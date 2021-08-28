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Επιτυχόντες στη Μαγνησία στις φετινές πανελλαδικές
Τελευταία ενημέρωση: 2021-08-28, 10:28:04
Οι επιτυχόντες, που έχοντας συγκεντρώσεις υψηλές βαθμολογίες κατάφεραν να περάσουν στις σχολές της προτίμησής τους
Μαθητές ανά σχολείο πήραν εισιτήριο εισόδου στις σχολές της προτίμησής τους
Η αυστηρή εφαρμογή του νόμου περί προσωπικών δεδομένων δεν επέτρεψε ούτε φέτος την ανακοίνωση των ονομάτων και των επιτυχιών των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη Μαγνησία.
Παρ’ όλα αυτά, ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ συγκέντρωσε και με τη συγκατάθεση των ίδιων των υποψηφίων ή των γονέων τους δημοσιεύει ορισμένες από τις επιτυχίες, που καταγράφονται σε επίπεδο νομού.
Πρόκειται για επιτυχόντες, που έχοντας συγκεντρώσεις υψηλές βαθμολογίες κατάφεραν να περάσουν στις σχολές της προτίμησής τους.
Ζητούμε εκ των προτέρων την κατανόηση των επιτυχόντων και των γονέων τους, αν, παρά την επίμονη έρευνά μας, δεν καταφέραμε να τους εντοπίσουμε.
1ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ)
ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΑΛΗΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΠΘ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝΑ.Ε.Ν.
ΑΠΛΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΒΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΒΕΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
ΒΗΤΑΣ ΘΩΜΑΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΚΡΙΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΓΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΖΗΝΟΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΖΗΤΡΑ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΦΑΙΔΡΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΚΑΡΡΟΥΙΩΑΝΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
ΛΑΜΙ ΜΙΚΕΛΑΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΣΤΕ
ΛΕΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΜΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΚΡΙΒΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΜΙΝΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ)
ΜΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΔΑΝΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΝΝΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΜΠΑΣΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΜΠΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΜΠΕΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΠΟΖΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΥΛΩΝΑ ΕΥΑΝΘΙΑΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΝΤΙΖΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ
ΝΤΟΥΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΡΕΜΑΤΙΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΣΑΡΑΤΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΣΔΡΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝΑ.Ε.Ν.
ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΣΙΑΜΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΙΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΘΗΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΣΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΓΑΠΗΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΣΤΕΦΑΝΑΪΝΙΚΟΛΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΣΤΡΑΓΚΑΣΗΡΑΚΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΣΦΕΤΣΑ ΙΟΥΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΤΑΣΙΟΥΔΗΑΝΝΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΕΓΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
ΤΣΙΑΪΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΤΣΙΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
ΦΕΛΕΜΕΓΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
ΦΩΤΙΑΔΗΣΛΑΖΑΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΧΑΡΙΣΗΕΛΕΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
2Ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΙΧΑΗΛΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΕΛΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΒΑΪΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΒΕΝΕΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΒΛΑΧΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΒΟΝΤΖΟΣ ΤΡΥΦΩΝ –ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΓΑΝΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΓΕΡΑΚΟΥΛΗΙΦΙΓΕΝΕΙΑΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΗΡΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ- ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
ΙΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑΕΥΔΟΚΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
ΚΑΪΠΑΛΕΞΗΜΑΡΙΑ - ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΚΑΤΟΠΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΚΟΠΑΤΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΖΩΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
ΛΟΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΜΑΚΡΗ ΑΡΓΥΡΩ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΑΛΛΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
ΜΑΡΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΜΠΑΡΑΚΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ
ΜΠΕΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΠΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΠΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΝΤΟΚΑ ΑΝΤΖΕΛΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΕΛΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΠΑΠΑΪΩΣΗΦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΠΑΧΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ - ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΠΙΝΙΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΡΟΥΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΡΟΥΣΣΑ ΖΩΗ-ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
ΣΤΟΓΙΑ ΙΛΒΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
ΤΙΛΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΤΣΑΚΡΡΙ ΜΑΡΚΕΛΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΟΡΦΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
3ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΕΛΙΖΑ, IATΡΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ (ΑΘΗΝ Α)
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, NOMIKH(ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΒΑΣΙΛΗΣ, ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ)
ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ)
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΟΥΣΑ,ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (ΠΑΤΡΑ)
ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ ΑΝΝΑ,
ΝΑΣΙΚΑΣ ΘΑΛΗΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΒΟΛΟΣ)
ΦΕΥΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΜΟΥΡΓΙΑΝΝΑ ΛΥΔΙΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
4O ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣIΩΑΝΝΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑΣ)
ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΝΘΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΥ)
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑΣ)
ΑΥΛΟΓΙΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΒΑΣΔΕΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΒΛΙΩΡΑ ΝΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΥ)
ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)
ΓΑΛΑΝΟΥΛΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΑΡΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΓΚΑΓΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΓΚΕΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΚΑΛΑΜΙΔΑ ΕΛΛΗ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΑΝΤΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΚΑΡΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
ΚΑΧΡΙΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ – ΜΑΡΙΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΚΟΥΒΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΜΑΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑΣ)
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΜΑΡΙΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΚΩΤΣΑΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΜΑΚΛΟΧΛΕΝ ΙΖΑΜΠΕΛ - ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗΣ)
ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΜΑΛΑΒΕΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΜΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)
ΜΕΜΑ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑΣ)
ΜΗΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΜΠΕΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑΣ)
ΝΙΚΟΒΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
ΝΙΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
ΝΤΑΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)
ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΠΑΣΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΥ)
ΠΛΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΜΑΡΙΑ, ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΠΡΑΤΣΑ ΘΩΜΑΪΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)
ΡΟΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΑΡΡΑ ΑΛΙΣΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΤΑΡΕ ΔΙΟΝΥΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ)
ΤΟΥΡΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
ΤΣΑΡΑΩΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΤΣΙΑΜΗ ΕΥΑΝΘΙΑ-ΑΝΝΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΥ)
ΤΣΙΑΜΗΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΤΣΙΑΠΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑΣ)
ΤΣΙΓΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗΣ)
ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ – ΜΑΡΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΤΣΟΥΚΑ ΑΝΝΑ - ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΥ) ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ)
ΦΟΥΚΑΛΑ ΣΥΝΟΔΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΧΑΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΥ)
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΡΔΟΤΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)
ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗΣ)
5Ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΑΝΘΗ – ΦΩΤΕΙΝΗ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑΣ)
ΚΟΥΝΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΑΝΔΡΙΑΝΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑΣ)
ΜΑΝΙΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΒΑΛΕΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑΣ)
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΘΩΜΑΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΚΟΥΤΝΑ ΕΙΡΗΝΗ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
ΣΑΒΒΑ ΑΣΗΜΙΝΑ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ
ΛΙΑΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ,ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗ ΦΑΝΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΜΗΤΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)
ΖΝΤΡΑΒΑ ΧΑΒΑ, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΣΠΑΝΟΥ – ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΣΟΦΙΑ, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑΣ)
ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΣΟΛΕΙΜΕΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΣΙΟΥΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΔΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
6Ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΑΛΙΑΡΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΝΝΑ,
ΚΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΑ, ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΤΟΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΡΕΤΗ,
ΞΥΝΟΤΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,
ΚΡΑΒΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.952
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.907 ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΩΜΑΤΑ
ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.898
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.799
ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.755
ΚΟΣΥΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.689
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.612
ΚΑΦΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ,
ΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΔΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας, (ΒΟΛΟΣ),
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ,
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΛΕΪΜΟΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ,
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑ
7ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΟΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΑ,ΨΥΧΟΛΟΛΟΓΙΑ ΑΠΘ
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΠΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ
ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΝΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΒΟΒΟΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΠΑΤΣΑΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ,
8ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΚΡΙΜΠΑ ΧΡΥΣΗ - ΜΑΡΙΑ, ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΑΡΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΡΙΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΜΠΕΛΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΤΕΦΦΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΟΥΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΡΗΤΗ)
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΣΩΜΑΤΑ
ΣΑΡΣΕΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ – ΜΑΡΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΚΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Θ.
ΚΑΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΙΛΙΑΔΑ-ΡΗΓΙΝΑ, ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΡΑΠΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
ΚΟΛΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΨΗ ΑΡΙΣΤΕΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π.Θ.
ΠΑΠΠΗ ΑΝΝΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΑΖΙΛΑ ΕΛΠΙΔΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΣΑΜΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΜΑΚ
ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΖΑΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΟΡΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Π.Θ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΓΟΥΛΙΩΤΗ ΚΟΛΕΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΡΟΔΟΣ
ΚΟΛΕΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΒΟΛΟΣ
1Ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
1.Σπανός Γεώργιος, Υγείας, 18.940,Ιατρική Θεσσαλονίκης
2. Μπερμπέρης Λεωνίδας, Υγείας, 18.835,Ιατρική Θεσσαλονίκης
3. Φλώρου Πελαγία, Ανθρωπιστικών, 18.706, Φιλολογίας Ιωαννίνων
4. Θεοδώρου Κωνσταντίνα, Ανθρωπιστικών, 18.391, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά
5. Καμβρογιάννη Πελαγία, Υγείας, 18.346,Ιατρική Λάρισας
6.Σιάρρα Ιωάννα, Υγείας, 18.338, Ιατρική Λάρισας
7. Χαράτση Δήμητρα, Υγείας, 18.306, Ιατρική Λάρισας
8.Γαϊτάνη Χρύσα, Ανθρωπιστικών, 18.234, Νομική Αθήνας
9.Σμυρλής Γιώργος, Οικονομικών, 18.010, Αστυφυλάκων
10. Τάσιου Χαραλαμπία, Οικονομικών, 17.878, Οικονομικών Επιστημών Βόλου
11. Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Υγείας, 17.837, Φαρμακευτική Πάτρας
12. Ζεμπίλα Μαργαρίτα, Οικονομικών, 17.479, Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Βόλου
13.Πολύζου Ελευθερία, Υγείας, 17.410, Βιολογίας Ηρακλείου
14.Συνάζου Φανή, Ανθρωπιστικών, 17.234, Νομική Κομοτηνής
15. ΓκαρέληΙω., Θετικών, 17.168, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας
16. Κολημήτρας Νικόλαος, Ανθρωπιστικών, 17.147, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Θεσσαλονίκης
17. ΚαραχάλιουΖαχαρούλα, Υγείας, 17.081, Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής Αθήνας
18.Χαρμάνης Αλέξανδρος, Θετικών, 17.036, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Βόλου
19.Μαντέβα Ευαγ., Υγείας, 16.927, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων
20. Ρηγάκης Θεόδωρος, Ανθρωπιστικών, 16.861, Ψυχολογία Φλώρινας
21.Λάσκου Γκιλμπέρτα, Υγείας, 16.848, Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας Θεσσαλονίκης
22.Σαββίδης Αλέξανδρος, Ανθρωπιστικών, 16.724, Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Βόλου
23. Τέρπου Βασιλική, Ανθρωπιστικών, 16.697, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
24. Παρισάκης Παναγιώτης, Οικονομικών, 16.523, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
25. Κοντοβάς Ιωάννης, Οικονομικών, 16.468, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αθήνας
26.Λαγιοκάπα Δημ., Θετικών, 16.384, Φυσικής Θεσσαλονίκης
27. Ξαγοράρη Αργυρώ, Ανθρωπιστικών, 16.252, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλου
28.Κωστούλα Παρασκευή, Υγείας, 16.125, Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας Θεσσαλονίκης
29. Τάσιος Ιωάννης, Θετικών, 16.108, Χημικών Μηχανικών Κοζάνης
30.Σταυρίδη Δέσποινα, Ανθρωπιστικών, 16.094, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
31. Καραγιώργος Βλαδίμηρος, Θετικών, 16.020, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης
2ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΒΙΚΤΩΡ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Θ.
ΤΣΑΤΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΒΑΛΑΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ.Π.Θ. (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ
ΓΕΛ ΑΓΡΙΑΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΑΞΑΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΚΟΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)
ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΚΟΤΣΙΑΣΙ ΦΙΟΡΕΛΑ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Σ.Μ.Υ. – ΟΠΛΑ
ΚΥΡΙΑΖΗ-ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΓΓΙΤΣΗ ΣΟΦΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΜΑΣΤΡΟΣΤΑΜΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΑΤΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΜΑΤΡΑΚΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΕΡΝΤΑΝΙ ΣΤΕΛΙΝΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)
ΠΑΤΡΩΝΗ ΑΛΕΞΙΑ – ΜΑΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΡΙΦΤΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΣΑΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΖΩΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΕΡΠΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
ΤΣΙΛΟΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ-ΜΑΡΙΑ, ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΓΕΛ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΘ
ΤΣΙΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΘ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ)
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΒΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΚΑΛΛΕ ΣΟΦΙΑ, ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΚΑΡΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
ΜΠΙΣΜΠΙΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΝΑΚΟΥ ΑΡΕΤΗ, ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΛΗΟΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΠΛΑ
ΣΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΥΕΛΠΙΔΙΩΝ ΣΩΜΑΤΑ
ΣΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΒΕΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΓΚΟΥΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΕΛ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΚΟΚΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ,ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ)
ΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΓΚΟΜΑΜΑΡΙΑ , ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΠΘ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΓΡΟΚΩΣΤΑ, ΜΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΠΘ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΩΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΠΘ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΝΤΟΒΑΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΗΛΙΑΝΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΣΑΒΒΑΝΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛ,ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ – ΕΠΙΣΤ.& ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΝ. ΜΑΚ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
ΔΡΑΓΟΪΔΗΚΕΡΑΣΙΑ,ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΝ. ΜΑΚ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΕΙΡΗΝΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ
ΝΙΚΗΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΠΘ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΥΚΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΓ, & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & Η/Υ (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΣΑΒΒΑΝΑΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΘΕΟΧΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ – ΞΑΝΘΗ)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΠΘ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΚΟΝΤΙΣΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. - ΚΟΖΑΝΗ)
ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΛΕΣΙ ΤΖΟΑΝΝΑ, ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. - ΚΟΖΑΝΗ)
ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΠΘ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΡΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΒΟΛΟΣ)
ΣΑΝΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜ/ΝΙΩΝ (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΜΗΧ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦ. ΑΝ/ΞΗΣ (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΤΣΙΚΛΕΑ, ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ)
ΚΟΥΒΕΛΑ ΣΥΡΑΓΩ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΖΑΜΗΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΒΟΛΟΣ)
ΝΤΟΝΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΛΑΡΙΣΑ)
ΝΤΟΥΡΟ ΠΑΟΥΛΙΝΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, (10%)ΝΟΜΙΚΗ (ΕΚΠΑ – ΑΘΗΝΑ)
ΓΕΛ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΙΟΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΕΛ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΤΡΑΣ)
ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΣΥΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, MHXANOΛΟΓΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΥΚΟΥΜΒΡΗΣ ΙΩΑΝΝΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΧΑΛΙΛΗ ΑΝΤΖΕΛΑ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)
ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΠΛΑ (ΑΘΗΝΑ)
ΝΑΟΥΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΔΙΕΘΝΩΝ –ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΤΣΙΝΤΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΕΛ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
ΒΑΒΕΡ ΙΟΥΛΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ)
ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΟΥΡΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΜΑΥΡΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (ΠΑΤΡΑ)
ΞΑΝΘΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΣΜΥΑ
ΛΕΪΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΕΛ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΠΕΖΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ, ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΡΗΓΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΜΠ)
ΤΑΣΣΟΥ ΜΥΡΤΩ, ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑΣ)
ΓΕΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗΣ)
ΚΕΡΑΖΙ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΥ)
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΩΝ)
ΧΛΙΒΕΡΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΥ)
ΜΠΑΛΑΛΑΣ ΡΗΓΙΝΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΚΑΒΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ – ΑΘΗΝΑ, ΦΥΣΙΚΟ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΙΜΠΡΟΥΣΙ ΑΟΥΡΕΛ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΓΕΛ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ, ΦΙΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑΣ)
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΣΚΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑΣ)
1οΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΟΓΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΓΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ)
ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ)
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, (ΛΑΡΙΣΑ)
ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΘΕΟΝΥΜΦΗ - ΛΑΟΥΡΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΣΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΤΣΑΜΠΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΒΟΥΒΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΚΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ,ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΛΙΑΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΒΑΪΤΣΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΘΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΕΝΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗ ΑΝΘΙΠΠΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΣΙΔΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ)
ΒΙΣΒΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΚΟΥΡΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΖΟΥΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΔΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)
ΚΩΣΤΙΜΠΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΛΑΓΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΜΑΤΣΑΓΓΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΜΠΑΡΑΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΒΑΪΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (10%) , ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑ ΣΟΦΙΑ (10%), ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (10%), ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΜΙΝΓΚΟΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΦΑΝΟΥΡΙΑ (10%), ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΗΛΙΑΝΑ (10%), ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΠΑΥΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ (10%), ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΧΑΣΑΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟ (10%), ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΖΩΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΚΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)
ΞΑΦΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΧΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΣΔΡΟΥΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΑΘΗΝΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ-ΣΤΑΧΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)
ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΜΕΛΕΚΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΜΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)
ΠΕΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΣΠΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
ΜΑΚΡΗ ΑΝΝΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΛΑΓΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)
ΒΟΒΟΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΟΥΛΑ, ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
ΦΑΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΦΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
ΠΕΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΧΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΓΚΟΣΝΤΕΝ ΚΛΕΙΩ ΣΟΦΙΑ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΚΑΓΙΑΦΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΚΑΛΑΜΒΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
2ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ν.
ΑΝΕΣΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗΣ)
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ν.
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΜΑΡΙΑ, ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ν.
ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ – ΜΑΡΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΥ)
ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΜΩΝ – ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΖΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑΣ)
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ – ΜΗΛΙΤΣΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
ΚΩΤΣΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΜΑΤΣΑΓΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν.
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)
ΜΟΜΠΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΥ)
ΣΤΟΓΙΑΝΟΒ ΒΙΚΤΩΡ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΧΟΡΤΗ ΑΝΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑΣ)
2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΑΝΑΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΑΝΑΤΟΛΗ ΧΑΡΑ, ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΒΑΤΣΑΡΕΑ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ, ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΛΩΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ - ΑΝΝΑ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΠΡΑΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΥ)
ΤΣΑΡΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗΣ)
ΤΣΙΧΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
1ο ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΒΑΖΟΥΡΑ ΑΓΑΠΗ, ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΓΚΡΙΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΙΡΗΝΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΔΗΜΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
ΔΗΜΗΤΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΕΡΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΚΑΚΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΚΑΡΚΑΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΚΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
ΚΛΟΥΚΟΥΤΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ)
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΜΠΙΝΤΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΞΑΦΑ ΝΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΠΑΣΧΑΛΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ
ΣΤΑΦΥΛΑ ΜΑΡΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΣΤΕΚΑ ΜΗΧΑΗΛΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΤΣΙΠΟΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΣΠΥΡΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ- ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( ΒΟΛΟΣ)
ΦΕΡΛΕΜΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, EΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΣΥΡΤΑΔΙΩΤΗΣ ΡΙΖΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
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