα τον γιατρό τον κάνουν πέρα…"