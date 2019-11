Υπογράφηκε η ίδρυση Ινστιτούτου «Κομφούκιος»

Στο Μέγαρο Μαξίμου η υπογραφή, παρουσία του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη και του προέδρου της Κίνας – Στο «Τσικρίκη» το νέο Ινστιτούτο

Υπογράφηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου το σύμφωνο ίδρυσης του Ινστιτούτου «Κομφούκιος» ανάμεσα στον πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ζήση Μαμούρη και την πρέσβειρα της Κίνας στην Ελλάδα κZhang Qiyue, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Κίνας Xi Zinping.

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε μετά από διετή προσπάθεια, σε συνεργασία με το Central University of Finance and Economics του Πεκίνου. «Το Ινστιτούτο Κομφούκιος θα ενισχύσει τις ακαδημαϊκές, πολιτιστικές και ερευνητικές συνεργασίες με την Κίνα, καθώς και με όλο το διεθνές δίκτυο των 500 Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων που διαθέτουν Ινστιτούτα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον τέως πρύτανη Γιώργο Πετράκο για την κομβική συμβολή του στην υλοποίηση του εγχειρήματος και τον Steve Bakalis για τη συμβολή του στη ανάπτυξη των σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την Κίνα», ανέφερε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ζήσης Μαμούρης.

Τα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας γίνεται το τρίτο ίδρυμα στη χώρα στο οποίο θα λειτουργήσει το Ινστιτούτο, το οποίο προτείνεται να χωροθετηθεί στο κτίριο Τσικρίκη, έναν εμβληματικό χώρο για την πόλη. Τις λεπτομέρειες της εγκατάστασης θα επιβλέψει κλιμάκιο από το Πανεπιστήμιο CUFE (Central University of Finance and Economics) της Κίνας που θα επισκεφθεί για τον λόγο αυτό τον Βόλο την τρέχουσα εβδομάδα.

Tα Ινστιτούτα «Κομφούκιος» είναι μη κερδοσκοπικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας της Κίνας, ενώ η λειτουργία τους καθορίζεται από τον Οργανισμό Hanban/Confucius Institute Headquarters. Στόχος τους είναι η διάδοση της κινεζικής γλώσσας και του κινεζικού πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Τα Ινστιτούτα «Koμφούκιος» ξεπερνούν συνολικά τα 520 σε 140 χώρες, ενώ στην Ελλάδα λειτουργεί από το 2009 Ινστιτούτο «Κομφούκιος» στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το 2018 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Καθώς το Υπουργείο Παιδείας της Κίνας θέτει πολύ αυστηρά κριτήρια για την ίδρυση Ινστιτούτων «Κομφούκιος» ανά τον κόσμο, το εγχείρημα ήταν δύσκολο για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Την πρότασή του το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είχε παρουσιάσει κατά τη διάρκεια επίσκεψης εκπροσώπων του στο Πεκίνο στα κεντρικά γραφεία του Ινστιτούτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι την πρόταση του ιδρύματος στήριξαν οι διακεκριμένοι καθηγητές Michael Dunford, Ομότιμος Καθηγητής της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών (CAS) και Steve Bakalis, Καθηγητής του Central University of Finance and Economics.

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος σε συνεργασία με το Central University of Finance and Economics, θα προσφέρει στις εγκαταστάσεις του Π.Θ. μαθήματα Κινεζικής Γλώσσας θα υλοποιεί προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων φοιτητών και καθηγητών και θα διοργανώνει δράσεις διαπολιτισμικής συνεργασίας. Ταυτόχρονα, θα λειτουργεί και ως κέντρο διαμεσολάβησης ανάμεσα σε ελληνικές και κινεζικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν συνεργασία.