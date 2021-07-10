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Αριστούχοι των ΕΠΑΛ της Μαγνησίας
Τελευταία ενημέρωση: 2021-07-10, 11:11:15
Υψηλές βαθμολογικές επιδόσεις απέσπασαν υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων της Μαγνησίας, οι οποίοι συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη διδακτική χρονιά, λόγω των μέτρων για την πανδημία.
Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ συγκέντρωσε και δημοσιεύει ανά Λύκειο τα ονόματα των υψηλόβαθμων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.
Ζητούμε εκ των προτέρων την κατανόηση όσων υψηλόβαθμων υποψηφίων, δεν κατέστη δυνατό χθες, παρά την επίπονη έρευνά μας, να τους εντοπίσουμε.
1ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18.625
ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18.350
ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18.325
ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18.250
ΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18.235
ΤΟΓΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.650
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15.615
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15.105
3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 19.730
ΒΑΪΤΣΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 19.465
ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 19.465
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 19.430
ΘΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΕΝΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.860
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.690
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.675
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗ ΑΝΘΙΠΠΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.580
ΣΙΔΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.390
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.365
ΒΙΣΒΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.150
ΔΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.825
ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.715
ΚΟΥΡΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.360
ΓΚΑΓΙΑΝΝΗ ΝΕΦΕΛΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.315
ΖΟΥΚΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.215
ΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 16.895
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 16.575
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΕΥΘΑΛΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 16.655
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 16.645
ΚΟΥΤΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 16.400
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 15.495
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 15.340
ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,14.085
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 13.670
1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΖΩΗ, ΓΡΑΦΙΣΤ.ΤΕΧΝΩΝ, 19.280
ΚΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ, Β.ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, 19.205
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Β.ΦΥΣΙΚ/ΤΗ, 18.760
ΞΑΦΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΧΝ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 18.720
ΧΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Β.ΦΥΣΙΚ.ΤΗ, 18.475
ΣΔΡΟΥΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Β.ΦΥΣΙΚ.ΤΗ, 18.180
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΑΘΗΝΑΕΙΡΗΝΗ, Β. ΦΥΣΙΚΟ/ΤΗ, 17.800
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ-ΣΤΑΧΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Β.ΦΥΣΙΚ/ΤΗ, 17575
ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΕΧΝ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 17.405
ΜΕΛΕΚΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ, 17.310
ΜΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΧ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, 17.115
ΝΤΑΦΟΥ ΒΑΪΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ, 16.965
ΠΕΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΤΕΧΝ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 16.880
ΓΚΙΟΥΡΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, 16.875
ΣΠΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΕΧΝ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, 16.475
ΜΑΚΡΗ ΑΝΝΑ, ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΩΝ, 16.435
ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Β. ΦΥΣΙΚ/ΤΗ, 16.400
ΛΑΓΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΜΑΡΙΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, 16.125
ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Β. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, 16.070
2ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ - ΜΗΛΙΤΣΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 18.520
ΑΝΕΣΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 17.375
ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν, 16.265
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.250
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΜΑΡΙΑ, ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν, 15.400
2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΛΩΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.145
1ο ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΒΑΖΟΥΡΑ ΑΓΑΠΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, 19.120
ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, 19.120
ΞΑΦΑ ΝΙΚΗ, ΒΡΕΦΟΝΗ/ΜΩΝ, 18.613
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 18.370
ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, 18.390
ΓΚΡΙΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΙΡΗΝΗ, ΒΡΕΦΟΝ/ΜΩΝ, 18.240
ΔΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, 18.235
ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΡΕΦΟΝ/ΜΩΝ, 18.210
ΤΙΠΛΑΛΕΞΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, 17.990
ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18.795
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 17.180
ΦΕΡΛΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 13.570
ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,12.395
ΣΥΡΤΑΔΙΩΤΗΣ ΡΙΖΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 11.710
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