«Out of the box Challenge 2021» ~ Μια πρόκληση φαντασίας, δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης

Στον διαγωνισμό οι μαθητές και οι μαθήτριες του άξιον εστί έσπασαν κάθε ρεκόρ επιτυχίας

Τρεις χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες από 7 έως 13 ετών προσήλθαν και φέτος σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και απάντησαν σε προβλήματα λογικής και φαντασίας, τα οποία εξέταζαν την κριτική ικανότητα και τη δημιουργικότητα των μαθητών και των μαθητριών με διαθεματικό τρόπο, στην Α’ Φάση του Διαγωνισμού «Out of the box Challenge 2021» του Οργανισμού Χαρισμάθεια, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021.

Μέσα σε αυτούς τους αξιοθαύμαστους μαχητές της γνώσης και της εμπειρίας, οι μαθητές και οι μαθήτριες του άξιον εστί έσπασαν φέτος κάθε ρεκόρ επιτυχίας. Στην Α’ Φάση του Διαγωνισμού διακρίθηκαν πανελλαδικά 328 παιδιά, ενώ στην πόλη του Βόλου διακρίθηκαν μόνο 18 παιδιά. Από τα παιδιά που διακρίθηκαν, οι 15 μαθητές και μαθήτριες προέρχονται από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο και από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών άξιον εστί! Οι διακριθέντες μαθητές και μαθήτριες του άξιον εστί, περνώντας στην Β’ Φάση του Διαγωνισμού, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Μαΐου, κάνουν για ακόμη μια φορά περήφανη ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα.

«Συγχαίρουμε λοιπόν για την τεράστια επιτυχία τους μαθητές μας: Δανηλόπουλο Κωνσταντίνο και Ραχμανίδη Αχιλλέα από τη Β’ Δημοτικού τουάξιονεστί, που διακρίθηκαν, παρ’ όλο που ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές από Γ’ Δημοτικού και πάνω.

Συγχαίρουμε επίσης από την Γ’ Δημοτικού τον μαθητή μας Παλάση Βασίλειο και τις μαθήτριές μας Τσίντρου Φωτεινή και Τσιούκα Ευγενία, ενώ από την Δ’ Δημοτικού απευθύνουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριές μας: Γκίργκι Γεώργιο, Γκρεμπεννίκοβα Σοφία, Κιάκο Παναγιώτη, Μανώλη Ελευθέριο, Μαραγιάννη Ουρανία-Αμαλία, Παπανικολάου Ηλιάδα, Σπαθή Δημήτριο και Τσακάλογλου Βασίλειο.

Από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών άξιονεστίσυγχαίρουμε τους μαθητές μας Αγροκώστα Κωνσταντίνο-Αχιλλέα και Λυχναρά Νικόλαο.

Ταυτόχρονα, συγχαίρουμε όλους τους εκπαιδευτικούς των δομών του άξιον εστί, καθώς η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα μιας καλά οργανωμένης προσπάθειας εκπαιδευτικών και μαθητών, σε μια αντίξοη για τον χώρο της Εκπαίδευσης περίοδο, κατά την οποία η εκπαιδευτική κοινότητα του άξιον εστί, κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες αναστολής λειτουργίας των δομών, κατάφερε το ακατόρθωτο, να λειτουργήσει σαν να μην έκλεισε ούτε μία μέρα, εφαρμόζοντας μια μελετημένη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ένα πρόγραμμα παιδαγωγικών δραστηριοτήτων που οδηγούν στην ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και στην επίλυση προβλημάτων.

Για μας, στο άξιον εστί, το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο, που πρέπει να γεμίσει, αλλά μια φωτιά που πρέπει να ανάψει και η σχολική αίθουσα είναι εκείνο ακριβώς το μέρος, που πυροδοτεί τη φλόγα της παιδικής σκέψης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του σχολείου.