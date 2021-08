Βολιώτισσα σε διεθνή διοργάνωση ~ Διδάσκει εθελοντικά σε κρατούμενους

Η Γκέλη Ντηλιά εισηγήτρια στο 15ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Εταιρείας στη Βαρκελώνη

Εισηγήτρια στο 15ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Εταιρείας, που θα διοργανωθεί στη Βαρκελώνη μεταξύ 31 Αυγούστου και 3 Σεπτεμβρίου, θα είναι η Βολιώτισσα Γκέλη Ντηλιά.

Η διακεκριμένη Βολιώτισσα είναι καθηγήτρια αγγλικών, βραβευμένη ποιήτρια και συγγραφέας, εκπαιδεύτρια ενηλίκων Καταστημάτων Κράτησης και εθελόντρια στα Καταστήματα Κράτησης.

Στο επίκεντρο του 15ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Εταιρίας, που θα διεξαχθεί στη Βαρκελώνη, είναι «Κοινωνιολογικές γνώσεις για εναλλακτικά μέλλοντα». Η κλιματική αλλαγή, οι βίαιες συγκρούσεις, η αναγκαστική μαζική μετανάστευση και οι νέες απειλές στην υγεία αναδύουν καινούργιες προκλήσεις. Οι κοινωνικές ανισότητες σχετικά με το φύλο, την κοινωνική τάξη, την ηλικία, τη θρησκεία κλπ συνεχώς αναδιαμορφώνουν αυτές τις προκλήσεις.

«Η κοινωνιολογική έρευνα αναλύει τα παραπάνω, καθώς και τις αντιδράσεις για να ξεπεραστούν αυτές οι ανισότητες. Οι νέες γενιές κινητοποιούνται, είναι αλληλέγγυες και ασχολούνται με τις κοινωνικές κινήσεις που εστιάζουν σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά αντανακλώνται στη κοινωνιολογική έρευνα, συνεισφέροντας στο να υπάρχουν άλλοι τρόποι που βλέπουμε και χτίζουμε την κοινωνία», υπογραμμίζει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ η κ. Ντηλιά.

Στην εποχή της πανδημίας του κορονοϊού η συζήτηση για εναλλακτικά μέλλοντα είναι ιδιαίτερα σχετική. «Σε όλη την Ευρώπη γίναμε μάρτυρες μιας σειράς δράσεων που ποικίλλουν από ανθρωπιστικές προσεγγίσεις, οι οποίες έκαναν τους ανθρώπους να ξανασκεφτούν την αλληλεγγύη, τη δημοκρατία και την αναζήτηση περισσότερης ισότητας στη ζωή. Παλεύοντας τις κοινωνικές ανισότητες οι πολίτες θέλουν να αποφασίσουν ποιο μονοπάτι να ακολουθήσουν ώστε να πετύχουν τους στόχους τους» τονίζει η ευαισθητοποιημένη Βολιώτισσα.

Η εισήγηση της Γκέλης Ντηλιά με τίτλο «Educating prisoners in Greek prisons during the pandemic: A bet destined to be lost», έχει ενταχθεί στο θέμα «Διδάσκοντας, Μαθαίνοντας και Εκπαιδεύοντας σε Συνθήκες Εγκλεισμού του covid-19» και στη λίστα των αποτελεσμάτων έρευνας, με συντονίστρια την ανεξάρτητη Γερμανίδα ερευνήτρια Martina Loos. Σε αυτό τον τομέα θα μελετηθεί ο αντίκτυπος του επιβεβλημένου εγκλεισμού σύμφωνα με τα μέτρα που επιβλήθηκαν στη διδασκαλία, τη μάθηση και την εκπαίδευση, ο οποίος επέφερε μεγάλη πίεση και αξίζει να μελετηθεί πώς οι οργανισμοί και τα άτομα διαχειρίστηκαν την κατάσταση. Η Βολιώτισσα εισηγήτρια, θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα, όπως «ποια ήταν τα εμπόδια, οι προκλήσεις και οι λύσεις που δόθηκαν από όσους ασχολήθηκαν με αυτά, όπως εκπαιδευτικές αρχές, σχολεία, εκπαιδευτές, μαθητές; Επομένως, θα εξαχθούν πιθανά συμπεράσματα για μελλοντικές προκλήσεις».

Περιγράφοντας την εμπειρία που αποκόμισε, διδάσκοντας εθελοντικά σε φυλακισμένους μαθητές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας των Καταστημάτων Κράτησης, ανέφερε ότι «η κρίση αυτή γέννησε ιδέες που ανέτρεψαν κάθε εμπόδιο και κατάφεραν να εκπέμψουν γνώση και αισιοδοξία στις δύσκολες ώρες πίσω από τα κάγκελα».

Σήμερα οι πολίτες απαιτούν να δουν πώς η έρευνα σε όλους τους τομείς συνεισφέρει στη βελτίωση της ζωής τους. «Το Συνέδριο, μέσω της επιστημονικής συζήτησης, θα παρέχει φρέσκα δεδομένα, σκέψεις και ιδέες που θα συμβάλλουν στην κοινωνιολογική γνώση που θα οραματιστεί και θα οικοδομήσει εναλλακτικά μέλλοντα» σημειώνει η ίδια.