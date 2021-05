Ο εμβολιασμός χρέος του καθενός στην κοινωνία

Εως τέλος του τρέχοντος Μαΐου εκτιμάται ότι το 50% του πληθυσμού της χώρας θα έχει εμβολιαστεί και άρα θα έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό τείχος ανοσίας. Υπό την προϋπόθεση βεβαίως της συνέχισης των υψηλών ρυθμών εμβολιασμού των πολιτών. «Ο εμβολιασμός είναι χρέος του καθενός απέναντι στην κοινωνία», τονίζει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ, ο καθηγητής Παθολογίας - Αιματολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, Γεώργιος Βασιλόπουλος.

Μέχρι και την Παρασκευή είχαν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της «Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού» 3.645.956 δόσεις εμβολίων. Ισως μάλιστα το ποσοστό του εμβολιασμού, να μπορούσε να ήταν καλύτερο αυτή την περίοδο, αν υπήρχαν περισσότερες δόσεις εμβολίων και αν σε μέρος της κοινωνίας δεν είχε «φωλιάσει» ο φόβος για τα νέα εμβόλια.

Τα εμβόλια, που πριν από έναν χρόνο, τέτοια εποχή ήταν η μοναδική ελπίδα απέναντι στην πανδημία, πριν από μερικούς μήνες οπότε και ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί, έφθασαν να… αμφισβητηθούν από την κοινωνία. Ιδίως τα νέα εμβόλια RNA, που όπως εξηγεί ο κ. Βασιλόπουλος δεν είναι και τόσο… νέα, μπήκαν στο στόχαστρο. «Βγήκαν πολύ γρήγορα», «θα μας αλλάξουν το DNA», τα επιχειρήματα που κυκλοφόρησαν κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημιουργήθηκαν… λαϊκοί μύθοι.

Ο κ. Βασιλόπουλος, ο οποίος μαζί με τον συνάδελφό του καθηγητή Φαρμακολογίας, Αχιλλέα Γραβάνη, δημοσίευσαν προσφάτως ένα επιστημονικό κείμενο που δίνει απαντήσεις γύρω από τα νέα εμβόλια, εξηγεί στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ πώς «δουλεύουν» τα εμβόλια RNA, γιατί είναι απολύτως ασφαλή και ως εκ τούτου οι φόβοι εντελώς αδικαιολόγητοι.

Εμβόλια ηλικίας σχεδόν 30 ετών

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλόπουλο, οι φόβοι γύρω από τα εμβόλια RNA είναι τελείως αδικαιολόγητοι.

«Η τεχνολογία ή αν θέλετε η ερευνητική προσπάθεια για τη χρήση RΝΑ εμβολίων δεν είναι καθόλου καινούρια, ξεκίνησε το 1990. Αρα είναι περίπου 30 χρόνων. Το 2005 ξεπεράστηκε κάποιο σημαντικό εμπόδιο, που αφορούσε την ανοσολογική απάντηση του οργανισμού στα καινούρια εμβόλια και το 2015 ξεπεράστηκε και ένα δεύτερο σημαντικό εμπόδιο, που αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε αυτό το RNA μέσα στα κύτταρα. Αρα στην πραγματικότητα πήρε περίπου 25 χρόνια για να γίνει πράξη. Ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτά τα εμβόλια, του τύπου RNA, χρησιμοποιήθηκαν πρώτα για τον ιό της Εμπολα.

Με το ξέσπασμα της πανδημίας και την ανάγκη που δημιουργήθηκε, κινητοποιήθηκαν κυβερνήσεις και σημαντικά κονδύλια για να στηρίξουν την προσπάθεια που απέδωσε τα εμβόλια. Αρα κρίνω ότι οι φόβοι οι οποίοι ξεκινούν από την ταχύτητα με την οποία δημιουργήθηκαν αυτά τα εμβόλια είναι τελείως αδικαιολόγητοι», τονίζει ο κ. Βασιλόπουλος.

Δεν… επεμβαίνουν στο DNA

Κόντρα στην… παραφιλολογία που αναπτύχθηκε περί αλλαγών στο γενετικό υλικό του ανθρώπου, υπάρχει και η επιστημονική εξήγηση.

«Ο πρώτος φόβος που υπήρχε ήταν ότι αυτό το γενετικό υλικό μπορεί να περάσει μέσα στον οργανισμό. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι to RNA δεν υπάρχει τρόπος να γίνει DNA, να γυρίσει ανάποδα και να περάσει στο DNA του κυττάρου. Το RNA μας βρίσκεται μόνο μέσα στο κυτταρόπλασμα, ή στο πρωτόπλασμα που λέμε, χρησιμοποιείται για να κάνει τη δουλειά του, για παράδειγμα να παράγει μία πρωτεΐνη, και τελειώνει εκεί. Δεν ξαναγυρνάει πίσω. Είναι διαδικασία one way ticket», αναφέρει κατηγορηματικά ο κ. Βασιλόπουλος.

Μάλιστα ο ίδιος εξηγεί ότι είναι ασφαλέστατα καθώς δεν έχουν καμία πρωτεΐνη που να μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά αλλεργικά προβλήματα.

Βρήκαν έδαφος οι αντιεμβολιαστές

Ο κ. Βασιλόπουλος εξηγεί ότι ο «θόρυβος» γύρω από τα RNA εμβόλια, ουσιαστικά προέρχεται από τα μέλη του λεγόμενου αντιεμβολιαστικού κινήματος.

«Υπάρχει ένα αντιεμβολιαστικό κίνημα για τα κλασικά εμβόλια, υπάρχουν ακόμη και σοβαροί άνθρωποι που έχουν χρηματοδοτήσει καμπάνιες εναντίον των εμβολιασμών, υπάρχουν πολλοί δικαιωματιστές, που αμφισβητούν την υποχρέωση που έχει ο καθένας να εμβολιάζεται μέσα σε μία κοινότητα. Αυτά τα κινήματα δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς τώρα βρήκαν έναν λόγο παραπάνω να εναποθέσουν τις φοβίες τους στο ευρύ κοινό, γιατί είχαν και το θέμα του χρόνου, πόσο γρήγορα φτιάχτηκε δηλαδή το εμβόλιο, πόσο ασφαλές μπορεί να είναι. Σε αυτά προστέθηκε και η συνωμοσία για τα κέρδη των φαρμακοβιομηχανιών. Ολη αυτή η κινδυνολογία βρήκε πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθεί, να γίνει κάτι σαν λαϊκός μύθος, να απασχολήσει τα media, πολύ το Facebook και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ανέδειξαν σε δημοσιογράφους κάθε έναν εξ ημών ο οποίος λέει την άποψή του. Και δυστυχώς υπάρχει κόσμος που δεν παρακολουθεί τα ΜΜΕ μεγάλης εμβέλειας, πιστεύοντας ότι οι γιατροί μπορεί να κρύβουν αλήθειες ή να χρηματίζονται», τονίζει.

Το 50% των νοσηλευτών ανεμβολίαστο

Ο κ. Βασιλόπουλος δεν μπορεί να εκτιμήσει αν όντως αυτό το αντιεμβολιαστικό κίνημα καθυστέρησε τους εμβολιασμούς κι αν υπήρχαν πολλές δόσεις για να «τρέξει» γρηγορότερα το εμβολιαστικό πρόγραμμα.

Για τον ίδιο πάντως, τα ποσοστά εμβολιασμού είναι απογοητευτικά, ιδίως στον χώρο των νοσηλευτών. «Δυστυχώς σε ποσοστό 40%- 50% δεν έχουν εμβολιαστεί. Και αυτό κρίνω ότι είναι σχήμα οξύμωρο. Δηλαδή δεν μπορείς να δουλεύεις σε έναν χώρο υγείας και να μην εμβολιάζεσαι για τον COVID-19. Νομίζω ότι δεν συνάδει με τη δουλειά που κάνεις», αναφέρει κατηγορηματικά.

«Νομίζω ότι ο εμβολιασμός είναι το χρέος που οφείλει ο καθένας από εμάς να κάνει προς την κοινωνία», υπογραμμίζει ο κλ. Βασιλόπουλος και εξηγεί: «Είναι ένα εμβόλιο το οποίο δεν επηρεάζει μόνο κάποιον που δεν το κάνει, αλλά ανθρώπους τριγύρω, επειδή ο ιός μεταδίδεται πολύ εύκολα. Εκείνος που δεν εμβολιάζεται και νοσεί, απασχολεί και ένα μεγάλο κομμάτι του ιατρικού και του νοσηλευτικού κόσμου. Και δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στο σύστημα υγείας. Είναι ένα εμβόλιο που θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο αλτρουισμού. Ξέρετε, πολλά νοσοκομεία τα οποία έχουν γίνει κέντρα αναφοράς για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, έχουν αναβάλλει χειρουργεία και θεραπείες, κόσμος δεν πηγαίνει για τον τακτικό του έργο και επηρεάζεται το επίπεδο των παροχών υγείας στον υπόλοιπο πληθυσμό. Καθαρά λοιπόν για αλτρουιστικούς λόγους θα πρέπει όλος ο κόσμος να το αποφασίσει να εμβολιαστεί. Είναι ασφαλές και προστατεύει κατά 95% από την πιθανότητα να νοσήσει και να χρειαστεί νοσηλεία».

«Τέλος Μαΐου θα είμαστε έξω»

«Θα τα καταφέρουμε. Τέλος Μαΐου θα είμαστε έξω», εκτιμά ο κ. Βασιλόπουλος αν και παραδέχεται ότι στο πρώτο στοίχημα, έπεσε έξω. «Είχα εκτιμήσει ότι θα είμαστε εκτός καραντίνας μέσα στο Πάσχα. Πλέον νομίζω ότι έως τέλος Μαΐου θα είναι εμβολιασμένο το 50% του πληθυσμού, κρίνοντας και από τα μονοδοσικά εμβόλια που ήρθαν στη χώρα μας», σημείωσε ο ίδιος.

Τα RNA εμβόλια χρησιμοποιούν

το ίδιο το εργοστάσιο του οργανισμού

Ο καθηγητής Παθολογίας- Αιματολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εξηγεί ότι μετά το Εμπολα δεν χρειάστηκε να εφαρμοστούν αλλού και γι’ αυτό η «τεχνολογία» τους δεν έγινε ευρέως γνωστή. «Για τα άλλα νοσήματα υπάρχουν εμβόλια με εγκατεστημένη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια και για τον λόγο αυτό δεν δημιουργήθηκε η ανάγκη να αλλάξει η φόρμουλα. Καταλαβαίνετε όμως ότι σε λίγο καιρό τα εμβόλια θα γίνουν τύπου RNA γιατί είναι πιο ασφαλή. Δεν «κουβαλάνε» καθόλου τον ιό, παρά μόνο ένα μέρος του RNA του ιού, με το οποίο δημιουργείται μία πρωτεΐνη στον οργανισμό μας και χτίζεται η ανοσία», αναφέρει.

Ο κ. Βασιλόπουλος εξηγεί ακριβώς τον τρόπο λειτουργίας των RNA εμβολίων: μέσα από την πρωτεΐνη του ιού, οι επιστήμονες γνωρίζουν την αλληλουχία του RNA την οποία μπορούν να συνθέσουν μέσα στο εργαστήριο. Πρόκειται για μία χημική κατεργασία. Στη συνέχεια «ντύνεται» με λιπίδια, με νανοσωματίδια, είτε μέσα σε έναν αδενοϊό και όταν η ένεση γίνεται στο μπράτσο περνά στο μυικό κύτταρο, το «βλέπουν» τα σαρκοφάγα του οργανισμού, τα κύτταρα δηλαδή που θα συνθέσουν από το RNA την πρωτεΐνη την οποία θα παρουσιάσουν στα κύτταρα του οργανισμού που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή αντισωμάτων. «Πρακτικά χρησιμοποιούμε το ίδιο το εργοστάσιο του οργανισμού μας για να εκθέσει με τον καλύτερο τρόπο το αντιγόνο», σημειώνει ο κ. Βασιλόπουλος.