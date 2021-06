Αποκαλυπτικά τα στοιχεία νοσηλειών στις κλινικές κορονοϊού στο Αχιλλοπούλειο

Εμβολιασμένοι τρεις μόνο από τους 44 νοσηλευόμενους ασθενείς - Τα 26 νέα κρούσματα δεν επιτρέπουν εφησυχασμό - Τι λένε οι γιατροί

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία, που συγκέντρωσε το Νοσοκομείο Βόλου και αφορούν στο προφίλ του κάθε ασθενούς, που νοσηλεύεται στις κλινικές, τη ΜΕΘ κορονοϊού και τους θαλάμους αρνητικής πίεσης, καθώς αποτυπώνεται περίτρανα ότι υπάρχουν ακόμη πολλοί πολίτες που παραμένουν διστακτικοί να εμβολιαστούν και όταν νοσούν από κορονοϊό παρουσιάζουν βαριά συμπτωματολογία.

Στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύονται συνολικά 44 ασθενείς με κορονοϊό που ανήκουν σε τρεις κατηγορίες. Εκείνους που είχαν προγραμματίσει το εμβόλιο αλλά τους πρόλαβε ο κορονοϊός, εκείνους που αψήφησαν τον κίνδυνο και αμέλησαν να προγραμματίσουν ραντεβού και μία τρίτη κατηγορία που μολονότι νοσηλεύονται επιμένουν να πιστεύουν πως το εμβόλιο δεν αφορά σε εκείνους.

Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και τα οποία προωθούνται στο υπουργείο Υγείας για να υπάρχει ασφαλής εικόνα, από το σύνολο των 44 νοσηλευομένων με κορονοϊό στο Αχιλλοπούλειο μόνο οι τρεις είχαν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ πρόκειται για δύο άνδρες, 47 και 63 χρόνων, που έκαναν την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca, δεν πρόλαβαν να χτίσουν ανοσία και χτυπήθηκαν από τον ιό, καθώς και μία 69χρονη γυναίκα, η οποία επίσης έχει εμβολιαστεί με την πρώτη δόση της AstraZeneca.

Και οι τρείς παρουσιάζουν ελαφρά συμπτώματα και σ’ αυτό συνέβαλε το εμβόλιο, σύμφωνα με τους γιατρούς.

Οι υπόλοιποι είναι στο σύνολό τους ανεμβολίαστοι, μεταξύ των οποίων και αρκετά ζευγάρια, στις ηλικιακές κατηγορίες από 65-75, τα οποία όταν ρωτήθηκαν δήλωσαν «αρνητές» του εμβολίου, ενώ τρεις επικαλέστηκαν προβλήματα υγείας που δεν τους επέτρεψαν να εμβολιαστούν εγκαίρως, παρότι έχουν «ανοίξει» οι σχετικές ηλικιακές κατηγορίες στην ειδική πλατφόρμα.

26 νέα κρούσματα και μία απώλεια

Χθες ο ΕΟΔΥ στη Μαγνησία ανακοίνωσε 26 νέα κρούσματα, το ένα στις Β. Σποράδες, καθώς επίσης και την απώλεια μίας ακόμη ασθενούς.

Πρόκειται για γυναίκα 75 ετών, που κατέληξε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου νοσηλευόταν, έχοντας προσβληθεί από κορονοϊό. Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μόνο ένας, μεταξύ των έξι νοσηλευομένων, είναι διασωληνωμένος.

Χθες, στη ΜΕΘ Covid, νοσηλεύονταν έξι ασθενείς, ηλικίας από 43 έως 75 ετών. Σε θαλάμους αρνητικής πίεσης είναι τρεις ασθενείς, στην Α’ κλινική Covid 17 ασθενείς και στη Β’ κλινική 18 ασθενείς.

Tέσσερα θετικά στα rapid tests

Xθες στο πλαίσιο δράσεων ελέγχου της διασποράς του ιού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον ΕΟΔΥ, πραγματοποιήθηκε στην παραλία Βόλου μαζική δωρεάν λήψη τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) μέσω δειγματοληψίας. Διενεργήθηκαν τεστ σε συνολικά 129 άτομα και ανευρέθηκαν 2 θετικά.

Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας δράσης στo Πανθεσσαλικό Στάδιο λήφθηκαν 149 δείγματα και βρέθηκαν 2 θετικά, ενώ στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή λήφθηκαν 74 δείγματα και όλα ήταν αρνητικά.

Πού γίνονται σήμερα τεστ



Οι έλεγχοι συνεχίζονται σήμερα. Τα σημεία έχουν ως εξής:

– Μαζική δειγματοληψία στον Βόλο, Διοικητήριο Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (Ελ. Βενιζέλου-Αναλήψεως) από ώρα 09:00 έως 14:00.

– Μαζική δειγματοληψία στη Νέα Δημητριάδα, Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, από ώρα 09:00 έως 13:00.

– Μαζική δειγματοληψία (Drive Through) έμπροσθεν Α.Σ. Πηλίου μεταξύ Άνω και Κάτω Λεχωνίων Δ. Βόλου από ώρα 09:00 έως 14:00.

– Μαζική δειγματοληψία (Drive Through) στη Ζαγορά Δ. Ζαγοράς-Μουρεσίου από ώρα 09:00 έως 11:30.

– Μαζική δειγματοληψία (Drive Through) στο Μούρεσι Δ. Ζαγοράς-Μουρεσίου από ώρα 12:30 έως 14:00.



Μείωση 31% του ιικού φορτίου

Ενθαρρυντικά είναι για μία ακόμη εβδομάδα τα στοιχεία από το «μέτωπο» της ανάλυσης των λυμάτων στον Βόλο.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ στον Βόλο την τελευταία εβδομάδα, 31/5-6/6/2021, παρατηρήθηκε μείωση (-31%) του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων του Βόλου σε σχέση με την εβδομάδα 24-30/5/2021.

ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ