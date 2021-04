Σε τετραετές πολιτιστικό πρόγραμμα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μέσω της ομάδας OpenUpUth για την ανάδειξη καλλιτεχνών, σχεδιαστών, τεχνιτών και δημιουργικών ανθρώπων

Σε τετραετές πολιτιστικό πρόγραμμα, που στόχο έχει να αναδείξει καλλιτέχνες, σχεδιαστές, τεχνίτες και δημιουργικούς ανθρώπους, συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μέσω της ομάδας OpenUpUth.

Πρόκειται για μια ομάδα που αποτελείται από αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, δημιουργικούς επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, οι οποίοι εκπροσωπούν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο ευρωπαϊκό έργο OpenUp. Το OpenUp είναι ένα τετραετές πολιτιστικό πρόγραμμα (2020-2023), συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Creative Europe που στοχεύει να αναδείξει και να προωθήσει καλλιτέχνες, σχεδιαστές, τεχνίτες και δημιουργικούς ανθρώπους που βρίσκονται στις επτά πόλεις των συνεργαζόμενων φορέων . Επιπλέον, στοχεύει στην καθιέρωση βιώσιμων πρακτικών τέχνης μεταξύ τους, παρέχοντας στους συμμετέχοντες εκπαίδευση και γνώση μέσω των διαφόρων δράσεων του έργου, που περιλαμβάνουν εργαστήρια, φεστιβάλ και εκθέσεις.

Το OpenUp σκοπεύει να δώσει τη δυνατότητα στους δημιουργικούς ανθρώπους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να παρουσιάσουν και να αναπτύξουν τα έργα τους στα εργαστήρια και να δημιουργήσουν ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακού πλαισίου, το οποίο θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν το έργο τους ακόμη και μετά το τέλος του προγράμματος.



Το Open Up αποτελείται από μια ισχυρή ομάδα συμπληρωματικών και διεπιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι μέσω αυτού του κοινού έργου θα δημιουργήσουν νέες εμπειρίες, θα προσφέρουν νέες ευκαιρίες και θα βελτιώσουν τη δικτύωση των δημιουργικών ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη.

Η κοινοπραξία αποτελείται από τους ακόλουθους πολιτιστικούς οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα: Ιδρυμα Πιερίδη (Λευκωσία, Κύπρος), Publics (Ελσίνκι, Φινλανδία), Ivers Université de Picardie Jules Verne (Amiens, Γαλλία), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος, Ελλάδα), New Hand Lab (Covilhã, Πορτογαλία), Autonomous University of Barcelona (Ισπανία), Valand Academy του Πανεπιστημίου του Gothenburg (Σουηδία).