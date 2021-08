Διεθνές άνοιγμα στην γνώση

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «EUROVOTERS»

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για δύο συνεχόμενα χρόνια (2019-2021), συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «ΕUROVOTERS: Empowering critical young voters for a Europe of sustainable development and equality». Την ευθύνη του προγράμματος έχει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Κύπρο και συμμετέχουν ως εταίροι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, της Μάλτας, και της Ισπανίας, καθώς και εκπαιδευτικοί αυτών των χωρών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο παρόν πρόγραμμα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενισχύοντας την διεπιστημονική και διακρατική του συνεργασία, συμμετέχει με το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης και με επιστημονική υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Π.Τ.Π.Ε. Τασούλα Τσιλιμένη.

Σύμφωνα με την φιλοσοφία του προγράμματος, μέσα από μια επαναλαμβανόμενη μεθοδολογία, θα παραχθούν δύο σύνολα εργαλείων και δραστηριοτήτων. Αρχικά θα παραχθεί το πρώτο σύνολο εργαλείων και δραστηριοτήτων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν με νέους και εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια, από τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα σχεδιαστεί η δεύτερη εκδοχή του συνόλου των εργαλείων και δραστηριοτήτων. Οποιο επιπλέον στοιχείο και αποτέλεσμα προκύψει από τα εργαστήρια, θα χρησιμοποιηθεί και θα συμπεριληφθεί στα σύνολα των εργαλείων και των δραστηριοτήτων. Τέλος, μέσω του προγράμματος θα δυναμώσουν οι φωνές των νέων και θα αυξηθεί η ενεργή συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων μέσω καινοτόμων μεθοδολογιών», υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.