Βόλος
Υιοθέτησαν τα Πευκάκια

Υιοθέτησαν τα Πευκάκια

Γιγαντιαία επιχείρηση έσωσε από τη φωτιά τον οικισμό του Φυτόκου

Γιγαντιαία επιχείρηση έσωσε από τη φωτιά τον οικισμό του Φυτόκου

Πολύτιμη προσφορά ατομικών εφοδίων στους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ

Πολύτιμη προσφορά ατομικών εφοδίων στους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ

Αφέθηκε ελεύθερος με όρους ο 40χρονος για τα ναρκωτικά χάπια

Αφέθηκε ελεύθερος με όρους ο 40χρονος για τα ναρκωτικά χάπια

Τελευταία νέα απο Βόλος

Αριστούχοι των ΕΠΑΛ της Μαγνησίας

Τελευταία ενημέρωση: 2021-07-10, 11:11:15
Αριστούχοι των ΕΠΑΛ της Μαγνησίας

Υψηλές βαθμολογικές επιδόσεις απέσπασαν υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων της Μαγνησίας, οι οποίοι συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη διδακτική χρονιά, λόγω των μέτρων για την πανδημία.

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ συγκέντρωσε και δημοσιεύει ανά Λύκειο τα ονόματα των υψηλόβαθμων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.

Ζητούμε εκ των προτέρων την κατανόηση όσων υψηλόβαθμων υποψηφίων, δεν κατέστη δυνατό χθες, παρά την επίπονη έρευνά μας, να τους εντοπίσουμε.

1ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18.625

ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18.350

ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18.325

ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18.250

ΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18.235

ΤΟΓΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.650

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15.615

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 15.105

 

3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 19.730

ΒΑΪΤΣΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 19.465

ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ,         19.465

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 19.430

ΘΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΕΝΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.860

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.690

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.675

ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗ ΑΝΘΙΠΠΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.580

ΣΙΔΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.390

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.365

ΒΙΣΒΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 18.150

ΔΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.825

ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.715

ΚΟΥΡΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.360

ΓΚΑΓΙΑΝΝΗ ΝΕΦΕΛΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.315

ΖΟΥΚΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 17.215

ΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 16.895

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΥΓΕΙΑΣ, 16.575

ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΕΥΘΑΛΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ, 16.655

ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 16.645

ΚΟΥΤΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 16.400

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 15.495

ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 15.340

ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,14.085

ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 13.670

 

1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΖΩΗ, ΓΡΑΦΙΣΤ.ΤΕΧΝΩΝ, 19.280

ΚΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ, Β.ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, 19.205

ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Β.ΦΥΣΙΚ/ΤΗ, 18.760

ΞΑΦΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΧΝ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 18.720

ΧΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Β.ΦΥΣΙΚ.ΤΗ, 18.475

ΣΔΡΟΥΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Β.ΦΥΣΙΚ.ΤΗ, 18.180

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΑΘΗΝΑΕΙΡΗΝΗ, Β. ΦΥΣΙΚΟ/ΤΗ, 17.800

ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ-ΣΤΑΧΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Β.ΦΥΣΙΚ/ΤΗ, 17575

ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΕΧΝ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 17.405

ΜΕΛΕΚΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ, 17.310

ΜΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΧ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, 17.115

ΝΤΑΦΟΥ ΒΑΪΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ, 16.965

ΠΕΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΤΕΧΝ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 16.880

ΓΚΙΟΥΡΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, 16.875

ΣΠΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΕΧΝ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, 16.475

ΜΑΚΡΗ ΑΝΝΑ, ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΩΝ, 16.435

ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Β. ΦΥΣΙΚ/ΤΗ, 16.400

ΛΑΓΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΜΑΡΙΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, 16.125

ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Β. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, 16.070

 

2ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ - ΜΗΛΙΤΣΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 18.520

ΑΝΕΣΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 17.375

ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν, 16.265

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 16.250

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΜΑΡΙΑ, ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν, 15.400

 

2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΛΩΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 17.145

 

1ο ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΒΑΖΟΥΡΑ ΑΓΑΠΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, 19.120

ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, 19.120

ΞΑΦΑ ΝΙΚΗ, ΒΡΕΦΟΝΗ/ΜΩΝ, 18.613

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 18.370

ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, 18.390

ΓΚΡΙΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΙΡΗΝΗ, ΒΡΕΦΟΝ/ΜΩΝ, 18.240

ΔΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, 18.235

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΡΕΦΟΝ/ΜΩΝ, 18.210

ΤΙΠΛΑΛΕΞΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, 17.990

 

ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 18.795

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 17.180

ΦΕΡΛΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 13.570

ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,12.395

ΣΥΡΤΑΔΙΩΤΗΣ ΡΙΖΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 11.710

 

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ

Πανελλήνιες

ΕΠΑΛ

Βόλος

Μαγνησία

Θεσσαλία

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
6
=
Διαβάστε σήμερα
Πρώτη των πρώτων στα ΕΠΑΛ στη Μαγνησία
1
Πρώτη των πρώτων στα ΕΠΑΛ στη Μαγνησία
Πρώτη των πρώτων στα ΕΠΑΛ στη Μαγνησία, με 19.730 μόρια, από το...»
Τοπικά: 11:27:44
2
Παραλίγο μακελειό για έναν... χορό στην Μεσαρά Ηρακλείου
Παραλίγο μακελειό για έναν... χορό στην Μεσαρά Ηρακλείου
Λίγο έλειψε να πέσουν πυροβολισμοί σε μια ταβέρνα στη Μεσαρά του Ηρακλείου,...»
Ελλάδα: 10:41:42
3
Βόλος: Σύλληψη και πρόστιμο σε ιδιοκτήτη κέντρου διασκέδασης
Βόλος: Σύλληψη και πρόστιμο σε ιδιοκτήτη κέντρου διασκέδασης
Από Αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου, στα πλαίσια δράσεων για την καταπολέμηση...»
Τοπικά: 10:37:39
4
Το τελικό σχέδιο για αμιγείς και μεικτούς χώρους στην εστίαση
Το τελικό σχέδιο για αμιγείς και μεικτούς χώρους στην εστίαση
Η αντίστροφη μέτρηση για τον διαχωρισμό των χώρων διασκέδασης και πολιτισμού σε...»
Ελλάδα: 10:26:58
5
Οι τάσεις για τις Βάσεις σε όλα τα επιστημονικά πεδία
Οι τάσεις για τις Βάσεις σε όλα τα επιστημονικά πεδία
Ανακοινώθηκαν χτες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων, όμως η...»
Ελλάδα: 10:20:13
Newsletter
Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας απο το Ταχυδρόμο στο email σου
2
+
5
=
Ειδήσεις
Τοπικά Νέα Ελλάδα Διεθνή Sports Οικονομία Πολιτισμός Τεχνολογία Περιβάλλον Ομογένεια
Θεσσαλία
Λάρισα Τρίκαλα Καρδίτσα Αλμυρός Βελεστίνο Β. Σποράδες
Θέματα
Αρχείο Τ "2" φορές Επισημάνσεις Επιστολές Πριν 30 χρόνια Πρωτοσέλιδα
Extras
Έξοδος Auto Moto Real Estate Life Style Υγεία Travel Around the Web
Χρήσιμα
Επικοινωνία Διαφήμιση Ταυτότητα Όροι χρήσης Πολιτική Cookies Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
Copyright 2014 ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  |   developed by think.gr