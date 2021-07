Διαδικτυακή ημερίδα για θέματα ισότητας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχοντας συμμετάσχει στις δράσεις του ερευνητικού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο Gender Equality Charter Mark (GECM): Expanding the use of the ’Gender Equality Charter Mark for Schools’ across Europe, με επιστημονική υπεύθυνη την καθηγήτρια Αννα Χρονάκη, διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Αγγίζοντας το φύλο στην Εκπαίδευση: Θέματα φύλου και ισότητας στο σχολείο». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη 20 Ιουλίου, 10.00 με 16.00 στην πλατφόρμα zoom.

Για δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επικοινωνήσουν άμεσα με την ηλεκτρονική διεύθυνση genderpaideia@uth.gr.

Η διεύθυνση zoom θα σταλεί στα προσωπικά email των ατόμων που θα δηλώσουν συμμετοχή.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες αυστηρά σε 50 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων και των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.