Στο προσκήνιο ξανά το «Mamma Μia»

Γυρίσματα στην Κρήτη για τη συνέχεια της ταινίας, που έχει ταυτιστεί με τη Σκόπελο, τη Σκιάθο και την Νταμούχαρη

Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος η ταινία «Mamma Μia» που ταυτίστηκε με τη Σκόπελο, τη Σκιάθο και την Νταμούχαρη, καθιστώντας τις συγκεκριμένες περιοχές της Μαγνησίας ιδανικούς γαμήλιους προορισμούς.

Μετά το «Mamma Μia – Here we go again», που γυρίστηκε στην Κροατία, αναμένεται το «Mamma Μia 3», με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται στην Κρήτη, από τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Πρώτου Θέματος», ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον, ανάμεσα στους παραγωγούς της ταινίας, ανακοίνωσαν απευθείας στον πρωθυπουργό, στο δείπνο που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αντίπαρο, την παραπάνω εξέλιξη. Η Κρήτη επελέγη διότι ο Οκτώβριος, στο συγκεκριμένο νησί, θα θυμίζει μεσογειακό κατακαλόκαιρο από την άποψη κλίματος και ηλιοφάνειας, ενώ ταυτόχρονα η παραγωγή θα έχει την απαραίτητη ελευθερία κινήσεων, εφόσον συνήθως στο μέσον του φθινοπώρου στο νησί υπάρχουν λιγότεροι τουρίστες.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη ταινία συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο επιτυχημένων, εμπορικά, διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών, καθώς το «Mamma Mia» που γυρίστηκε το 2008 και το «Mamma Mia: Here we go again» που γυρίστηκε δέκα χρόνια αργότερα, το 2018, έχουν αποφέρει στη Universal Studios και τους συμπαραγωγούς της, συνολικά έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων. Αντίστοιχα, η πρώτη ταινία κόστισε 52 εκατ. και η δεύτερη 75 εκατ. δολάρια.

Παρά το γεγονός ότι δεύτερη ταινία γυρίστηκε στην Κροατία και η τρίτη στην Κρήτη, η Σκόπελος διατηρεί τον τίτλο του «Mamma mia island», ενώ διοργανώνονται κάθε καλοκαίρι μίνι κρουαζιέρες, για τους επισκέπτες, στις περιοχές όπου γυρίστηκε η ταινία. Οπως αναφέρουν στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ φορείς και επαγγελματίες των νησιών, η πρώτη εντύπωση αποτυπώνεται ανεξίτηλα στην σκέψη του κόσμου και των σινεφίλ, δημιουργώντας ένα αδιαφιλονίκητο σημείο αναφοράς για την περιοχή.

Σημαντική παράμετρος, στο μεταξύ, οι ακατάλυτοι δεσμοί ανάμεσα στην Κρήτη και τη Σκόπελο, που ανάγονται στα βάθη των αιώνων. Οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν Μινωΐτες, κατάγονταν, δηλαδή από την Κρήτη, με την μεγαλόνησο να αποτελεί τόπο καταγωγής και του θρυλικού πρίγκιπα Στάφυλου. Το περίφημο χρυσό σπαθί και ο τάφος του, που ήρθε στο φως στη διάρκεια αρχαιολογικών ερευνών στην Σκόπελο, αποτελούν σημεία αναφοράς για το νησί.

«Θετικό είναι το γεγονός ότι τα γυρίσματα της τρίτης ταινίας πραγματοποιούνται σε ελληνικό έδαφος και συγκεκριμένα στην Κρήτη, ένα νησί που συνδέεται διαχρονικά με τη Σκόπελο», ανέφερε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ο δήμαρχος Σκοπέλου, Σταμάτης Περίσσης. Παράλληλα, ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι η ταινία «Mamma Μia» αποτέλεσε ευθύς εξαρχής τουριστικό «πρεσβευτή» για τη Σκόπελο, οδηγώντας πολλά μελλόνυμφα ζευγάρια από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο εκκλησάκι του Αη Γιάννη στο Καστρί, όπου γυρίστηκε η σκηνή του γάμου. Πολλά ζευγάρια επιλέγουν είτε το συγκεκριμένο εκκλησάκι, είτε τις παραλίες του νησιού όπου πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα, για να τελέσουν τους γάμους τους. «Τεράστιος ο αντίκτυπος της ταινίας. Ολοι την έχουν συνδέσει με τη Σκόπελο και λαμβάνουμε διαρκώς, μέχρι και σήμερα, αιτήματα για τέλεση γάμων στο νησί», ανέφερε ο δήμαρχος.

Σε ανάλογο μήκος κύματος η δήλωση της προέδρου της Ενωσης Ξενοδόχων Σκοπέλου, Μαίρης Διαμάντη, η οποία υπογράμμισε ότι το νησί ωφελήθηκε τα μέγιστα από τα γυρίσματα και την προβολή της ταινίας «Mamma Μia». Οπως παρατήρησε, η εταιρεία παραγωγής επέλεξε διαφορετικές περιοχές για τα γυρίσματα που ακολούθησαν, έχοντας, ωστόσο, ως σημείο αναφοράς το καταπράσινο τοπίο του νησιού, των Σποράδων και της Μαγνησίας γενικότερα. «Είναι καταγεγραμμένη στη μνήμη του κόσμου η πρώτη ταινία και για να παρακολουθήσει την δεύτερη και την τρίτη παραγωγή, ο κόσμος ανατρέχει πάντα στην πρώτη, για να θυμηθεί την υπόθεση. Για εμάς, η ταινία «Mamma mia», παραμένει πάντα ταυτισμένη με την Σκόπελο και όσο χρόνια κι αν περάσουν, η σκηνή του γάμου, το φυσικό τοπίο, και το καστ των διάσημων ηθοποιών, θα συγκλονίζουν πάντα το κοινό», επεσήμανε η κ. Διαμάντη.

ΓΛ. ΥΔΡ.