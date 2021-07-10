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Λαμπρές βαθμολογίες υποψηφίων των ΓΕΛ της Μαγνησίας
Τελευταία ενημέρωση: 2021-07-10, 12:15:07
Υψηλές βαθμολογικές επιδόσεις απέσπασαν υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων της Μαγνησίας, οι οποίοι συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη –και δίχως προηγούμενο- διδακτική χρονιά, μακριά από τις αίθουσες των σχολείων τους, αλλά και των διδακτηρίων τους, παρά μόνο μέσω τηλεκπαίδευσης.
Ωστόσο, χθες πλήθος υποψηφίων και οι οικογένειές τους πανηγύρισαν τα αποτελέσματα των κόπων τους.
Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ συγκέντρωσε και δημοσιεύει ανά Λύκειο τα ονόματα των υψηλόβαθμων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.
Ζητούμε εκ των προτέρων την κατανόηση όσων υψηλόβαθμων υποψηφίων, δεν κατέστη δυνατό χθες, παρά την επίπονη έρευνά μας, να τους εντοπίσουμε.
1ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 19.347
ΣΤΡΑΓΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ 18.770
ΛΕΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ,18.562
ΣΙΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΘΗΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ 18.382
ΝΤΙΖΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ,18.303
ΣΑΡΑΤΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ,18.202
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.589
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ,17.489
ΚΑΡΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ,ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.438
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΦΑΙΔΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.160
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ,17.117
ΓΚΡΙΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ,ΥΓΕΙΑΣ, 17.078
ΧΑΡΙΣΗ ΕΛΕΝΗ,ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.946
ΓΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ,16.609
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.513
ΣΙΑΜΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 16.457
ΜΠΟΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ,16.207
ΡΕΜΑΤΙΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ,16.017
2ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 19.207
ΒΕΝΕΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ,ΘΕΤΙΚΩΝ 18.877
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.371
ΜΑΚΡΗ ΑΡΓΥΡΩ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.189
ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.478
ΜΠΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣ,ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.169
ΝΤΟΚΑ ΑΝΤΖΕΛΑ,ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ,17.131
ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.661
ΜΠΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ,15.928
3ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΕΛΙΖΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.954
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,ΥΓΕΙΑΣ, 18.864
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.645
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ,18.556
ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.521
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΟΥΣΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.347
ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.722
ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ ΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ,17.586
ΝΑΣΙΚΑΣ ΘΑΛΗΣ,ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.504
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ,17.485
ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ,17.483
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.386
ΦΕΥΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.379
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.333
4O ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.671
ΚΑΧΡΙΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ , ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.529
ΒΛΙΩΡΑ ΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18.504
ΑΥΛΟΓΙΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18.261
ΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.245
ΤΣΙΑΜΗ ΕΥΑΝΘΙΑ – ΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.980
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΡΔΟΤΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.486
ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.295
ΠΛΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.287
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.204
5Ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΑΝΘΗ – ΦΩΤΕΙΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 19.257
ΚΟΥΝΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΑΝΔΡΙΑΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 19.043
ΜΑΝΙΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.483
ΒΑΛΕΡΑ ΜΑΡΙΕ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.236
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΘΩΜΑΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.092
ΚΟΥΤΝΑ ΕΙΡΗΝΗ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.923
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.373
ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.330
ΣΑΒΒΑ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.073
ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.962
ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.806
ΛΙΑΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 16.740
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16.330
ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗ ΦΑΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 16.086
ΜΗΤΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 15.774
ΖΝΤΡΑΒΑ ΧΑΒΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 15.753
ΣΠΑΝΟΥ – ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΣΟΦΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 15.586
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.566
ΣΟΛΕΙΜΕΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15.040
6Ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 19.193
ΣΑΛΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΝΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.432
ΚΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.382
ΝΤΟΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 18.234
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΡΕΤΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.232
ΞΥΝΟΤΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.224
ΚΡΑΒΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.952
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.907
ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.898
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 17.799
ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.755
ΚΟΣΥΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.689
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.612
ΚΑΦΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.564
ΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.493
ΔΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.381
ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.381
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.293
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.221
ΛΕΪΜΟΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.126
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.064
7ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΟΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.981
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.800
ΜΠΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.748
ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΗΣ, 17.523
ΝΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝ, ΘΕΤΙΚΗΣ, 17.409
ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.024
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 16.358
ΒΟΒΟΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15.663
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.452
ΠΑΤΣΑΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 14.875
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 14.513
8ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 19.075
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 18.505
ΣΚΡΙΜΠΑ ΧΡΥΣΗ – ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.281
ΜΑΡΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.097
ΠΡΙΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 17.707
ΜΠΕΛΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.561
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.453
ΚΟΥΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 17.175
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,17.084
ΣΑΡΣΕΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.960
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 16.933
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ – ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.686
ΠΙΝΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 16.394
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 16.164
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16.057
ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 19.488
ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 19.108
ΓΕΩΡΓΑΚΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.441
ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ,18.294
ΚΑΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.214
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΙΛΙΑΔΑ-ΡΗΓΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.051
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.860
ΡΑΠΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.580
ΚΟΛΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.472
ΚΑΨΗ ΑΡΙΣΤΕΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.466
ΠΑΠΠΗ ΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.413
ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.375
ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.280
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.148
ΚΑΖΙΛΑ ΕΛΠΙΔΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.146
ΣΑΜΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.865
ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.728
ΚΑΖΑΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 16.590
ΧΟΡΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.238
1Ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.940
ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.835
ΦΛΩΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.705
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.391
ΚΑΜΒΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.346
ΣΙΑΡΡΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.338
ΧΑΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.306
ΓΑΪΑΤΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.234
ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18.010
ΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.878
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΑΕΡΙΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.837
ΖΕΜΠΙΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.479
ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΜΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.410
ΣΥΝΑΖΟΥ ΦΑΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.224
ΓΚΑΡΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΘΕΤ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 17.168
ΚΟΛΗΜΗΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.47
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.081
ΜΑΝΤΕΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 16.927
ΡΗΓΑΚΗΣ ΘΕΡΟΔΩΡΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.861
ΛΑΣΚΟΥ ΓΚΙΛΜΠΕΡΤΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 16.848
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.724
ΤΕΡΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.697
ΠΑΡΙΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16.523
ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16.468
ΛΑΓΙΟΚΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 16.384
ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.252
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 16.125
ΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 16.108
ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.94
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ, ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 16.020
2ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΒΙΚΤΩΡ, ΘΕΤΙΚΗΣ, 17279
ΤΣΑΤΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,ΘΕΤΙΚΗΣ,17028
ΒΑΛΑΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΘΕΤΙΚΗΣ,16829
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16799
ΓΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ,ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ,16319
ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ,ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16236
ΝΙΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15982
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ,15908
ΓΚΙΟΥΡΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15839
ΠΑΡΙΣΗ ΕΛΕΝΗ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,15833
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15697
ΓΕΛ ΑΓΡΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΖΩΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18.367
ΣΟΥΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.423
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.918
ΓΚΟΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.775
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.700
ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.126
ΠΡΙΦΤΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.888
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 16.802
ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.732
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ-ΜΑΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.437
ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ,16.363
ΓΕΛ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 18.812
ΤΣΙΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18.486,
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ, 18.332
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.535
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΛ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΚΟΚΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 19.361
ΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΗ, 18.813
ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΓΚΟΜΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.914
ΑΓΡΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.781
ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.545
ΝΤΟΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΗΛΙΑΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.956
ΣΑΒΒΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16.779
ΔΡΑΓΟΪΔΗ ΚΕΡΑΣΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.437
ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.364
ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.333
ΝΙΚΗΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.249
ΤΟΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.118
ΚΥΚΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16.115
ΚΟΒΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15.983
ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΝΕΚΤΡΑΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.742
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15.598
ΣΑΒΒΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,- ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 15.217
ΓΕΛ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 15.853
ΓΕΛ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 18.449
ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.341
ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.324
ΤΣΥΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ,17.415
ΚΟΥΚΟΥΜΒΡΗΣ ΙΩΑΝΝΝΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.922
ΧΑΛΙΛΗ ΑΝΤΖΕΛΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 15.722
ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ,15.647
ΝΑΟΥΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15.288
ΚΑΤΣΙΝΤΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 14.543
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΟΥΡΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 17.840,
ΜΑΥΡΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 17.796
ΞΑΝΘΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΟΙΚΟΝ/ ΠΛΗΡ, 17.630
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 16.411
ΛΕΪΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 15.891
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 15.260,
ΓΕΛ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΠΕΖΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.055
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 16.694
ΡΗΓΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.962
ΤΑΣΣΟΥ ΜΥΡΤΩ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 16.553
ΓΕΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 17.500
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.000
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 15.500
ΚΕΡΑΖΙ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 14.000
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 13.000
ΧΛΙΒΕΡΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 13.000
ΜΠΑΛΑΛΑΣ ΡΗΓΙΝΟΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 12.500
ΚΑΒΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 12.500
ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ – ΑΘΗΝΑ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 12.000
ΙΜΠΡΟΥΣΙ ΑΟΥΡΕΛ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 12.000
ΓΕΛ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 17.767
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΘΕΤΙΚΩΝ, 16.673
ΣΚΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 16.496
ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 15.313
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