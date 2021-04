Εμποροι του Βόλου: «Η αγορά δεν λειτουργεί με περιορισμούς»

Στο παρά πέντε ενημερώθηκαν οι έμποροι σχετικά με το νέο ΦΕΚ, με καταναλωτές να ζητούν διευκρινίσεις

Με αυστηρά περιοριστικά μέτρα και τη διστακτική παρουσία των καταναλωτών άνοιξε χθες ρολά το λιανεμπόριο, με τους καταστηματάρχες να ενημερώνονται κυριολεκτικά στο… παρά πέντε για τις επιμέρους λεπτομέρειες της σχετικής υπουργικής απόφασης, που εκδόθηκε σε ΦΕΚ. Την ίδια στιγμή, γίνονται αποδέκτες ερωτημάτων και αποριών από το καταναλωτικό κοινό, με το click away να διατηρείται και το click inside να επεκτείνεται σε όλους τους κλάδους του λιανεμπορίου. Αναγκαία προϋπόθεση, βεβαίως, η αποστολή SMS στον αριθμό 13032.

Γνώριμες, πλέον, σε επιχειρήσεις και καταναλωτές οι αγορές με click away και click inside, με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου και Νέας Ιωνίας Απόστολο Οντόπουλο να υπογραμμίζει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ότι: «Το click inside ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, και συμπληρωματικά μπορεί να γίνει χρήση και του click away. Είναι μια εξέλιξη σαφώς καλύτερη, δεδομένου ότι το click away απέτυχε παταγωδώς να εξυπηρετήσει τους καταναλωτές και τα καταστήματα. Το click inside σίγουρα είναι καλύτερο, καθώς ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να μπει μέσα στην επιχείρηση. Η πώληση γίνεται με φυσική παρουσία του πελάτη και σίγουρα είναι καλύτερο από το click away».

Μεταφέροντας τον προβληματισμό των συναδέλφων του, καθιστά σαφές ότι «η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με περιορισμούς», για να προσθέσει ότι «από τη στιγμή που δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως πρέπει να λειτουργήσουμε, το click inside φαίνεται η καλύτερη λύση στην παρούσα φάση».

Θετικό χαρακτηρίζεται σε πρώτη ανάγνωση το άνοιγμα του λιανεμπορίου, με την προσδοκία για αναστροφή του αρνητικού κλίματος να παραμένει. Κοινή η θέση ότι το άνοιγμα της εστίασης θα λειτουργήσει προς όφελος της οικονομίας, με τον πρόεδρο του τοπικού Εμπορικού Συλλόγου να επισημαίνει ότι «ισχυρό πλήγμα για την εμπορική αγορά αποτελεί η κλειστή εστίαση. Τα είδη τα οποία που εμπορευόμαστε, σχετίζονται με την κοινωνική συναναστροφή, όπως είναι η εστίαση, οπότε το γεγονός ότι είναι κλειστή η εστίαση, αλλά και ο τουρισμός προκαλεί προβλήματα και αναπόφευκτα οδηγούμαστε σε χαμηλούς τζίρους και εισπράξεις».

Τι αναφέρουν έμποροι

Σε όλο το εύρος της εμπορικής αγοράς διατυπώνεται η ευχή να ανοίξουν η εστίαση και οι λοιποί κλάδοι της οικονομίας, που θα τονώσουν τους τζίρους των τοπικών επιχειρήσεων.

«Σαφώς και είναι θετικό το άνοιγμα πλέον του υπόλοιπου λιανεμπορίου, γιατί η ένδυση και η υπόδηση ήταν ανοιχτή, με μήνυμα. Το θέμα είναι ότι για να λειτουργήσει η αγορά, πρέπει να λειτουργήσουν όλες οι μορφές της οικονομίας, όπως είναι η εστίαση, οι εκδηλώσεις, γιατί αν δεν ανοίξουν οι παραπάνω κλάδοι, υπάρχει μείωση του τζίρου. Ευελπιστούμε να εμβολιαστεί ο κόσμος. Προσωπική μου άποψη είναι ότι αν δεν εμβολιαστεί ο κόσμος, να μπορεί να βγει έξω, δεν θα κερδίσουμε ακόμη τίποτα. Θα είμαστε ακόμη στο μηδέν», υπογραμμίζει ο Κώστας Τσέλιος, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. «Σαφώς τα βήματα είναι θετικά, αλλά προέχει η υγεία όλων και θεωρώ ότι το εμβόλιο είναι η μοναδική λύση», σημειώνει.

Ανάσα το click inside για τους κοσμηματοπώλες, με την Αννα Μόρφη να επισημαίνει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ: «Αυτή την στιγμή δεν μπορώ να ζητώ κάτι διαφορετικό, αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, αλλά δεν είναι και άνοιγμα λιανεμπορίου η τωρινή συνθήκη. Ο πελάτης μπαίνει στο κατάστημα κατόπιν ραντεβού. Είναι ένα μέτρο που μπορούμε να πάρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το τέλειο, αλλά πιστεύω ότι όταν τελειώσουν οι εμβολιασμοί, θα επανέλθει η καθημερινότητα. Οπως αντιμετωπίσαμε την κατάσταση μέχρι τώρα, θα την αντιμετωπίσουμε και από δω και πέρα, αλλά σίγουρα δεν είναι το καλύτερο για την αγορά».

Με διστακτικά βήματα απευθύνονται στα τοπικά καταστήματα οι καταναλωτές, ζητώντας διευκρινήσεις για τα ισχύοντα μέτρα στην αγορά, με τους εμπόρους να ευελπιστούν ότι θα επανέλθει σταδιακά η κανονικότητα. «Αναγκαίο μέτρο το άνοιγμα του λιανεμπορίου, δεν το συζητώ. Είμαστε αρκετό καιρό κλειστά με click away και click inside και νομίζω ότι οι έμποροι είναι πλέον σε δύσκολη κατάσταση. Ο κόσμος είναι μπερδεμένος και ζητεί διευκρινίσεις. Βοηθάμε κι εμείς όσο μπορούμε με ανακοινώσεις στα social media και προσπαθούμε να είμαστε επεξηγηματικοί. Είμαι αισιόδοξη πάντα. Θα πάνε όλα καλά, πιστεύω, αρκεί να τελειώσει αυτό όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί έχει περάσει ένας χρόνος και ήταν δύσκολος. Ελπίζουμε να τελειώσει σύντομα και είμαστε αισιόδοξοι», αναφέρει η Κατερίνα Καραμανιόλα, ιδιοκτήτρια καταστήματος γυναικείων ενδυμάτων.

Στην περίοδο του Πάσχα εναποθέτει η τοπική αγορά τις ελπίδες για τόνωση των τζίρων, με τον προβληματισμό να διατηρείται, στο μεταξύ. «Δεν περιμέναμε κάτι περισσότερο. Αυτό που περιμέναμε, τουλάχιστον να μας διευκολύνει, ήταν εφόσον ο κόσμος κλείνει ραντεβού μέσω τηλεφώνου, να μην αναγκαζόμαστε κι εμείς να κάνουμε τους τηλεφωνητές. Κάτι περισσότερο δεν περιμένουμε. Ας είναι έστω και αυτό. Με τόσα λίγα άτομα στο μαγαζί, ενόψει εορτών δεν περιμένουμε θεαματικά αποτελέσματα», τονίζει η Βάσω Μπαλασκώνη, ιδιοκτήτρια καταστήματος παιδικών υποδημάτων. Παράλληλα, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για κάθε περιοχή ξεχωριστά, για να γνωρίζουν και οι καταναλωτές, πως θα κινηθούν, με βάση τα νέα μέτρα.



Θερινό ωράριο στην αγορά

Θερινό ωράριο ισχύει, πλέον, στην τοπική εμπορική αγορά, το οποίο καθορίστηκε με βάση το νέο ΦΕΚ, που εκδόθηκε.

Συγκεκριμένα τα καταστήματα λειτουργούν Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 08.30 - 14.30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 08.30 – 14.00 και 17.30 - 20.30.