Ευρωπαϊκές δράσεις στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Το 15ο Δημοτικό Σχολείο του Βόλου συμμετέχει σε νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ka2 με τίτλο 4 L.I.F.E., Literacy and Inclusion through Fun and Entertainment, δηλαδή Μόρφωση και Ένταξη μέσω Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας.

Στόχος του προγράμματος είναι η εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων που συνδυάζοντας πρακτικές της θεατρικής αγωγής, του αθλητισμού και της φιλαναγνωσίας ωθούν τα παιδιά στην αβίαστη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου με αποτέλεσμα την ανάπτυξή του και τη διεύρυνσή του πέρα από τα στενά όρια του σχολικού μαθήματος.

Επίσης διεγείρεται η φαντασία των παιδιών, αυξάνεται η δημιουργικότητά τους, ενισχύεται η πρωτοβουλία και η συμμετοχή τους και τέλος καλλιεργείται η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να ξεδιπλώνονται τα ταλέντα και οι ικανότητες όλων των μαθητών και το σχολείο μας να διαμορφώνεται σε ένα χώρο ανοιχτό για όλες τις δεξιότητες με βασικό μέλημα την προαγωγή κάθε παιδιού και την κοινωνικοποίηση και αποδοχή του μέσα στην ομάδα.

Στα πλαίσια του προγράμματος δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου, ο κ. Σιάτρας Ευστάθιος και η κ. Τζιντζίδου Ελένη, επισκέφτηκαν την πόλη Darica της Τουρκίας για την πρώτη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος, ενώ μαθητές του σχολείου ανέβασαν την πρώτη παράσταση κουκλοθέατρου για φέτος που παίχτηκε στην γειτονική χώρα με τίτλο ‘’Η Σταχομαζώχτρα’’ του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Υπενθυμίζεται ότι τη τελευταία δεκαετία το 15ο Δημοτικό Σχολείο έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα Comenius, τρία προγράμματα Erasmus+ ka1 και ένα πρόγραμμα Erasmus+ ka2 και επιδιώκει τη συμμετοχή σε περισσότερα καθώς η εμπειρία που αποκομίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί από τέτοιου είδους προγράμματα είναι πολύτιμη.