Σοφία Ζαχαράκη: «Θα πετύχουμε το μεγάλο στοίχημα»

Μήνυμα αισιοδοξίας από την Υφ. Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή το συνέδριο, που διοργανώνεται στη Σκιάθο

Την πεποίθηση ότι η φετινή τουριστική σεζόν θα εξελιχθεί με θετικό πρόσημο για την Ελλάδα, υψηλό δείκτη ασφάλειας για τους επισκέπτες και εφόδιο τη μέχρι τώρα εμπειρία που αποκτήθηκε, καταθέτει με δήλωσή της στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ, η υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Με αφορμή το ετήσιο συνέδριο της Ενωσης των τουριστικών πρακτόρων της Ιταλίας – FIAVET που πραγματοποιείται στη Σκιάθο, με τη συμμετοχή 50 Ιταλών τουριστικών πρακτόρων και την παρουσία τοπικών φορέων και εκπροσώπων της πολιτείας, η κ. Ζαχαράκη επισήμανε ότι η συνέχιση του εμβολιασμού είναι το πιο αποτελεσματικό εφόδιο στην προσπάθεια ανάκαμψης του τουρισμού.

Ρεπορτάζ: ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

«Στις 14 Μαΐου ο ελληνικός τουρισμός «Ανοιξε Πανιά», με ασφάλεια. Ξεκίνησε ένα ακόμα δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα δυναμικό ταξίδι προς την ανάκαμψη και την ανάπτυξη.

Με αφετηρία το καλοκαίρι του 2021, που ξεκινάει σιγά – σιγά, ο κόσμος του τουρισμού δηλώνει «παρών» και έτοιμος να πετύχει αυτή τη φορά το μεγάλο στοίχημα. Την ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού και ταυτόχρονα την ακόμα μεγαλύτερη διαφοροποίηση του τουριστικού μας προϊόντος απέναντι στον ανταγωνισμό», επεσήμανε κατ’ αρχάς η υφυπουργός Τουρισμού, για να προσθέσει: «Περάσαμε μια πραγματικά πολύ δύσκολη περίοδο που δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται οι αντοχές όλων μας. H πανδημία επηρέασε οριζόντια κάθε δραστηριότητα, σε κάθε κλάδο, με ορατές συνέπειες στην πορεία της εθνικής οικονομίας».

Αναφερόμενη στο αποτύπωμα της πανδημίας στον «αιμοδότη» της εθνικής οικονομίας, κατέστησε σαφές ότι: «Οι επιπτώσεις στην τουριστική μας βιομηχανία, στην εστίαση και τα καταλύματα, αλλά και σε άλλους τομείς της επιχειρηματικότητας που συνδέονται ευθέως με τον τουρισμό προβληματίζουν ακόμα. Η ελληνική κυβέρνηση έδειξε έμπρακτα την στήριξη στους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους με μια σειρά μέτρων. Οι επιπτώσεις όμως, βάζουν στο τραπέζι και μια σειρά προκλήσεων για όλους μας.

Πέρυσι, η τουριστική κοινότητα πάλεψε να σταθεί όρθια στα πόδια της. Και το κατάφερε. Φέτος, με τα πανιά τις προοπτικής ορθάνοιχτα και τον άνεμο της αισιοδοξίας ούριο, το ταξίδι της Ελλάδας στον παγκόσμιο ωκεανό του τουρισμού, μπορεί, πρέπει και θα είναι, παρά τις προφανείς δυσκολίες, καλύτερο. Οι παλιοί και καινούργιοι λάτρεις της χώρας μας θα ικανοποιηθούν από την μοναδική φύση, τον ήλιο, τη θάλασσα, τους ανθρώπους, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία μας».

Νέα όπλα στη φαρέτρα

Με θετική σκέψη και συγκροτημένη στόχευση καταρτίστηκε το πλάνο επανεκκίνησης του τουρισμού, με τη Σοφία Ζαχαράκη να καθιστά σαφές ότι: «Κάνουμε το μεγάλο βήμα μπροστά στην επανεκκίνηση του τουρισμού με πολλά και νέα όπλα στη φαρέτρα μας. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι η χώρα μας είναι από τις πρώτες χώρες που εφαρμόζει το ψηφιακό πιστοποιητικό για τα ταξίδια πολύ πριν την επίσημη εφαρμογή του την 1η Ιουλίου. Το ευρωπαϊκό, ψηφιακό πιστοποιητικό είναι μια ευρωπαϊκή επιτυχία με γαλάζιο χρώμα που ξεκίνησε ως πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αρκεί λοιπόν, ο επισκέπτης να βεβαιώνει στην ηλεκτρονική φόρμα PLF και με τη βοήθεια του ψηφιακού πιστοποιητικού, ότι έχει αναρρώσει από τη νόσο ή έχει πραγματοποιήσει αρνητικό τεστ ή έχει εμβολιαστεί πλήρως μπορεί να ταξιδεύει».

Με σημείο αναφοράς τον δείκτη ασφάλειας για γηγενείς και επισκέπτες, η υφυπουργός Τουρισμού έστειλε μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας από τη Σκιάθο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η μετακίνηση από χώρα σε χώρα θα γίνεται ευκολότερα και επιθυμούμε να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εναρμόνιση μεταξύ των κανόνων που θέτουν οι χώρες κατά την είσοδο σε αυτές.

Θέλουμε όσοι επισκεφτούν την Ελλάδα να έχουν την καλύτερη δυνατή ταξιδιωτική εμπειρία, αλλά και να νιώθουν ασφαλείς. Είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε την εμπειρία της περασμένης χρονιάς και στους δειγματοληπτικούς ελέγχους που θα γίνονται στις πύλες εισόδου στη χώρα. Η χρήση καινοτόμων μεθόδων, όπως ο αλγόριθμος ΕVA, μας επιτρέπει να βελτιώνουμε τη στόχευσή μας και να περιορίζουμε τις αστοχίες».

Πρωτόκολλα για τον τουρισμό

«Τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα ενισχύουν την αίσθηση ασφάλειας αλλά δίνουν και περιθώριο πιο ομαλής δραστηριότητας στις επιχειρήσεις του τουρισμού. Τέλος, ίσως και το πιο σημαντικό απ’ όλα, με την κλιμακούμενη πρόοδο των εμβολιασμών δημιουργείται σταδιακά το επιθυμητό τείχος ανοσίας στην κοινότητα. Αυτή είναι και η καλύτερη εγγύηση για την ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού», σημείωσε η ίδια.

Απευθύνοντας θερμό καλωσόρισμα στους «σημαντικούς εκπροσώπους του τουρισμού, μέλη της FIAVET από όλη την Ιταλία στην πανέμορφη Σκιάθο των μοναδικών εμπειριών, στο συνέδριο που διοργανώνει ο ΕΟΤ σε συνεργασία με τον Δήμο Σκιάθου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας», η υφυπουργός Τουρισμού συγχαίρει «για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης μιας τόσο σημαντικής εκδήλωσης, μιας εκδήλωσης εξωστρέφειας, ουσίας αλλά και υψηλών συμβολισμών».

«Είμαστε περήφανοι που το μήνυμα ενός ασφαλούς, και πανέμορφου προορισμού με ανθρώπους με μεράκι και υψηλό επαγγελματισμό θα μεταφερθεί στην γειτονική χώρα με την οποία παραδοσιακά μοιραζόμαστε μια σχέση φιλίας και εμπιστοσύνης. Θέλουμε να είναι επίσης μία γερή βάση για ενίσχυση των συνεργασιών σε ένα φωτεινό μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Καλωσορίζουμε τους επισκέπτες και φίλους της Ελλάδας με ένα νέο, φρέσκο, δυναμικό τουριστικό αφήγημα», είπε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «η νέα καμπάνια του ΕΟΤ, αναδεικνύει το τρίπτυχο «άνθρωποι-αξίες-εμπειρίες». Και με το σλόγκαν «All You Want is Greece», στεκόμαστε στο κατώφλι του «σπιτιού» μας, έτοιμοι να προσφέρουμε τη μοναδική ελληνική φιλοξενία. Με ένα διάπλατο χαμόγελο στο πρόσωπο και την καρδιά μας».